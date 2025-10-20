قبل اللوفر.. أبرز سرقات المتاحف العالمية

تعرض متحف اللوفر في باريس للسرقة، أمس الأحد، حيث استولى لصوص على ثماني حلي "لا تُقدّر بثمن" من القرن الـ19، لكن ذلك ليس استثناءً إذ تعرض عدد من المتاحف حول العالم لعمليات سرقة كبرى في العقود الأخيرة.

الموناليزا في متحف اللوفر

شهد المتحف الباريسي، وهو أكثر المتاحف استقطاباً للزوار في العالم، عملية ضخمة في 21 أغسطس/ آب 1911 سُرق خلالها أشهر أعماله، لوحة الموناليزا للرسام ليوناردو دا فينتشي. وكان السارق حرفياً إيطالياً متخصصا في تركيب الزجاجيات شارك في أعمال توزيع اللوحات في المتحف. وقد احتفظ لما يقرب من سنتين باللوحة في مسكنه الباريسي قبل أن يحاول بيعها لتاجر تحف من فلورنسا أبلغ السلطات بالأمر. وأكد السارق المذكور فينشنزو بيروجا أنه قام بفعلته لدوافع وطنية، وقد حوكم في إيطاليا وصدر في حقه حكم بالسجن سبعة أشهر.

متحف الفنون الجميلة في مونتريال

ليل الثالث من سبتمبر/ أيلول 1972، استغل ثلاثة لصوص مسلحين ببنادق ورشاشات، أعمال التجديد في متحف الفنون الجميلة بمدينة مونتريال الكندية للتسلل إلى الموقع عن طريق فتحة زجاجية في السقف وسرقة 18 لوحة ونحو 40 قطعة ثمينة بينها حلي، وقُدّرت قيمة المسروقات حينها بـ2 مليون دولار. ولم يُعثر يوماً على الأعمال المسروقة، والتي تضمنت لوحات لبعض من كبار الفنانين من أمثال رمبرانت وبيتر بروغل وروبنز وكورو ودولاكروا.

متحف غاردنر في بوسطن

في صبيحة 18 مارس/ آذار 1990، خدع رجلان متنكّران بزيّ الشرطة أفراد طاقم متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن وسرقوا 13 عملاً لبعض من كبار الفنانين من أمثال ديغا ورامبرانت وفيرمير ومانيه. وقُدّرت قيمة المسروقات بأكثر من نصف مليار دولار، فيما لم يُعثر على الأعمال المسروقة قط رغم تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار سنة 2017 لمن يساعد على إيجادها.

متحف تاريخ الفنون في فيينا

فجر الثاني عشر من مايو/ أيار 2003، سُرقت "لا ساليرا"، وهي قطعة من المينا والذهب صنعها النحات الفلورنسي بينفينوتو تشيليني في القرن الـ16 لملك فرنسا فرنسوا الأول، من المتحف الوطني للفنون الجميلة في فيينا. وقد تسلّق اللص سقالة نُصبت لتجديد المتحف وسرق التحفة الفنية من دون أن يعير عناصر الأمن أي اهتمام لدوي جهاز إنذار السرقة.

ووُجِد العمل الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من 50 مليون يورو، بعد ثلاث سنوات بوضع سليم تقريباً، في صندوق مدفون في غابة شمال غرب فيينا، بناءً على معلومات قدّمها اللص الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات.

متحف مونك في أوسلو

في 22 أغسطس/ آب 2004، اقتحم شخصان مسلحان ملثمان متحف مونك في أوسلو في وضح النهار وسرقا لوحتين فنيتين رئيسيتين، هما "الصرخة" و"السيدة العذراء"، قبل أن يلوذا بالفرار تاركين الزوار في حالة ذهول.

لم تستغرق العملية سوى 50 ثانية. وقد عُثر على التحفتين الفنيتين متضررتين بعد عامين في ظروف غامضة. وحُكم على ثلاثة رجال بالسجن على خلفية ضلوعهم في السرقة.

متحف الفن الحديث في باريس

في 20 مايو 2010، اختفت خمس تحف فنية رائعة لبيكاسو وماتيس وبراك وموديلياني وليجيه، تُقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو، من متحف الفن الحديث في مدينة باريس. وقد استغل اللص ثغرة كبيرة في أنظمة أمن المتحف، إذ كانت أجهزة كشف الحركة معطلة منذ شهرين.

ولم يُعثر على أيّ من هذه الأعمال، فيما حُكم على السارق الملقب "الرجل العنكبوت" بالسجن ثماني سنوات عام 2017.

متحف الخزنة الخضراء في دريسدن

في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اقتحم رجال متحف الخزنة الخضراء في مدينة دريسدن في شرق ألمانيا تعود إلى العصر الباروكي، وسرقوا مجوهرات من القرن الـ18 مؤمَّن عليها بأكثر من 113 مليون يورو.

حُكم على خمسة أعضاء من عصابة معروفة في برلين بالسجن العام 2023 على خلفية هذه السرقة. وقد خففت المحكمة من عقوبتهم في مقابل اعترافاتهم وإعادة جزء من المجوهرات المسروقة، رغم أن بعضها كان ناقصاً أو متضرراً.

