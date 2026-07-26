في البال أغنية... مارسيل خليفة في أسلوبه المتأخر؟

- مارسيل خليفة يُعتبر رمزًا للتجديد الموسيقي، حيث جمع في حفله الأخير بين النوستالجيا والتجديد بتوزيعات جديدة لأغانيه الشهيرة، مما أضفى شعورًا جديدًا لدى الجمهور وأتاح لهم فرصة اختيار الأغاني، مما جعل الحفل تفاعليًا ومميزًا. - مارسيل خليفة يسعى للحفاظ على حيوية تجربته الفنية من خلال دمج أصوات جديدة، حيث شارك عازفون تونسيون في حفله الأخير، مما يعكس فلسفته في جعل مسيرته مساحة مفتوحة للتجديد والإبداع. - قدم مارسيل خليفة أغنية "انتظرها" لمحمود درويش، مما يعكس مفهوم "الأسلوب المتأخر"، حيث يبتعد عن توقعات الجمهور ويغوص في عمق فنه الأصيل، محولًا منجزه إلى نوع من المنفى الفني.

ما يضاهي خمسة عقود من التأليف الموسيقي والتلحين، بروحٍ جامعة وأشكالٍ لا تكفّ عن التجدّد، يعني أن مياه أنهارٍ كثيرة قد تجمّعت حتى حققت ذلك الشرط الغامض الذي يجعل من المياه بحراً. هكذا أرى مارسيل خليفة. ولذلك، قبل حضور حفله الأخير على مسرح الحمامات، مساء الجمعة 24 يوليو/تموز، تساءلت: هل يمكن لبضعة أمواج أن توهمنا بأنها أحاطت بالبحر، أو أن تضيء شيئاً من عمقه واتساعه في آن؟ وهل يستطيع الفنان، عبر انتقاء بعض علاماته، أن يجعلنا نشعر بأننا أمسكنا بسرّ اليم، بينما لم نلامس غير شاطئه؟ وماذا بعد أن جرت مياه كثيرة تحت المدارج، فتغيّر الجمهور وتشظّى في ميولات شتى: فيهم من جاء ليستعيد ما حفظه عن ظهر قلب، وفيهم من ينتظر جديداً يضيفه إلى الريبرتوار-البحر، وآخرون يأملون أن يكونوا شهوداً على مارسيل خليفة في أسلوبه المتأخر. فكيف تعامل الفنان اللبناني معهم جميعاً وكيف اختار، في ليلة الحمامات، أن يروي حكاية البحر الذي أنشأه وعبره؟

مع تأخير دام نحو عشر دقائق، انتظر مارسيل خليفة وثلاثة عازفين عند مدخل الخشبة حتى انقضت سلسلة من الومضات الإعلانية. ثم أعلن أن العرض يحمل عنوان واحدة من أشهر أغانيه "في البال أغنية". كان مفتاحاً ألقاه مبكراً؛ بدا وقد انتصر للنوستالجيين؛ تلك الطائفة التي تعرف أن الفنان اللبناني كلما أخرج من جرابه أغنية أيقظ زمناً ومشاعر وذكريات. وفي المقابل، كان يرضي طوائف أخرى من مستمعيه باقتراح توزيعات جديدة فتبدو بعض الأعمال كأنها تُسمع للمرة الأولى. ربما لذلك لم يؤدِّ الأغنية التي حمل الحفل عنوانها إلا ثانيةً في ترتيب البرنامج.

كانت جملة افتتاح السهرة: "أعدّي لي الأرض كي أستريح". وكأنه يقول: "هذا مفتاح آخر للأمسية". وما إن بلغ اللازمة الشهيرة: "يطير الحمام… يحطّ الحمام"، حتى وجّه أول دعوة إلى الجمهور كي يشاركه الغناء. وبعدها، فسح المجال للجمهور ليعلن ما يود سماعه، فتعالت النداءات: "ريتا، عصفور طلّ من الشباك، أحنّ إلى خبز أمي، ويا نسيم الريح". استمع إليهم بابتسامة راضية، ثم، بهدوء، استعاد زمام السهرة ودعاهم إلى الإصغاء. بدا وكأنه يعلن ما يريد أن يتّسع له هذا العرض. استحضر أطفال غزة وجنوب لبنان، في دعوة ضمنية إلى الانتقال من الاستماع أو المشاركة في الغناء إلى التأمل.

هنا، انتقلت الإضاءة إلى يساره، حيث سيقدم عازف الفيولنسيل، ساري خليفة، مقطعاً موسيقياً منفرداً. قد يبدو الأمر في سياق مشاركة أفراد من الأسرة حفلات مارسيل خليفة ومشاريعه غير أن هذا التوجه ترسّخ لاحقاً باستقبال الفنان اللبناني، في النصف الثاني من السهرة، ستة عازفين وعازفات من تونس شاركوه في شتاء هذا العام إقامة فنية بعنوان "نجع الفن" في دوز بالصحراء التونسية. يعلم مارسيل خليفة أن التجربة لا تُصان بتكرارها، بل باستقبال أصوات جديدة داخلها، ولذلك فصاحب كونشيرتو الأندلس لا يغني مع ماضيه، ولا ضده، يبدو كمن يجتهد كي لا تتحوّل مسيرته إلى متحف ولو خارج رغبة الجمهور. لكن هل يمكن الذهاب بعيداً في هذا الخيار؟

