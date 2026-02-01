في مديح التلاقي عند العزلة الرقمية

- يعبر الكاتب عن شعوره بالتشابه مع المنادي التائه في الأفلام، داعياً للقاءات وجهاً لوجه بدلاً من العزلة خلف الشاشات، مشدداً على أهمية اللقاءات الحقيقية في تعزيز الإنسانية والتعاطف. - يسلط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير طبيعة التفاعل البشري، حيث أصبحت مكاناً للتعبير السطحي، مما أدى إلى تراجع اللقاءات الحضورية وتعزيز الانعزال الاجتماعي. - يتناول الوضع في لبنان كمثال على تراجع اللقاءات الحضورية، مشيراً إلى أن التفاعل عبر وسائل التواصل يعكس عدم القدرة على مواجهة القضايا المهمة، ويعزز الانقسام الاجتماعي والسياسي.

أحسبني في هذا المقال أشبه بالمنادي التائه الذي كان يظهر في أفلام سينمائية تدور حول دينونة وشيكة: رجل أشعث الشعر، رثّ الملابس، يتوكّأ على عصا طويلة، يعترض المارة في الشوارع والأزقّة ويحدّق فيهم صارخاً: "توبوا". وكانوا يفرّون منه خوفاً أو قرفاً… فتذهب صرخته سدىً. كان يدعو إلى التوبة لدرء مصير أسود محتوم سيحلّ على سكان المدينة، أو على الكوكب بأسره. ولم يكن أحد يعير رؤياه أي انتباه. وعندما يحلّ ذلك المصير الأسود، حتى هو لا يسلم من فورة غضبه.

أعي تماماً أن صرختي ستذهب أيضاً سدىً، لكنني سأواظب على إطلاقها في الأمكنة الواقعية القائمة، وتلك الافتراضية خاصة، علّها تجفّل الوجوه الجالسة خلف الشاشات، وتخز الأصابع التي تتزحلق عليها. صرختي "تلاقوا" هي دعوة إلى الالتقاء وجهاً لوجه، والأجساد حاضرة، والمشاعر حيّة، والتفاعل حقيقي. أطلقها محاولةً للنجاة من عزلتنا وخوفنا وفرديتنا الجافة، ولاستعادة أثر إنسانية فقدناها، عمادها التعاطف والتعاون. وليس في كلامي حنين إلى الماضي (لأن الماضي لم يكن برّاقاً هو الآخر)، بل أسف على كل لحظة تراجعت فيها اللقاءات الحضورية أكثر فأكثر بين البشر.

أسباب هذا التراجع كثيرة، وما غذّاه حديثاً قدوم التكنولوجيا الذكية الفردية التي بدورها سعّرت التنابز والتعاير والاستعلاء. ناسٌ منتشون بالتعبير عن أنفسهم، لم يعودوا يطيقون ناساً آخرين منتشين أيضاً بالتعبير عن أنفسهم، إلى درجة أنهم جميعاً يفضّلون الانطواء في جماعات صغرى مغلقة، أو التفاعل مع برامج الذكاء الاصطناعي، لا مع بشر، حتى في مواضيع حميمة. لا مع بشر، خوفاً من أي ردة فعل، فظّة منفّرة كانت أم سمحاء جذّابة؛ لكأننا نخاف الصفعة بقدر ما نحاذر العناق.

في لبنان، درج التملّص من الحضور الشخصي على نطاق واسع، وتحديداً إلى مناسبات وأحداث جادّة ومصيرية، كندوة أو عرض وثائقي أو لقاء مع غريم سياسي أو حتى حليف. صحيح أننا كنّا نتلاقى في التظاهرات حضورياً، ونسير معاً في اتجاهات كرّرناها نفسها في 2011 و2015 و2019، غير أن عيوننا لم تكن شاخصة نحو رجاء موحّد. وفي أحوال كهذه، يبقى عدد الحاضرين ناقصاً مهما كبر، بدليل هفوته بعد حين وانفضاض الجموع. نعم، بقيت تجذبنا المناسبات الفَرِحة الخفيفة الراقصة الصاخبة والمكلفة. لعلّها آخر ملاذاتنا للتلاقي حضورياً، إلا أنه يبقى تلاقياً ليلياً يمحو مفاعيله النهار. وفي مواجهة مسائل جدية تستدعي حضوراً وجهاً لوجه، وعيناً بعين، وفماً بأذن، ننزع إلى اللوذ بمنصات التواصل، حيث ننشر أفكارنا ومقالاتنا وتعليقاتنا، ظانّين أنها تشكّل منطلقات أو محفّزات لنقاشات ومواقف بنّاءة.

