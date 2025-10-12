قرار "مايكروسوفت" يهدّد أجهزتك ابتداءً من 14 أكتوبر

- توقفت مايكروسوفت عن دعم "أوفيس 2016" و"أوفيس 2019"، مما يعرض 16 تطبيقًا شهيرًا مثل "وورد" و"إكسل" و"باوربوينت" لمخاطر أمنية كبيرة بسبب عدم تلقي تحديثات أمنية. - استمرار استخدام هذه البرامج يعرض الأجهزة لتهديدات أمنية محتملة، ويؤثر على الإنتاجية والامتثال، مما يستدعي الترقية إلى إصدارات مدعومة. - تقرير مايكروسوفت 2024 يكشف أن 90% من هجمات الفدية تستغل نقاط الضعف في الأنظمة غير المدعومة، مما يهدد حماية الهوية ويزيد العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات.

تلقى الملايين من المستخدمين تحذيراً من خطر 16 تطبيقاً واسع الشهرة. ويرجع السبب إلى توقف شركة مايكروسوفت عن دعم مجموعة من البرمجيات القديمة اعتباراً من 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. والحزمتان اللتان سوف تتوقفان عن العمل هما "أوفيس 2016" و"أوفيس 2019"، ويوجد فيهما 16 برنامجاً أبرزها "وورد" و"إكسل" و"باوربوينت" و"ون نوت" و"آوتلوك" و"بابليشر" و"أكسس" و"سكايب" للأعمال.

ويشكّل فقدان الدعم خطراً كبيراً على مستخدمي التطبيقات، إذ يعني أن فنيي الشركة سوف يتوقفون عن إصدار تحديثات أمنية لأي ثغرات أمنية خطيرة تظهر. هذه الثغرات قابلة للاستغلال من القراصنة، الذين قد يحوّلونها إلى أدوات لسرقة بيانات المستخدم، وربما اختراق حساباته المصرفية إذا تمكّنوا من السيطرة على جهاز المستخدم.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن مدير تسويق منتجات مايكروسوفت 365، جيريمي كارلسون، أن "الاستمرار في استخدام البرامج بعد انتهاء الدعم قد يجعل أجهزتك عرضة لتهديدات أمنية محتملة، وانخفاض الإنتاجية، ومشاكل الامتثال"، و"حان الوقت الآن لنقل جميع الأجهزة المتبقية التي تعمل بنظامَي أوفيس 2016 أو أوفيس 2019 إلى إصدار مدعوم".

وذكر منشور سابق على مدونة "مايكروسوفت" أن "أنظمة التشغيل وبرامج الأجهزة تعتمد على تحديثات منتظمة لتصحيح الثغرات الأمنية، وتحسين التوافق، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية. بمجرد توقف هذه التحديثات، يصبح كل جهاز يعمل على تلك المنصة غير المدعومة باباً مفتوحاً للمهاجمين"، و"من دون تحديثات مستمرة، تصبح نقاط النهاية عرضة لثغرات أمنية معروفة يمكن للمخترقين استغلالها فوراً. هذا الانكشاف يُعرّض أمن نقاط النهاية لخطر جسيم، وهو الأساس لحماية بياناتك ومستخدميك واستمرارية أعمالك".

أرقام "مايكروسوفت" تؤكد المخاطر

أظهر تقرير "مايكروسوفت" للدفاع الرقمي لعام 2024 أن أكثر من 90% من هجمات برامج الفدية الناجحة تستغل نقاط النهاية غير المُدارة، إذ تنشئ إصدارات أنظمة التشغيل غير المدعومة نواقل هجوم تتجاوز الدفاعات. بالإضافة إلى ذلك، تميل الأجهزة القديمة إلى الفشل في اجتياز اختبارات التوافق مع أدوات الأمان الحديثة، ما يؤدي إلى ثغرات في الحماية وعبء أكبر على فرق تكنولوجيا المعلومات التي تحاول المراقبة والدفاع.

وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى، تمتد الآثار إلى ما هو أبعد من البرامج الضارة أو برامج الفدية. وتصبح حماية الهوية مصدر قلق بالغ، إذ يستغل المهاجمون نقاط الضعف لسرقة بيانات الاعتماد، والحصول على وصول غير مصرح به، والتنقل عبر شبكة الضحية. وفي العصر الحالي، صارت الأجهزة مرتبطة بشبكات لدرجة أن ضعف الأمن بجهاز سوف يهدّد الجهاز الآخر.