يبدو أن حملة القرصنة واسعة النطاق، التي استهدفت السيطرة على حسابات "إنستغرام" عبر تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا بلاتفورمز، استمرت حتى بعد إعلان الشركة حل المشكلة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، زعم قراصنة أنهم استغلوا تطبيق محادثة "ميتا إيه آي" للسيطرة على العديد من حسابات "إنستغرام" البارزة. وفي الوقت نفسه، اشتكى عدد كبير من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اختراق حساباتهم على المنصة، وكان بعضها يحمل أسماء مستخدمين قصيرة وفريدة.

ورصد موقع "تك كرانش" المتخصص في شؤون التكنولوجيا أمثلةً على حسابات يُقال إنها تعرضت للاختراق وتحمل أسماء شائعة أو أسماء دول، يمكن إعادة بيعها بوصفها أصولاً نادرة في سوق ما يُعرف بـ"أسماء المستخدمين الأصلية". ومن بين ضحايا موجة القرصنة الأخرى حساب البيت الأبيض الخاص بالرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما

، إضافةً إلى حساب كبير رقباء القوات الفضائية الأميركية جون بنتيفيغنا.

وبحسب ما أفاد به موقع تي إم زد الإخباري الترفيهي اكتُشف الاختراق بعد ظهور منشورات عدة غير معتادة، مرتبطة بإيران، على الحساب الذي يحمل اسم المستخدم @obamawhitehouse.

وكان أبرز هذه المنشورات صورة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بتعليق "البيت الأبيض تحت سيطرة الشيعة"، وفقاً لـ"تي إم زد". كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن تقارير أن المخترق نشر أيضاً قصصاً جديدة على "إنستغرام"، الذي يتابعه 2.4 مليون حساب. وأكد متحدث باسم شركة ميتا، المالكة لـ"إنستغرام"، لموقع تي إم زد وقوع الاختراق، لكن الحساب أصبح آمناً الآن وقد حُذفت جميع المحتويات غير المصرح بها. ولم تُكشف أي تفاصيل حول هوية المسؤول عن الاختراق.

يُذكر أن آخر منشور رسمي على الحساب كان في 20 يناير/كانون الثاني 2017، وهو يوم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى. هذا، بينما يمتلك أوباما حساباً شخصياً منفصلاً على "إنستغرام" باسم المستخدم @barackobama، يتابعه أكثر من 42 مليون حساب.

وأشار "تك كرانش" إلى أن هذه الهجمات كانت بسيطةً للغاية، إلى درجة أن وصفها بالاختراقات قد يمنح منفذيها تقديراً مبالغاً فيه، في حين يعفي شركة ميتا من مسؤولية الإخفاق في منع مثل هذه الهجمات البدائية من الوصول إلى حسابات المستخدمين.

وجرت عملية الاختراق من خلال إبلاغ المهاجمين برنامج المحادثة "ميتا إيه آي" بأنهم المالكون الشرعيون لحسابات الضحايا، ثم طلبوا منه ربط تلك الحسابات بعناوين بريد إلكتروني يسيطرون عليها. واستجاب البرنامج لهذه الطلبات، ما أتاح للمهاجمين إعادة تعيين كلمات المرور والسيطرة على الحسابات، وفي بعض الحالات منع أصحابها من الوصول إليها.

ورغم إعلان متحدث باسم "ميتا" أن المشكلة حُلَّت بالكامل، أفاد مستخدمون على "إنستغرام" بأن حساباتهم ما زالت تتعرض للاختراق. كما رُصدت نقاشات بين أعضاء قناة على تطبيق تليغرام جرى خلالها ترويج هذه التقنية، وزعم مشاركون فيها قدرتهم على استغلال "ميتا إيه آي"، وعرضوا حسابات مخترقة للبيع.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)