نقاشات واستمزاج آراء تتحول إلى خليط كلامي مشقّع، مثل "بالة" أثواب، ولا تلبث أن تذهب هباء. ثم صار أحدنا يقول، خلال حديث في مقهى أو صالون حول مسألة ذات أهمية: "أنا كتبت شيئاً عن الموضوع" (على فيسبوك أو إكس). ثمة ما يثير السخرية في هذا الكشف "المبين" الذي درج على ألسنة كثيرين منّا، مع شيء من التباهي. وليس المقصود بالسخرية إنكار حرية التعبير والممارسة الديمقراطية؛ السخرية تنجم من أننا نرى عصارات عقولنا المنثورة على المنصات تذهب هباءً في غياب وسيلة ناجعة لاستعادتها. لا تشكّل منصات التواصل، على كثرة تنوّع محتوياتها، مرجعاً أو أرشيفاً لعبقريات ملايين المستخدمين، ومنهم عباقرة فعليون مشهود لهم. فذلك الفضاء العمودي المتحرّك، الذي يطمر جديدُه قديمَه سريعاً، ليس مكاناً للنقاش وتثبيت الأفكار التي تولد وتُقبر فيه. كما أن تعقيدات البحث في تلك المنصات تجعل العثور على المحتوى المفيد المستهدف عسيراً. وعليه، لا مفر من مناقشة الأفكار وتثبيتها أثناء مواجهات جلوساً على كراسٍ حول طاولات، مع أدوات كتابة… وصبر طويل، حتى ولو تحت سُحب ينفثها مدخّنون.

ولأن منصات التواصل الاجتماعي فالتة تتقبّل كل أنواع المحتوى، تغرينا نحن مؤلفي المنشورات، على اختلاف مستويات وعينا وثقافتنا ورجاحة عقولنا، أن نتنوّع في التعبير عن أنفسنا (وهذا حقّنا)، فننتقل بلمح البصر من الجد إلى الهزل فالرومانسية فالتفاهة… إنها منصات التواصل التي تسمح لنا أن نكون أيضاً سخفاء علناً: نعزّي صديقة توفّيت خالة زوج ابنة عمّها بوجه يذرف الدموع الغزيرة، ونكتب آيات مزخرفة، ولا معرفة لنا بالفقيدة… ومهما كانت المناسبة، عزاء أو تهنئة، لا نكتب جملة من تأليفنا، ثم نتلقّف موقفاً سياسياً طارئاً اتّخذه صديق أو زميل، وننتقده عليه بتعليق غامض (تلطيشة) لئلا نحرجه، من دون أي تفسير، في فضاء عام شاسع. نتصرّف بعبثية مطلقة؛ نؤكّد حضورنا ندوة الرفيق أيمن اليساري على "فيسبوك"، ولا نحضر، أو نبدي اهتماماً بحضور مناسبة حول معضلة النفايات، ولا نحضر، لأننا لا نجد نفعاً في تلك اللقاءات، لكننا أوهمنا الآخرين بمشاركتنا فيها. وننهش شخصية تافهة تقيّأت منشوراً تافهاً، فنرفع من شأنها؛ وكأن التفاهة كيس ملاكمة، الضرب فيه يغوي حتى أصحاب أكثر العقول رجاحةً. هذا، ونكون في وقت سابق حمّلنا المنصات أفكار شوبنهاور ودوبور وسبينوزا وماركس وكانط وهيغل ونيتشه وفوكو ودولوز، وغيرهم. نستدعيهم لعلّهم يجدون حلولاً لأحوالنا المعقّدة، كلٌّ من منظار فلسفته.

طعم الحرية والديمقراطية

في آب/أغسطس 2007، وكنت ناهزتُ الخمسين، فتحتُ حساباً في "فيسبوك". في البدء، رحتُ أكتب كل ما يأتي في بالي، أسوةً بالمفسبكين: خواطر، ترّهات، محاولات أدبية، تفلسفات، طرائف، معايدات، صور، نصائح، ومقالاتي في الصحيفة التي عملتُ فيها، فضلاً عن "نشاطاتي الثورية". وكنتُ أيضاً من بين القائلين: "أنا كتبتُ شيئاً عن هذا الموضوع". وعلى إيقاع النشر اليومي، تذوّقتُ تلك "الحرية" التي لا نزال نقرأ عنها ونشهد على كثرة تجلياتها الغرائبية. وأحدها شكّل اتجاهاً فريداً في التجارة الرقمية، بعدما نجحت الممثلة الأميركية ستيفاني ماتو في بيع قوارير عطر من ضراطها عبر "تيك توك"، وجنت مبالغ كبيرة! نعم، هذه حرية أن نبيع ونفعل ما نريد، ونكتب ما نريد، وخصوصاً بعد أن نجحنا في الالتفاف على ضبّاط الأخلاقيات الخوارزمية بإدخال نقطة (غ.زة) أو فسحة (فلس طين) وسط العبارة المعرّضة للحظر… لنستأنف حريتنا.

