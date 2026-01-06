- تمكن قراصنة "كازو" من اختراق منصة "Manage My Health"، والوصول إلى سجلات طبية لأكثر من 100 ألف نيوزيلندي، مطالبين بفدية قدرها 60 ألف دولار لتجنب الكشف عن البيانات. - أرجأ القراصنة موعد دفع الفدية إلى الجمعة، مؤكدين أن هدفهم هو كسب المال وبناء سمعة طيبة، بينما أكدت المنصة أن المعلومات الحساسة مثل المواعيد والوصفات لم تتأثر. - أطلق وزير الصحة النيوزيلندي تحقيقاً في الحادثة، مشدداً على ضرورة التعلم منها لمنع تكرارها مستقبلاً.

أعلن قراصنة إلكترونيون، أكدوا تمكنهم من الوصول إلى السجلات الطبية لأكثر من 100 ألف نيوزيلندي، موافقتهم على تأجيل دفع الفدية المطلوبة من أجل "بناء سمعة طيبة"، وفق ما ذكرت صحيفة محلية الثلاثاء.

وأكد حساب على "تليغرام" يطلق على نفسه اسم "كازو" أنه اخترق أكثر من 428 ألف ملف على منصة "مانج ماي هيلث" (Manage My Health) الخاصة، من خلال إتاحة عينات من البيانات للمستخدمين لتنزيلها. وهذه المنصة هي بوابة صحية آمنة عبر الإنترنت وتطبيق شائع في نيوزيلندا، يتيحان للمرضى الوصول إلى سجلاتهم الطبية وحجز المواعيد لدى الأطباء وفي المستشفيات. وبالتالي، تخزّن المنصة البيانات الصحية والمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف وعناوين المنازل، لنحو 1.8 مليون مستخدم في نيوزيلندا. وتشير تقديراتها إلى أن القراصنة الإلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى سجلات ما بين 6 و7% منهم. وطالب قراصنة "كازو" بالحصول على 60 ألف دولار أميركي فدية قبل صباح الثلاثاء، لمنع الكشف عن الملفات أو بيعها.

وذكرت صحيفة "ذا بوست" النيوزيلندية، الثلاثاء، أن القراصنة الإلكترونيين أرجأوا الموعد النهائي لدفع الفدية إلى الساعة الخامسة صباح الجمعة (16:00 بتوقيت غرينتش الخميس). وصرح "كازو"، الأحد، إن "هدفنا الرئيسي هو كسب المال وبناء سمعة طيبة داخل المجتمع".

من جهتها، أفادت المنصة بأن المعلومات المتعلقة بالمواعيد والوصفات الطبية لم تتأثر بسرقة البيانات. وأضافت في بيان، الثلاثاء، أنها حددت هوية المرضى المتضررين وأبلغتهم بما حدث، من دون أن تعلق على مسألة الفدية. وأطلق وزير الصحة النيوزيلندي سيميون براون تحقيقاً، الاثنين، في عملية سرقة البيانات، مؤكداً أنه "يجب أن نتعلم من هذه الحادثة لمنع تكرارها في المستقبل".

(فرانس برس)