قاضٍ يُلزم والد إيمي واينهاوس بدفع أكثر من مليون دولار لصديقتيها

- ألزمت محكمة بريطانية ميتش واينهاوس، والد المغنية الراحلة إيمي واينهاوس، بدفع 950 ألف جنيه إسترليني لصديقتين لابنته بعد خسارته دعوى قضائية ضدهما لبيعهما مقتنيات إيمي في مزاد. - باعت ناعومي باري وكاترينا غورلاي 155 قطعة من مقتنيات إيمي، بما في ذلك ملابس وأحذية، بعد وفاتها، مدعيتين أن بعضها كان هدايا أو معاراً لهما، بينما جادل والدها بعدم أحقيتهما في البيع. - خلصت المحكمة إلى أن والد إيمي كان على علم بخطة البيع ولم يلجأ للقضاء إلا بعد اكتمالها، ووصفت القاضية سلوكه تجاه الصديقتين بغير المعقول.

أمرت محكمة بريطانية والد المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس، ميتش واينهاوس، بدفع 950 ألف جنيه إسترليني (نحو 1.26 مليون دولار أميركي) لتغطية التكاليف القانونية لصديقتين لابنته، بعدما خسر دعوى قضائية رفعها ضدهما بسبب بيعهما ملابس ومتعلقات شخصية تعود للمغنية الراحلة في مزاد.

وكان ميتش واينهاوس قد خسر، في وقت سابق من العام الجاري، الدعوى التي نظر فيها القضاء البريطاني ضد ناعومي باري، منسقة الأزياء السابقة لإيمي واينهاوس، وصديقتها كاترينا غورلاي، اللتين باعتا عشرات القطع من ملابسها ومقتنياتها بعد سنوات من وفاتها.

وتوفيت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية في يوليو/تموز 2011 عن عمر ناهز 27 عاماً إثر تسمم بالكحول، بعدما حققت شهرة عالمية واسعة في سن مبكرة بفضل صوتها المميز.

ونفت باري وغورلاي ارتكاب أي تصرف غير قانوني، مؤكدتين أن بعض المقتنيات كانت هدايا من واينهاوس، بينما كانت أخرى معارة لهما. في المقابل، جادل والد المغنية بأنه لم يكن لهما الحق في بيع تلك المتعلقات.

وشملت القطع البالغ عددها 155 قطعة، والتي بيعت في مزادات بين 2021 و2023، ملابس وأحذية باليه وحقائب وأقراطاً ومستحضرات تجميل كانت تملكها واينهاوس، إضافة إلى الفستان الذي ارتدته خلال جولتها الفنية الأخيرة عام 2011.

وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى ادعاءات بأن الصديقتين "استغلتا" نسيان والد واينهاوس وجنتا أكثر من 1.4 مليون دولار من عمليات البيع.

إلا أن القاضية سارة كلارك خلصت إلى أن المرأتين لم تتعمدا إخفاء أي من المقتنيات عن والد المغنية، مؤكدة أنه "كان يعلم طوال الوقت" بخطة بيعها، وأنه لم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه إلا بعد اكتمال عمليات البيع. وقالت القاضية الأربعاء: "اختار المدعي رفع دعوى كانت ضعيفة بطبيعتها، وملاحقتها بإصرار حتى النهاية، ووجّه اتهامات خطيرة لا أساس لها ضد المدعى عليهما، ما ألحق ضرراً كبيراً بسمعتهما وآفاقهما المهنية واستقرارهما المالي وصحتهما". وأضافت: "إن إقدامه عن علم وإرادة على فعل ذلك بحق امرأتين شابتين وقفتا بإخلاص إلى جانب إيمي يجعل سلوكه غير المعقول أكثر خطورة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الحجج التي قدمتها الصديقتان لتبرير بيعهما لمقتنيات إيمي واينهاوس؟ ما هي الأسباب التي دفعت القاضية إلى وصف سلوك والد إيمي واينهاوس بأنه "غير معقول وأكثر خطورة"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت القاضية قد أشارت، في حكمها الصادر في إبريل/نيسان، إلى أن إيمي واينهاوس كانت معروفة بـ"كرمها الاستثنائي تجاه أصدقائها وحتى تجاه أشخاص بالكاد تعرفهم".