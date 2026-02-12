- رفض القاضي الأميركي روي ألتمان طلب "بي بي سي" لوقف مرحلة استقبال الأدلة في دعوى التشهير التي رفعها دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الطلب سابق لأوانه ولم يثبت الضرر المحتمل. - تتهم دعوى ترامب "بي بي سي" بتعديل مقاطع من خطابه في 6 يناير 2021، مما يظهره وكأنه يحرض أنصاره على اقتحام الكونغرس، وتطالب بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار. - "بي بي سي" تعتزم الطعن في الدعوى، مشيرة إلى عدم اختصاص المحكمة لعدم بث البرنامج في فلوريدا وعدم إثبات ترامب للضرر.

أظهرت وثائق قضائية صدرت اليوم الخميس أن قاضياً أميركياً رفض طلب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقف مرحلة استقبال الأدلة والمعلومات في الدعوى التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدها. وكشفت الوثائق أن القاضي الاتحادي روي ألتمان رفض أمس الأربعاء طلب "بي بي سي" وقف مرحلة استقبال الأدلة والمعلومات، وهي المرحلة التي يمكن فيها لكل من طرفي الدعوى الحصول على أدلة من أطراف أخرى. وقال القاضي إن طلب "بي بي سي" سابق لأوانه، وإنها لم تثبت أنها ستتضرر إذا رفض الطلب.

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد "بي بي سي" بتهمة التشهير بسبب مقاطع معدلة من خطاب له بدا فيها وكأنه يوجّه أنصاره لاقتحام مبنى الكونغرس، من خلال دمج أجزاء من خطاب ألقاه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، بما في ذلك جزء طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه: "قاتلوا بشراسة". وحذفت مقطعاً دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.

وتطالب الدعوى بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون بشأن "الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة". وسبق أن قالت "بي بي سي" إنها ستطعن في الدعوى وستسعى إلى أن ترفضها المحكمة بحجة أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي، لأنها لم تبث البرنامج في فلوريدا، ولأن الرئيس لا يستطيع إثبات الضرر الذي وقع عليه لأنه أعيد انتخابه بعد البث.

(رويترز، العربي الجديد)