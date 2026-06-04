فيم فيندرز يسحب فيلمه "رونغ موف" بسبب مشهد لطفلة عارية

- سحب المخرج الألماني فيم فيندرز فيلمه "رونغ موف" من التداول بعد جدل حول مشهد يظهر ممثلة قاصر عارية الصدر، استجابة لتصريحات ناستاسيا كينسكي التي انتقدت عدم توفير الحماية لها في سن الـ13. - اعتذر فيندرز علنًا لكينسكي وأعلن سحب الفيلم من جميع قنوات التوزيع، مؤكدًا أنه كان ينبغي توفير حماية أفضل لها، معترفًا بأن الفيلم كان نتاجًا لعصره. - ناستاسيا كينسكي، التي بدأت مسيرتها مع فيندرز، قادت سابقًا حملة ناجحة ضد فيلم آخر ظهرت فيه عارية وهي في الـ15 من عمرها.

سحب المخرج الألماني فيلمه "رونغ موف" (خطوة خاطئة) الصادر عام 1975، من التداول، بسبب مشهد تظهر فيه ممثلة قاصر لم تتجاوز 13 عاماً عارية الصدر، بعد جدل بأثرٍ رجعي أثارته تصريحات جديدة لها، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان، الأربعاء.

وقال المخرج البالغ 80 عاماً في بيان الأربعاء: "صدرت تعليمات لشركاء البث عبر الإنترنت، وشركاء التلفزيون والتوزيع بعدم إتاحة الفيلم للجمهور بعد الآن". وكانت الممثلة ناستاسيا كينسكي التي تبلغ من العمر 65 عاماً حالياً، قد أشارت في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، في مايو/ أيار الماضي، إلى أنها قضت 15 عاماً في محاولة إقناع فيندرز بتغيير الفيلم من دون جدوى. وقالت كينسكي: "كان ذلك أوّل فيلم لي، وكان هو أوّل مخرج أعمل معه، لكنّه لم يوفر لي الحماية". أضافت: "على الرغم من أنّني لم أكن أعرف الكثير في سن الـ13، إلّا أنّني كنت أعلم أن ما حدث كان غير مقبول".

وردّ فيم فيندرز في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جوائز السينما الألمانية، الجمعة الماضي، بالقول إنه لن يقوم بتصوير المشهد بالطريقة ذاتها اليوم، لكنه رأى أن "رونغ موف" كان أيضاً نتاجاً للعصر الذي صدر فيه، وأن تعديله بأثر رجعي، يتطلب نقاشاً أوسع في الوسط السينمائي. لكنّ الحجج التي ساقها المخرج، أثارت موجة انتقادات كبيرة في وسائل الإعلام الألمانية، وكتب المخرج والممثل، يوليوس فيلدماير، رسالة مفتوحة إلى المخرج قال فيها إنّ "تصحيح الأمور يقع على عاتقك وحدك".

في النهاية، اعتذر فيندرز في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمؤسّسته، الأربعاء، من الممثلة، وأعلن أن مؤسّسته غير الربحية التي تمتلك حقوق الفيلم ستقوم بسحبه من جميع قنوات التوزيع الحالية. وأضاف المخرج في البيان: "بصفتي الشخص الوحيد من المسؤولين عن فيلم رونغ موف الذي لا يزال حيّاً، أقرّ بأنه كان ينبغي توفير حماية أفضل لناستاسيا كينسكي آنذاك". وتابع: "لهذا السبب أقدّم لك اعتذاري يا ناستاسيا، اعتذاراً غير مشروط ودون أي تحفظات أو أعذار".

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ويُعتبر فيم فيندرز واحداً من أكثر المخرجين الألمان تأثيراً في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية، ومن أبرز أفلامه: "وينغز أوف ديزاير" و"باريس، تكساس" و"برفكت دايز". أما ناستاسيا كينسكي فهي ابنة الممثل الراحل كلاوس كينسكي، وبعدما بدأت مسيرتها مع فيندرز في "رونغ موف"، شاركت في بطولة أكثر من 60 فيلماً في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها "باريس، تكساس" لفيندرز نفسه.

وبحسب "ذا غارديان"، قادت كينسكي في السابق حملة ناجحة ضد فيلم تلفزيوني للمخرج فولفغانغ بيترسن ظهرت فيه عارية وهي في الـ15 من عمرها، وتمكّنت من التوصل إلى اتفاق مع شبكة إن دي آر الألمانية حول توزيع العمل.