"غانغنام ستايل" البداية

لا ننسى فيديو "غانغنام ستايل"، أول كليب عبر "يوتيوب" يتجاوز عدد مشاهديه المليار. وفتح عيون روّاد الشبكة على أهمية مراكمة الـ"أعجبني"، وتحصيل المشاهدات، وإرساء الـ"ترند" في مشاركة المحتوى. ذلك الـ"ترند" الذي يطرح الجودة والنوعية جانباً لمصلحة الكمية التي تشكّل بدورها أحد الأوجه الأساسية للديمقراطية. فصار الـ"ترند" بمثابة صندوق اقتراع على مستوى الكوكب. من خلاله، يصل الذين يحصّلون أكبر عدد إعجابات ومشاهدات إلى ما يصبون إليه: الشهرة والمال. والذين يقترعون هم كل الذين لديهم حسابات في منصات التواصل. وهكذا، ترسّخ الكمية "السائد" في حينه، ريثما تتراجع لمصلحة كمية أكبر تُعلي سائداً آخر. هذه العملية تحاكي الممارسات الديمقراطية أيام الإغريق، مع فرق أن أولئك القدماء كانوا يتلاقون ويتقابلون ويناقشون المسائل المطروحة حضورياً قبل التصويت.

ديمقراطية الجحافل

لم ألبث، في "فيسبوك"، أن رحت أقارع الذين اعتبرتهم، من دون استئذانهم، أنداداً لي في الفكر والثقافة، علماً أن كثيرين منهم يتفوقون عليّ معرفةً واطلاعاً واضطلاعاً. لكن هذا هو "فيسبوك": يشجّع المفسبك على مضاهاة بقية المفسبكين… فما بالكم بما يشجّع عليه "إكس" (تويتر سابقاً)، وأنتم أدرى بشعابه. وهذه ممارسة ديمقراطية صرفة: أن يتاح للأفراد، مهما كانوا وإلى أي جهة انتموا، الإدلاء بآرائهم ومواقفهم تعليقاً على أي منشور يثير اهتمامهم أو امتعاضهم، وأياً كان مؤلفه. وفي المقابل، ينعم أيضاً بالحرية والديمقراطية ما يسمى بالذباب (أو الجيش) الإلكتروني القائم على عناصر بشرية وحسابات وهمية وخوادم لمضاعفة التفاعلات آلياً، تُعرف بمنصات "تسويق منصات التواصل" (SMM). لهذا الذباب مكافئ على أرض الواقع، يتمثّل بجحافل خيّالة الدراجات النارية. وهو يعمل، وفقاً لطريقة جوزف غوبلز (1897–1945)، في استغلال أدوات الدعاية والتضليل لحماية من يقف وراءه: زعيم، مسؤول، فنانة، مغنٍ، فارّ من العدالة، مجرم حرب… ومجرّد الاشتباك مع هذا الذباب يلطّخ مهاجِمَه إذا حاول الدفاع عن نفسه، لأنه يرى أن أي شخص يعاند سيله الجارف إنما يعبث بحرّية الرأي ويخلخل الأسس الديمقراطية.

ويتعمّد الذباب الإلكتروني، أياً كانت جهة قائده المستتر خلف تلك الجحافل، العبث بالعقول لتشكيل آراء أو تصورات محددة لدى المتلقّين. وهو يُعَدّ أحد أعتى الوسائل لإجهاض أي محاولة للتلاقي حضورياً. وأسوأ ما في هذا الجيش وغيره من منصات مجهولة الهوية أنه يؤلّب جمهورين (أو أكثر) بعضهما على بعض من دون تدقيق في الحقائق. فغالباً ما تكون تلك الجماهير انفعالية، عمياء في تحيّزها، أشبه بمخلوقات "أورْكْس" في فيلم "سيّد الخواتم"، المخلوقة من فصيلة وحوش بشعة شريرة بهيمة غريزتها القتل.

