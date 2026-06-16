- أعلنت عصابة "فولكروم سيك" عن سرقة أكثر من تيرابايت من البيانات من شركة نوفو نورديسك، بعد فشلها في ابتزاز الشركة بطلب فدية 25 مليون دولار، وتشمل البيانات المسروقة شيفرة المصدر، معلومات سرية عن الأدوية، وبيانات التجارب السريرية. - نوفو نورديسك، المعروفة بعلاجاتها للسمنة والسكري، كشفت عن حادثة أمن سيبراني تضمنت وصولاً غير مصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و"فولكروم سيك" تدرس بيع بعض البيانات المسروقة. - "فولكروم سيك" قررت عدم الإفصاح عن بعض البيانات الحساسة، مثل معلومات الموظفين والمرضى، كجزء من استراتيجيتها للحد من الأضرار.

أعلنت عصابة قرصنة، اليوم الثلاثاء، سرقة أكثر من تيرابايت من البيانات من شركة نوفو نورديسك الدنمارية العملاقة للأدوية، وقالت إنها تدرس بيع أجزاء من البيانات بعد فشلها في ابتزاز الشركة بطلب فدية 25 مليون دولار.

وقالت "فولكروم سيك"، وهي عصابة ابتزاز إلكتروني ظهرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، في رسالة مطولة نُشرت على موقعها الإلكتروني، إنها أمضت أكثر من شهرين في شبكات "نوفو نورديسك" لسرقة البيانات. وأضافت أن البيانات المسربة تضمنت شيفرة المصدر الخاصة بها، ومعلومات سرية عن الأدوية المطروحة وغير المطروحة، وبيانات التجارب السريرية، وبيانات الموظفين والأطباء والمرضى، ومعلومات تتعلق بمرافق معالجة البيانات، ومعلومات عن نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية.

وتشتهر "نوفو نورديسك" بعلاجاتها للسمنة والسكري، ولا سيما أدوية "أوزمبيك"، وكانت قد كشفت عن حادثة أمن سيبراني في 11 يونيو/حزيران، قالت إنها تضمنت وصولاً غير مصرح به إلى عدد محدود من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الداخلية، بما في ذلك بعض البيانات الشخصية. وقالت "فولكروم سيك" إنها بعد رفض "نوفو نورديسك" دفع 25 مليون دولار، "تدرس بيع بعض البيانات المتعلقة بأدوية معينة وبيانات داخلية أخرى بشكل خاص".

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وأوضحت "فولكروم سيك" أنها لن تفصح عن بعض البيانات التي سرقتها، بما في ذلك معلومات عن آلاف الموظفين والأطباء في الشركة، ونحو 11.500 مريض من مرضى التجارب السريرية الذين تم إخفاء هوياتهم. وأضافت المجموعة أنها ستحجب أيضاً البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا التشغيلية والبرمجيات المستخدمة للتفاعل مع أجهزة الاستشعار والآلات في مرافق إنتاج "نوفو نورديسك"، وذلك في إطار "استراتيجيتها للحد من الأضرار".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس قسم الأبحاث في شركة الأمن السيبراني لاب1 الذي يتابع "فولكروم سيك" توماس ويلكان قوله إن مجموعة القرصنة "عادةً ما تكون موثوقة تماماً من حيث قدراتها ومزاعمها".