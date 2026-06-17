- يواجه اللاعب الألماني ليون غوريتسكا معجبًا مهووسًا يلاحقه في كل مكان، مما يسبب له انزعاجًا مستمرًا، حيث يصرخ المشجع باسمه بصوت عالٍ في كل مناسبة. - رغم مسيرة غوريتسكا المميزة مع المنتخب الألماني، بما في ذلك مشاركته في كأس العالم 2026، إلا أن هذا المعجب يظل مصدر إزعاج له، حيث يتبعه في المباريات والمطارات والفنادق. - بينما يجد زملاء غوريتسكا والمجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر طريفًا، يبقى اللاعب غير مرتاح من هذه الصرخات المتكررة.

قد يحلم كثير من الناس بأن يكون لديهم معجبون مهووسون بهم حدّ الجنون. لكن ليس اللاعب الألماني ليون غوريتسكا على ما يبدو. فقد لاحقه مشجع مهووس في كل مكان. وقد رصدته الكاميرات مراراً وتكراراً وهو يصرخ "غوريتسكا!" بأعلى صوته عندما يرى نجمه المفضّل. وفي مختلف المقاطع أبدى غوريتسكا انزعاجاً مستمراً بدلاً من مشاعر الفرحة.

وطارد المشجع المنتخب الألماني حتى ولاية كارولاينا الشمالية ليُزعج نجمه المفضل بصراخه المزعج خلال كأس العالم 2026، الذي شهد مباراة افتتاحية للمنتخب الألماني، قسا فيها على منتخب جزيرة كوراساو بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد، هو الأول في تاريخ الجزيرة.

وليون غوريتسكا (31 عاماً)، لاعب ألماني دولي منذ عام 2014، شارك في أكثر من 50 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، ومثّل بلاده في كأس القارات 2017، وكأس العالم 2018، وبطولة أمم أوروبا 2020، وكأس العالم 2022، وفاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وها هو ذا ينضم إلى تشكيلة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

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يدعو مسار غوريتسكا للإعجاب، لكن إعجاب مشجع واحد بالضبط بلغ حدّ الجنون كما يظهر من صرخاته طوال السنوات القليلة الماضية من مسيرته الكروية. وأينما ذهب اللاعب الدولي يتبعه أكبر مشجعيه، حرفياً. سواء كان ذلك لحضور مباراة لبايرن ميونخ أو مباراة للمنتخب الوطني. وقد يكون في المطار، أو خارج فندق الفريق، أو في الملعب. وسوف تفاجئه صرخة مدوية باسمه. ولن يستطع اللاعب التخلّص من معجبه هذا قريباً، إذ سافر ليشجّع المنتخب الألماني في المونديال الحالي كذلك.

لا يضحك غوريتسكا، ويبدي انزعاجاً مستمراً من صراخ مشجعه، لكن الكاميرات رصدت زملاءه يبتسمون باستمرار حينما يسمعون الصرخة. كذلك تجد مواقع التواصل الأمر طريفاً، لهذا انتشرت مقاطع عدة ترصد الصرخات وتسخر منها. أحد التعليقات يقول "عندما سوف يختفي هذا المعجب سوف يقلق غوريتسكا على سلامته"، وتخيّل مقطع آخر صرخات المعجب تزعج اللاعب حتى أثناء نومه.