ملخّص ما جرى

منذ 1990، حين انتهت الحرب الأهلية اللبنانية حتى الآن، كنتُ، مع كل همدة أمنية، أنتظر من الأطراف المتناحرة تقديم "ملخّص ما جرى"، أي مراجعة لحقبة حافلة بالاضطرابات، تسبق عادة منعطفاً سياسياً يمهّد لهمدة تالية. لعلّنا في ذلك الملخّص "نستفيد من دروس الماضي" لكي "نتوصل إلى حال سواء"، على أقوال وتمنيات تكررت مراراً وتذرّت هباءً. في نهاية المطاف، نحن لبنانيون ندّعي أننا في بلد واحد ذي سيادة ومساحة، لكننا لم نتلاقَ على شيء إلا على أن نرى بلدنا "يتعافى" و"ينهض"، لنجدَه ينهار من جديد، فنتبادل الاتهامات حول من أوصلنا إلى هذه الحال؛ تماماً كما نفعل في سنوية 13 إبريل/نيسان، يوم انطلاق شرارة الحرب الأهلية: نتبادل الاتهامات بارتكاب المجازر، من دون أن ينظر المتّهِمون في ما فعلوه بالمتّهَمين. والسبب أننا لم نتفق يوماً، أثناء الهمدات المتعاقبة، على تحرير ملخّص مشترك لما جرى لنا، مثل كتيّب التاريخ الفرنسي–الألماني المشترك الموجّه للمدارس، الصادر في 2006–2007، انطلاقاً من نظرة موحّدة إلى التاريخ الأوروبي بما فيه الحربان الأولى والثانية. هل كنّا، بوصفنا لبنانيين، لننجز كتاباً مماثلاً؟ أسأل نفسي وأجيبها: نعم، لو أردنا ذلك. ولو أردنا فعلاً، لسارعنا إلى الجزم: "ما بيخلّونا"، وأجهضنا المحاولة. نحن أسياد الإجهاض، والمهم ألّا نتلاقى.

لكأن ثمة انجذاباً متأصلاً فينا إلى الاختلاف والتباعد والتنابز. ولعلّه الانجذاب المتأصل الذي تناولته رواية "مطر حزيران" (2006) لجبور الدويهي، العائدة إلى جذور الحرب عبر أحداث القتل الطائفي في خمسينيات القرن الماضي، وكتاب "لعنة لبنان: حقيقة الحرب الأهلية اللبنانية" (2025) لمحمد أبي سمرا، الذي ينطلق من شهادات شخصية ليعرض وقائع الحرب وتداعياتها.

يأتي تعلّقي بمفهوم "ملخّص ما جرى" من أيام الطفولة، حين كنت أنكبّ على قراءة مجلات الشرائط المصوّرة، كالسهم وطارق وعنتر. حين تنقطع الحلقة عند حدث مهم، أترقب استئنافها في العدد التالي. وكان "ملخّص ما جرى" أول ما أطّلع عليه، رغم لهفتي إلى معرفة التكملة. وسيلة عملية يوفّرها المؤلف أو هيئة التحرير لتيسير استئناف القراءة المتقطّعة، واستعادة السرد بتقريب الماضي من الحاضر، لتخمين الآتي منها. إنها لعبة ذهنية بين المؤلف والقارئ يوقِدها التشويق.

في الرواية، قد نستغني عن هذه اللعبة لأن النهاية ستنكشف عاجلاً أم آجلاً. أما في الواقع، فيجدر بنا عدم الاستغناء عن استشراف مستقبلنا، فقد يساعدنا ذلك على تفادي الكمائن أو استغلال الفرص ونحن في طريقنا إلى محطة مجهولة، علماً بأن التوقعات قد تخيب. وقد طالعتنا الخيبات في محطات كثيرة من عيشنا اللبناني. إذا كنا نرى أن البحوث الواقعية حول تركيبة لبنان لا تقدّم معطيات كافية لمقاربة مشاكلنا العميقة، وإذا أهملنا الروايات اللبنانية المتخيّلة التي تناولت الحرب ومآسيها وآثارها الجسدية والنفسية، بدليل أن أياً منها لم يحظَ باهتمام منتجين لتحويلها إلى مسلسلات، وإذا لم نأخذ شخصيات زياد الرحباني (1956 ــ 2025) ومواقفه بوصفها توصيفات جاهزة لدراسة اختلالاتنا، فاكتفينا بالضحك منها، فإننا أهملنا كل ذلك تفادياً لمواجهة أنفسنا أولاً، وتملّصاً من محاولة التلاقي وجهاً لوجه، عيناً بعين وفماً بأذن، مع الآخرين… ورحنا نتلطّى خلف الشاشات.