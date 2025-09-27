"قاتل الشياطين"... قلعة شيّدها القتال والشِّعر

- فيلم "قاتل الشياطين: القلعة اللانهائية – الجزء الأول: عودة أكازا" هو الأول من ثلاثية ختامية لمسلسل Demon Slayer، وحقق نجاحاً كبيراً بجمعه 70 مليون دولار في افتتاحه الأميركي، ليصبح أكبر افتتاح لفيلم أنمي في تاريخ شباك التذاكر هناك. - يتميز الفيلم بتصوير قلعة لانهائية تمزج بين التراث الياباني والعمارة الإغريقية، حيث تتحول إلى متاهة تختبر إرادة الأبطال وذاكرتهم، مما يعكس فكرة الخلود من خلال الذكرى. - تلعب الموسيقى دوراً مهماً في السرد، حيث تُستخدم آلة البيوا لتجسيد الذاكرة الجمعية، ويعكس الفيلم تقليداً يابانياً عريقاً، محققاً نجاحاً تجاوز فيلم Spirited Away في اليابان.

يعرض الآن في دور السينما العالمية والعربية فيلم "قاتل الشياطين: القلعة اللانهائية – الجزء الأول: عودة أكازا" Demon Slayer: Infinity Castle – Part 1: Akaza Returns، وهو الفيلم الأول من ثلاثية ختامية لمسلسل Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. بدأت السلسلة أنمي تلفزيونياً من إنتاج استوديو Ufotable عام 2019، وافتتحت بموسم أول من 26 حلقة، ثم تبعته مواسم أخرى وأفلام ناجحة أبرزها Mugen Train الذي تصدّر شباك التذاكر الياباني وأصبح ظاهرة عالمية. اليوم، يأتي Infinity Castle ليواصل هذا النجاح، إذ حصد الفيلم في افتتاحه الأميركي وحده نحو 70 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وهو أكبر افتتاح لفيلم أنمي في تاريخ شباك التذاكر هناك.

هذه المرة، يتفوق الفيلم الجديد على سابقه، وعلى نظرائه من أفلام الأنمي المكملة لسلاسل تلفزيونية، فهذه المرة صنع استوديو Ufotable سينما حقيقية وليست أحداثاً محصورة في ساعتين أو ساعتين ونصف. نجاحه الساحق لا يعود إلى شهرة السلسلة وانتظار الجمهور لأحداثها فحسب، بل إلى تفوق استوديو Ufotable وصنع تحفة بصرية ودرامية تتجاوز التوقعات.

لعلّ أبرز ما في الفيلم هو الكوادر الكبيرة المليئة بالتفاصيل، هذه المرة لا سماء وأرض، إنما فضاء يمتد إلى اللانهاية، قلعة تغطي السماء والأرض، وتحوي داخلها فضاءات متعددة، بين التراثي الديني، والعمار الياباني، مستوحاة من المتاهة الإغريقية، لكنها في الوقت نفسه مشيَّدة بروح العمارة اليابانية في حقبة إيدو: أبواب منزلقة (شوجي وفوسوما)، وممرات خشبية ملتوية، وأعمدة شاهقة تحاكي قلاع هيميجي ونارا. غير أنّ هذا التراث المألوف ينقلب إلى فضاء سوريالي حيّ، تتحرك جدرانه وسلالمه كما لو كان كائناً واعياً، فتتحول القلعة إلى متاهة عاطفية وعسكرية في آن واحد، تحاصر الأبطال وتجعل كل مستوى فيها امتحاناً جديداً للإرادة والذاكرة. وهي بالفعل امتداد جسد شيطاني، كان بطل الفيلم.

في الحلقات الأخيرة التي سبقت الفيلم، قابل موزان قائد الهاشيرا كاغايا أوبيوياشيكي قبيل موته، وتحدثا عن الخلود. كان موزان الذي عاش ألف سنة يتحدث مع قائد الهاشيرا الذي يحتضر عن الخلود؛ خلود الجسد الذي يمثله موزان، والخلود عبر الآخرين، وتوارث الحب، والانتقام. كانت مواجهة من سيخلد حقاً، البشري الذي يتذكره الناس، يبكون عليه، وينتقمون له، أم الجسد والقوة من دون هدف. مع دخول مقاتلي الشياطين جميعاً إلى القلعة اللانهائية، بدا المكان مصيدةً كونية تحاصرهم من كل جانب. لم يكن الصراع ضد الشياطين وحده، بل ضد الصدمة الطازجة لرحيل قائدهم كاغايا أوبيوياشيكي، الذي تركهم محمّلين بوصية الانتقام. الأرضيات تهتز وتتساقط واحدة تلو الأخرى في إيقاع لا يخضع لنسق هندسي واضح، بل لنبض داخلي، كأن حركة الجدران والسلالم استجابت لمشاعر كل مقاتل، توجهه إلى قدره الخاص، إلى انتقامه الشخصي وغايته الحسية.

