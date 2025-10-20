قائمة المسروقات من متحف اللوفر... ثروة من الماس والزمرد

- شهد متحف اللوفر في باريس عملية سرقة جريئة استهدفت معرض أبولو، حيث حاول اللصوص سرقة تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بالماس والزمرد، لكنهم تركوه بعد تدخل الحراس. - تضمنت المسروقات قطعاً تاريخية مثل بروشات ألماسية وقطع ياقوت أزرق، حيث سُرق أحد أقراط الياقوت الأزرق من مجموعة تعود للملكة ماري أميلي. - من بين المسروقات أيضاً أجزاء من طقم هدايا زفاف نابليون المرصع بالزمرد، بما في ذلك زوج من الأقراط المرصعة بالزمرد والألماس.

في حادثة أثارت صدمة في الأوساط الثقافية الفرنسية، وفي واحدة من أكثر العمليات جرأة في تاريخ المؤسسة العريقة، شهد متحف اللوفر في باريس، أكبر متاحف العالم، صباح أمس الأحد، اقتحاماً وسرقة عدد من المجوهرات التاريخية. واستهدفت العصابة معرض أبولو في متحف اللوفر، الذي يضم المجموعة التاريخية لجواهر التاج الفرنسي. وحاول اللصوص أيضاً سرقة تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، والذي يضم ثمانية نسور ذهبية، و1354 ماسة، و1136 ماسة وردية، و56 زمردة، لكنهم تركوه خلفهم بعدما قاطع الحراس عملية السرقة.

في ما يلي قائمة المسروقات من متحف اللوفر أمس:

تاج الإمبراطورة أوجيني

عُرض تاج الإمبراطورة أوجيني مع مقتنيات عدة أخرى لها، مثل هذا التاج المرصع بـ212 لؤلؤة، و1998 ماسة، و992 ماسة مقطوعة على شكل وردة.

قوس الإمبراطورة أوجيني المزخرف

ارتدت الإمبراطورة أيضاً هذا القوس المزخرف البراق المزين بشرابات مرصعة بالجواهر. وُصف القوس بأنه القطعة المركزية لحزام، على الرغم من أن موقع متحف اللوفر الإلكتروني لا يشير إلى وجود صور للقطعة النهائية. يحتوي القوس على 2438 ماسة و196 ماسة مقطوعة على شكل وردة.

بروش الإمبراطورة أوجيني

من القطع الأخرى في متحف اللوفر التي كانت تخص الإمبراطورة بروشات ألماسية، من بينها هذه القطعة التي تعود لعام 1855. تُسمى بروشاً تذكارياً، وهي قطعة مرصعة بالألماس.

قطع الياقوت الأزرق

يشير متحف اللوفر إلى أنه من غير المعروف من أمر أو صنع سلسلة من قطع الياقوت الأزرق المحفوظة في المعرض، والتي يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر، وارتدتها، من بين أخريات، الملكة هورتنس، زوجة لويس بونابرت، والملكة ماري أميلي، زوجة لويس فيليب الأول.

وتتضمن المجموعة تاجاً مرصعاً بـ24 ياقوتة زرقاء سيلانيّة و1083 ماسة، بالإضافة إلى قلادة تضم ثماني ياقوتات زرقاء، محاطة بالماس في ترصيعات ذهبية معقدة، وزوج من أقراط الياقوت الأزرق. وذكرت وزارة الثقافة الفرنسية في بيان صحافي أن واحداً فقط من هذه الأقراط سُرق في عملية السرقة. ويُشير متحف اللوفر على موقعه الإلكتروني إلى أن المجموعة تضمنت في الأصل ثلاثة دبابيس زينة ومشطاً وسوارين.

أجزاء من طقم هدايا زفاف نابليون المرصع بالزمرد

انضم هذا العقد المرصع بالزمرد والألماس إلى مجموعة متحف اللوفر عام 2004. أهداها نابليون في الأصل إلى ماري لويز، زوجته الثانية، بمناسبة زواجهما عام 1810. يحتوي العقد على 32 زمردة، منها لؤلؤيّ ومنها معينيّ الشكل، بالإضافة إلى 1138 ماسة. يقول متحف اللوفر إن نابليون طلب مجموعتين فاخرتين من المجوهرات للاحتفال بالزواج، بما في ذلك طقم آخر مرصع بالأوبال والألماس. ويتضمن طقم اللوفر أيضاً زوجاً من الأقراط المرصعة بالزمرد والألماس، والتي سرقها اللصوص أيضاً.

