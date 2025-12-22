"قصر الباشا"... استغراق سهل في الأدب البوليسي

تعاني السينما المصرية منذ عقود من حضور خجول للأفلام البوليسية، تلك التي ترتبط بعالم الأدب البوليسي وتستقي منه حرفية بناء الهواجس الإنسانية والانفعالات التي تحكم تفاعلات هذه التجربة، وفق شروط عدة، منها مكان وقوع الجريمة، ومدى قرابة المشتبه بهم من الضحية، أو هوية المحقّق الذي يسعى إلى كشف الجاني، إن لم يكن هو نفسه الجاني، كما حدث أحياناً في روايات أغاثا كريستي.

في فيلمه "قصر الباشا"، يحاول المخرج محمد بكير الاقتراب من هذه العوالم الأدبية عبر اقتباسها سينمائياً، فهل نجح في صناعة فيلم بوليسي مصري يمثّل عودة حقيقية للنوع؟ أم أنه لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة ضعف الإنتاج السينمائي المصري في الآونة الأخيرة؟

تبدأ القصة مع علي نسر (أحمد حاتم)، الروائي الناجح الذي تجمعه صداقة بصاحب فندق كبير في أسوان، يطلّ على النيل ويضم تحفاً وآثاراً ثمينة. هذا الأب، فؤاد الباشا (حسين فهمي)، يخشى على تركته قبل موته، فيورث كبير الخدم قصره مع ثلاثة من أبنائه، في محاولة لإجبارهم على إعادة التفكير في مصير القصر قبل بيعه. تنطلق الحبكة الأولى من مقتل هذا الخادم، الذي يفتح مقتله الطريق نظرياً لبيع القصر، غير أن تدخل الشرطة يقوّض أي محاولة للبيع، ويعطي أولوية للتحقيق مع الأبناء الثلاثة والوقوف على هوية الجاني بينهم.

يعتمد السيناريست محمد ناير في النص على اقتباس أكبر عدد ممكن من الحبكات البوليسية، ويذهب معه المخرج محمد بكير إلى أبعد مدى في خلق عالم للبطل بوصفه كاتباً، مضيفاً تأثيرات غرائبية مرتبطة بعالم الأدب البوليسي، سواء على مستوى شخصية البطل أو على مستوى الحكاية نفسها. ومع تعدد الحبكات في النصف الثاني من الفيلم، يصل الأمر إلى حدّ التشكيك في أن المخرج اطّلع على معظم موتيفات الأدب البوليسي ليقوم بابتذالها، بدلاً من تمصيرها أو ابتكار جديد فيها يمكن أن يقنع المشاهد بأن عالماً كهذا يمكن أن يوجد في أجواء مصرية جنوبية.

لا يبدو أن صنّاع الفيلم التفتوا إلى مسألة قابلية التصديق من عدمها، بقدر ما انشغلوا بإنجاز صورة جذابة تشدّ المشاهد حتى اللحظة الأخيرة. العنصر الأكثر نجاحاً في الفيلم، والذي جدّد في تصور المكان الذي تدور فيه الجريمة، هو بلا شك التصوير، واستخدام تقنيات حديثة في التقاط تفاصيل مدينة أسوان وديكورات القصر من الداخل. غير أن هذه الإمكانيات البصرية لم تُستغل لخلق سرد متماسك أو أداء تمثيلي يرقى إلى مستوى فيلم جريمة بوليسي يدور خارج القاهرة، وهو ما كان يمكن أن يمنح العمل ميزة إضافية تتمثل في استثمار المكان البكر لصالح الرؤية الإخراجية.

يبرز الفيلم، منذ بدايته وحتى نهايته، فرصة لتلميع شخصية الممثل أحمد حاتم، الذي سبق أن أدّى أدوار بطولة في أفلام درامية رومانسية خلال أكثر من موسم سينمائي. لا يقدّم حاتم جديداً يُذكر على مستوى الأداء هنا، إذ يبدو أشبه ببيدق على رقعة فارغة، من دون تميّز حقيقي مقارنة بأداء الممثلين المحيطين به. ويبدو أن المخرج تعمّد أن يأتي تمثيل بقية الشخصيات فاتراً، في محاولة لتلميع نجم حاتم، الذي لم يواجه أداءً يفوقه سوى أداء الفنان حسين فهمي، في دور الصديق وصاحب القصر، إلى جانب شخصية المحقق التي قدّمها الفنان حمزة العيلي. أما بقية العناصر الإخراجية، فتكاد تتلاشى من مكوّنات الفيلم؛ لا شيء يُذكر أو يعلَق في الذاكرة، باستثناء عمل مدير التصوير أحمد زيتون، الذي أتقن حرفته.

يمكن الاستنتاج في النهاية أن "قصر الباشا" يمثّل استغراقاً وإيغالاً في ثيمات الأدب البوليسي بمختلف أشكالها، ومحاولة خاسرة لجمع معظم موتيفاته ونقلها حرفياً من النص إلى الصورة، من دون معالجتها درامياً. يظهر ذلك بوضوح في مشاهد تنقّل الكاتب ــ المحقق بين المشتبه بهم مجتمعين في دائرة، في استعادة مباشرة لكلاسيكيات النوع.

هذا الخيار قاد المخرج إلى خلق سلسلة من الحبكات الصغيرة والمزيّفة، وصولاً إلى حلّ غير مقنع في النهاية، فيما لم ترقَ معالجة السرد إلى مستوى فيلم سينمائي متوسط، فضلاً عن كونه فيلماً بوليسياً ينتمي إلى هذا النوع تحديداً.