توزّعت الشخصيات غالباً في ثنائيات، كأن القلعة تُعيد ترتيبهم بحسب تجاربهم المتقاطعة، فيما وُجه من ظهر منفرداً نحو أكثر جراحه عمقاً. كل مواجهة بدت تأكيداً للفكرة التي نطق بها أوبيوياشيكي قبل موته: الخلود الحقيقي لا تحققه الأجساد بل الذكرى. هاشيرا الحشرات شينوبو كانت امتداداً لأختها الراحلة، وكانامي امتداداً لها. سلسلة متواصلة من الذكريات تجعل الموت مجرد حلقة في دورة أوسع. بالأزهار وقطرات الماء والدماء والفراشات، كان قتال شينوبو مع الشيطان العلوي الثاني عرضاً فنياً للجمال الأنثوي، وحديّة الأزهار والخطر الناعم.

حتى الأزياء في هذا الفيلم لم تكن مجرد كسوة للشخصيات، بل صارت عنصراً متسقاً مع النسيج البصري العام. النقوش المربعة والمثلثة على أرديتهم تكررت إيقاعاتٍ بصرية، ترفرف في فضاء القلعة السحيق مثل قصيدة منسوجة بالألوان والأشكال، توحّد بين جسد المقاتل وهندسة المكان، والمقاطع الخاصة بكل شخصية، المفصّلة مثل قصيدة هايكو؛ تأمل وكلمة.

ذاكرة والمكان والخسارات والغرائز والأمل. هذا ما عبّر عنه فيلم القلعة اللانهائية، الذي يدور حول بضعة قتالات دموية فقط، متقدمة المستوى كان يمكن تقديمها هي فقط مع التحريك الممتاز لأنمي ديمون سلير عموماً، لكن هذه المرة، السينما قالت كلمتها، وكان فيلماً شعرياً. على الرغم من أن تقنية الفلاشباك شائعة في منتصف قتالات أعمال أنمي الشونين، وإظهار ماضي البطل أو الشرير، لكن هذه المرة الإيقاع هو ما ميّز الفيلم. قدّمت مشاهد الفلاش باك بأصوات الشخصيات، بأداء شعري مميز، وكأنه يروي حكاية تراثية تقليدية على المسرح، أو قصيدة شعر، تتخللها مشاهد بكوادر كبيرة يبدو فيها البشر صغاراً، تسود الطبيعة، الثلج، العشب، والسماء في الروي للاستغراق في تأمل الحدث أكثر من عرض الحدث نفسه. كل قتال حمل صورته البصرية الخاصة، التي تتسق مع الصورة الكبرى. في كل غرفة حياة كاملة، وتأمل، وسرد شعري. مقطع تلو مقطع مع الكوادر الكبرى، كأن ما يحدث بحد ذاته ماضٍ، جزء من الخلود والأزل، من الحكاية الإنسانية كاملة.

موسيقى الفيلم حملت جزءاً كبيراً من السرد، فاستخدام آلة البيوا له وجهان: الأول تمثّلت به بوصفها آلة خاصة بأحد الشياطين للتحكم بالفضاء، أما بوصفها موسيقى ترافق العرض، فللبيوا استخدام حكائي، إذ ارتبطت بحكاية الهايكه، الملحمة التي رواها الرهبان الجوالون وهم يعزفون على أوتارها، فينقلون قصص الحروب والانكسارات من جيل إلى آخر. كانت البيوا آنذاك وسيلة لتجسيد الذاكرة الجمعية، تحفظ بطولات الموتى وتحوّل الهزائم إلى سرد خالد. في القلعة اللانهائية، يستعيد الفيلم هذا الدور نفسه: فالعزف على البيوا لا يُستخدم خلفيةً موسيقية فقط، بل أداة تحكي وتوازي الصورة وتضيف طبقة شفوية إلى السرد البصري. كذلك فإن الإيقاع الحاد والحزين للبيوا يذكّر بأن ما نراه ليس مجرد قتال راهن، بل حلقة جديدة في ملحمة ممتدة عبر التاريخ، تماماً كما رُويت ملحمة الهايكه. بذلك، يغدو الفيلم امتداداً معاصراً لتقليد ياباني عريق، لتظل البيوا شاهدة على صراع الإنسان مع الفناء والخلود.

في قتاله الأخير، يتعلم تانجيرو أن يتخلص من كل ما هو زائد، من أي حركة زائدة، ومن أي فكرة زائدة، حتى يسمو ويصير روحاً شفافة مثل الهواء، روحاً فحسب، أما حضور الجسد فمجرد تقنية، مثل الفكرة والكلمة، وهذه تقنية الهايكو؛ مشهد قصير، لتأمل طويل جداً. الصورة، والموسيقى، والحركة، كل تفصيلة حملت الأخرى لإنتاج فيلم سينمائي شعري من سلسلة أنمي، وهذه سابقة في مجال الأفلام المكملة للسلاسل. مع هذه الإنتاج، شهد الفيلم نجاحاً ساحقاً تجاوز Spirited Away في إيرادات شباك التذاكر اليابانية.