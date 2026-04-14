قرصنة بيانات نحو 100 ألف طالب مغربي

- تعرضت بيانات 100,000 طالب مغربي للقرصنة عبر منصة "ماي وي"، حيث تم نشرها على الإنترنت المظلم، وشملت معلومات حساسة مثل الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني. - أكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل احتواء الحادثة ومتابعتها بدقة، مع استمرار التحقيق بالتعاون مع الشرطة لتحديد مصدر الاختراق وتقييم آثاره. - أطلق المكتب خطة عاجلة لمعالجة الثغرات السيبرانية، متعهداً بتعزيز الأمن وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

تعرّضت بيانات نحو مائة ألف طالب مغربي للقرصنة بحسب ما أكده بيان لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهو المكتب الذي يدير مراكز التدريب المهني في البلاد. وقال البيان، اليوم الثلاثاء، إن المكتب رصد الحادثة الأمنية في 12 إبريل/نيسان في منصة "ماي وي" الخاصة بتوجيه الطلاب نحو التخصص الأنسب.

ووُضعت البيانات المقرصنة على شبكة الإنترنت المظلم، وقارب حجم الملفات 19 ميغابايت، وتضمنت بيانات من استخدموا منصة "ماي وي" للولوج إلى المعلومات المتعلقة بمنظومة التدريب واجتياز اختبار الميولات المهنية قبل التسجيل. وعادة ما يضع المستخدم بياناته في المنصة، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف ورقم بطاقة الهوية، وعنوان البريد الإلكتروني. وافترض المكتب أن عملية الاختراق قد نتجت عن استخدام احتيالي لحساب مشروع، يُرجّح أن يكون قد تعرّض للاختراق، من دون وجود مؤشرات في هذه المرحلة إلى اختراق تقني لنظام التوجيه في حد ذاته.

وطمأن المكتب إلى أنه "تم حالياً احتواء الحادث وإخضاعه لتتبع دقيق"، وإلى أن آثار الحادثة لم تمتد إلى باقي أنظمة المعلومات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وأشار إلى أن هذا الحادث يخضع حالياً لتحقيق بالتعاون مع الشرطة، وأوضح أنه "تتواصل التحقيقات لتحديد مصدره بشكل نهائي وتقييم آثاره الفعلية، قبل استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة والاستفادة من الدروس المستخلصة".

ويأتي الحادث بعد إشعارات سابقة تتعلق بمخاطر تسريب البيانات في الإنترنت المظلم. وقد أطلق المكتب في فبراير/شباط الماضي خطة عاجلة لمعالجة الثغرات السيبرانية. ووعد المكتب في بيان اليوم "بمضاعفة الجهود وتعزيز مستوى اليقظة من أجل الارتقاء بمنظومة الأمن وضمان حماية المعطيات الشخصية لمختلف فئات المستخدمين".