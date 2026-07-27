قرصنة "الأوديسة" تصل إلى ملايين المستخدمين على "إكس"

- انتشرت نسخة مقرصنة عالية الجودة من فيلم "الأوديسة" على منصة إكس، حيث حققت 2.1 مليون مشاهدة خلال ساعتين ونصف قبل حذفها بسبب انتهاك حقوق النشر، بينما استمرت بعض النسخ المضللة في الظهور. - رغم التسريب، حقق الفيلم إيرادات إضافية بلغت 87 مليون دولار في شباك التذاكر، واستمر الطلب على عروض "آيماكس" بتقنية 70 ملم. - انتقد إيلون ماسك معايير التنوع في جوائز الأوسكار، معلناً عن نية إصدار نسخة "دقيقة تاريخياً" من الفيلم باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك إيميجن".

بدأت تسريبات فيلم "الأوديسة" بالانتشار، بعدما وصلت نسخة مقرصنة عالية الجودة من الفيلم إلى ملايين المستخدمين على منصة إكس، إثر تغريدة انتشرت على نطاق واسع في 25 يوليو/تموز الحالي. وُضع على منصة إكس منشور جاء فيه: "لقد رفع أحدهم فيلم الأوديسة كاملاً على إكس. هل تصدقون ذلك؟"، ليروّج بدوره منشوراً صادراً عن حساب أُوقف لاحقاً. واحتوى المنشور على نسخة عالية الجودة من الفيلم، تجاوز عدد مشاهداته 2.1 مليون خلال ساعتين ونصف الساعة. وبحلول ذلك الوقت، استُبدلت النسخة المعروضة بإشعار يفيد بحذفها بسبب انتهاك حقوق النشر، ثم أُوقف الحساب نهائياً.

ورغم التسريب، لا يبدو أن ذلك أثّر في الأداء القوي للفيلم في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية لعرضه، إذ حقق إيرادات إضافية بلغت 87 مليون دولار، كما لم يتراجع الإقبال على تذاكر عروض "آيماكس" بتقنية 70 ملم، التي لا تزال تشهد طلباً مرتفعاً.

وحتى 26 يوليو/تموز، ظل بعض النسخ المقرصنة متاحاً على "إكس"، إلا أن معظمها استُبدل بملفات مضللة تحمل اسم "الأوديسة"، بينما تعرض في الواقع مقطع "ريك رول" (Rickroll)، وهي خدعة إلكترونية شهيرة تقوم على إيهام المستخدم بأنه سيشاهد محتوى معيناً، قبل أن يجد نفسه أمام الفيديو الموسيقي لأغنية "لن أتخلى عنك أبداً" (Never Gonna Give You Up) التي أصدرها المغني ريك أستلي (Rick Astley) عام 1987.

وأصدرت شركة يونيفرسال بيكتشرز بياناً، قالت فيه: "علمنا بنشر الفيلم بصورة غير مصرح بها، وباشرنا فوراً إجراءات حذفه. نحن نتعامل بجدية مع انتهاكات حقوق النشر، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة لحماية محتوانا وحقوق الملكية الفكرية".

ولم يقتصر الأمر على القرصنة، إذ عبّر مالك منصة إكس، إيلون ماسك، عن آرائه الحادة بشأن فيلم المخرج كريستوفر نولان، منتقداً اختيار بعض الممثلين لتأدية أدوار في العمل. كتب: "من هو الأحمق الذي أضاف معايير التنوع والمساواة والشمول (DEI) إلى شروط التأهل لجوائز الأوسكار، بدلاً من أن يكون المعيار الوحيد هو صناعة أفضل فيلم؟". وأضاف ماسك لاحقاً أن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، "غروك إيميجن" (Grok Imagine)، ستنتج نسخة "دقيقة تاريخياً" من الفيلم، تمهيداً لإصدارها خلال هذا العام.