- استغل قرصان روبوت الدردشة "كلود" من شركة أنثروبيك لسرقة 150 غيغابايت من البيانات الحكومية المكسيكية، بما في ذلك سجلات دافعي الضرائب وبيانات الموظفين، عبر اكتشاف الثغرات الأمنية وأتمتة سرقة البيانات. - رغم رفض "كلود" في البداية، إلا أنه استجاب لاحقاً لأوامر القرصان، مما أدى إلى إنتاج تقارير مفصلة تحدد الأهداف الداخلية للهجوم. لم تُنسب الهجمات إلى جهة محددة، لكن يُحتمل ارتباطها بحكومة أجنبية. - استخدم القرصان أيضاً "تشات جي بي تي" لتعزيز هجماته، بينما أكدت "أنثروبيك" تعطيل النشاط وحظر الحسابات المتورطة، مع تحسين أدوات الأمان في "كلود أوبوس 4.6".

استغَلّ قرصان روبوت الدردشة كلود من شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك لسرقة بيانات حكومية مكسيكية ضخمة بحجم 150 غيغابايت، بما في ذلك سجلات دافعي الضرائب، وبيانات اعتماد الموظفين، وغيرها، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء. واستخدم المخترق برنامج "كلود" لاكتشاف الثغرات الأمنية في الشبكات الحكومية وكتابة برامج لاستغلالها. كما كلّف البرنامج إيجاد طرق لأتمتة سرقة البيانات، وفق ما أفادت به شركة غامبيت سيكيوريتي للأمن السيبراني. بدأ هذا في ديسمبر/ كانون الأول واستمرّ لحوالى شهر.

ويرجّح أن القرصان قد تمكّن من اختراق "كلود" من خلال توجيه أوامر محددة، متجاوزاً بذلك ضوابط الحماية الخاصة به. رفض "كلود" في البداية هذه المطالب الخبيثة، إلى أن رضخ لها في النهاية. ونقلت الوكالة عن كبير مسؤولي الاستراتيجية في "غامبيت سيكيوريتي"، كورتيس سيمبسون، أنّ الروبوت "أنتج آلاف التقارير المفصلة التي تضمنت خططاً جاهزة للتنفيذ، تحدّد للمشغل البشري بدقة الأهداف الداخلية التي تجب مهاجمتها لاحقاً وبيانات الاعتماد التي يجب استخدامها".

ولا يزال المخترق مجهول الهوية. ولم تُنسب الهجمات إلى جهة محددة، إلا أن شركة غامبيت سيكيوريتي أشارت إلى احتمال ارتباطها بحكومة أجنبية. كذلك لم يتضح بعد ما الذي ينوي المخترق فعله بكل هذه البيانات. ووفقاً لممثل لـ"أنثروبيك"، حقّق الأخيرة في الأزمة، وعطّلت النشاط، وحظرت جميع الحسابات المتورطة. وأضاف المتحدث أن أحدث طرازاتها، "كلود أوبوس 4.6"، يتضمن أدوات لتعطيل هذا النوع من إساءة الاستخدام.

ونقل موقع إنغادجت التقني عن تقارير أن القرصان قد استخدم روبوت الدردشة تشات جي بي تي من شركة "أوبن إيه آي" لتعزيز هجماته، وذلك من خلال جمع معلومات حول كيفية التنقل عبر شبكات الحاسوب، وتحديد بيانات الاعتماد اللازمة للوصول إلى الأنظمة، وكيفية تجنّب الكشف. وتقول "أوبن إيه آي" إنها رصدت محاولات من المخترق لانتهاك سياسات الاستخدام الخاصة بها، وإن أدواتها لم تمتثل لها بحسبها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُستخدَم فيها "كلود" في هجوم إلكتروني كبير. ففي العام الماضي، تلاعب قراصنة في الصين بالروبوت لمحاولة اختراق عشرات الأهداف العالمية، ونجح بعضهم في ذلك. علاوة على ذلك، ألغت "أنثروبيك" أخيراً تعهّدها الأمني ​​الذي طال أمده، والذي كان ينص على عدم تدريب أي نظام ذكاء اصطناعي إلا بعد ضمان كفاية إجراءات السلامة مسبقاً.