بنقرة واحدة على عوده أعلن أن "ريتا" قادمة. كانت كافية لتُحدث حالة من التهيج في الجمهور. فمن الصعب مقاومة الجاذبية التي يمارسها الماضي، فقد تحوّلت الأغنية إلى جزء من السيرة الشخصية لكثير من المستمعين. وتكرّر المشهد، على نحو أوسع، مع "منتصب القامة أمشي" وقد ترك مارسيل للجمهور مساحة أطول للإنشاد، حتى إنه طلب من التقنيين أن يوجّهوا الإنارة نحو الجمهور، وأعاد الطلب كلما انسحب الضوء عن الوجوه. بقعة الضوء تلك كانت أيضاً تكشف جمهوراً جديداً: عشرات الهواتف ترتفع، ولم تكن تكتفي بتصوير العرض، بل كانت تعيد إنتاجه في منصات أخرى. وكثير من شاشات الهواتف كان موجهاً إلى أصحابها لا إلى مارسيل خليفة.

ورغم الشعبية الاستثنائية لأغنية "أحنّ إلى خبز أمي" والإلحاح الجماهيري في طلبها، اختار مارسيل أن يحتفظ بها لنفسه. أداها منفرداً بعوده. لطالما كانت الأغنية مدخلاً إلى فضاء الحنين. أما في هذه الأمسية، فقد حولها الفنان اللبناني إلى ما يشبه الصلاة. لم يعد يغنيها صاحبها لأحد. غناها كما لو أن الأغنية نفسها أصبحت المكان الذي يقيم فيه. ولعلّ مارسيل خليفة بلغ هنا إحدى أبرز ملامح أسلوبه المتأخر، لا يبدو في حاجة إلى أعمال جديدة بل إلى دخول جدل جديد مع مادة فنه القديمة.

غير أن مارسيل خليفة أتى بالجديد في منتصف حفل الحمامات، حوّل قصيدة "درس من كاماسوترا"، المعروفة اختصاراً بـ"انتظرها"، إلى أغنية. كشف قبل أدائها أن محمود درويش اتصل به هاتفياً ذات يوم مستغرباً من عدم التفاته إلى القصيدة ونادراً ما كان يفعل ذلك. درب مارسيل جمهوره سريعاً على لازمتها "انتظرها، انتظرها" ومضى يؤديها بشيء من ارتباك الأداء الأول.

كانت هذه الأغنية المساحة الأمثل التي يمكن فيها تطبيق مفهوم الأسلوب المتأخر الذي طرحه المفكر الألماني، ثيودور أدورنو، واستعاده إدوارد سعيد لاحقاً، حيث وجد في أعمال بيتهوفن المتأخرة كيف يستطيع الفنان تحويل منجزه إلى نوع من المنفى، الأسلوب المتأخر لحظة تحويل الوعي باستنفاذ مشاريع العمر إلى تركيب فني جديد يبتعد عن توقعات الجمهور وينغرس عميقاً في ما هو أصلي وأصيل.

إلا أن أغنية "انتظرها" أتت إلى مشروع مارسيل خليفة بعد الزمن الذي تشكّلت فيه أغانيه الجماهيرية الكبرى. ولو أنها وُلدت في التسعينيات، أو قبلها أو بعدها بقليل، لربما أصبحت واحدة من تلك الأناشيد التي تحفظ عن ظهر قلب. لكنها "أقبلت بعد موعدها". وربما لم تعد أغنية مارسيل خليفة تطلب ما كانت تطلبه الأغنيات الأولى. لا تريد أن تتحول إلى شعار، ولا إلى نشيد جماعي. إنها تكتفي بأن تكون قصيدة من الكلمات ومن الموسيقى، تنصت إلى هشاشتها بقدر ما تنصت إلى قوتها.

خلال العرض، عاد مارسيل إلى محطات أخرى من تجربته، فغنّى "خبئيني أتى القمر" مستعيداً مرحلة لم يعد يطرقها كثيراً، ثم قدّم معزوفة "خيام" وقطعة "تانغو لتشي غيفارا" قبل أن يختتم الأمسية بـ"يا بحرية" كما في عروض كثيرة في تونس سابقاً. ومع تحية الوداع، عاد ليغني واقفاً مع الجمهور ومن دون آلات موسيقية: "إني اخترتك يا وطني".

مثلما تكشف الاختيارات، فإنها تخفي أيضاً. لقد غابت مراحل كاملة من تجربة مارسيل خليفة عن حفل انتهى في موعده عند تمام منتصف الليل بالضبط. لم يحضر شيء من الأغاني الأولى، لم يستثر العالم الذي تفتحه أغنية "الطفل والطيارة"، ولا شيء من أغانٍ تكاد تُنسى مثل مجموعة "من أين أدخل في الوطن"، وكأنها لا تُسمع إلا عبر الكاسيت وفي زمن الكاسيت. وغابت مغامرات موسيقية كثيرة مثل أحمد العربي أو الجسر أو أندلس الحب، وحين طلب أحد الحاضرين أغنية "وقفوني ع الحدود" قال مارسيل: "يا ريت".