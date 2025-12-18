فيلم "يونان": رجل يفكّر في الانتحار في بحر الشمال

ينفتح ستار فيلم "يونان" للمخرج السوري أمير فخر الدين على بيتَين للمتنبي، هما استهلالٌ جماليّ وخريطة طريق روحيّة ووجوديّة تُرشدنا إلى أغوار العمل. أول هذه الأبيات هو: "أُريدُ مِن زَمَني ذا أَن يُبَلِّغَني / ما لَيسَ يُبلغُهُ مِن نَفسِهِ الزَّمَنُ". هذا الإعلان المتعالِي، الذي صاغه فخر الدين سابقاً في مقدمة فيلمه الأول "الغريب" الصادر عام 2021، يُعيد ترسيخ فلسفة المخرج؛ إنه جوهر مشروعه السينمائي الثلاثي "الوطن". الشاعر هنا يطالب الدهر نفسه، هذا الكيان الجبار الذي يبتلع كل شيء، بأن يكون وسيلةً له وليس غاية، وأداةً لتحقيق ما يعجز الزمن عن بلوغه بمفرده. إنه إصرار الفنان، ابن الأرض المقتطعة والهوية المعلّقة، على خلخلَة القَدَر وصناعة معنى في عالم يبدو بلا معنى، واستخراج بصيص من الأمل من قلب اليأس الذي يعيشه المنفيّون.

أما البيت الثاني: "أُغالِبُ فيكَ الشَوقَ وَالشَوقُ أَغلَبُ / وَأَعجَبُ مِن ذا الهَجرِ وَالوَصلُ أَعجَبُ"، فينقلنا من سماء الطموح إلى أرض المعاناة الإنسانيّة اليوميّة التي يرسمها الفيلم. هنا؛ في "يونان" الصادر عام 2025، يصبح هذا البيت أنشودة البطل منير (جورج خباز). إنه تصوير دقيق للصراع الداخلي الذي لا ينتهي، ومحاولة لكبح جماح الشوق إلى وطنٍ وأمٍّ وآخرين، بينما يغلبك ذلك الشوق في كل مرة. والمفارقة الأعجب، كما يقول المتنبي، ليست في مرارة الهجر فحسب، بل في غرابة الوصل نفسه حين يتحقق، وكأنّ العودة أو اللقاء لم يعد ممكناً حتى إن حدث. هذه "المسافة التي لا تزال تفصل بيننا حتى ونحن معاً"، كما يقول المخرج، هي النسيج الذي يحيك منه فيلمه، مسافة تفصل المنفي عن ماضيه، عن لغته، عن ذاكرته المتآكلة، وعن الآخرين حتى حين يقتربون منه.

لفهم مسار أمير فخر الدين (مواليد كييف 1991 لأبوين من الجولان المحتل)، لا بدّ من العودة إلى بداياته التي شكلت ثلاثية الوطن. فيلمه القصير الأول، "بين موتَين" (2015)، كان بمثابة النبض الأول لقلق الوجود على الحدود. في مشاهد هادئة وموجعة، يراقب فلاح من مجدل شمس هو وزوجته الحرب تدور في سورية من خلف السياج الحدودي، محاصرَين بين نيران الاحتلال الإسرائيلي ونيران الحرب الأهليّة، في تعبير صارخ عن الوجود "بين موتين". تبع ذلك "بريد صوتي" (2017)، إذ انتقل القلق إلى الداخل الإسرائيلي، ليصور اغتراب شاب عربي يعمل في تل أبيب ويحمل في هاتفه رسائل حنين أمه؛ آخر صلة بواقعه الأصلي.

أما التحول الكبير فجاء مع فيلمه الروائي الطويل الأول "الغريب"، الفيلم الذي مثّل فلسطين في ترشيحات الأوسكار وحصد جوائز عالميّة. في ضباب الجولان، رسم فخر الدين صورةً للغريب بين أهله. الطبيب الفاشل والعاجز عدنان (أشرف برهوم) هو تعبير عن مجتمع يشعر بالاختناق تحت وطأة الاحتلال والتقاليد الذكوريّة. الفيلم، بأسلوبه الشعري البصري البطيء، كان تأسيساً للغة سينمائية فريدة، تخلط التأثيرات التشكيليّة والأدبيّة لتقول شيئاً عن العزلة التي تسبق المنفى الجغرافي. لقد كان سؤال الغريب لزوجته ليلى: ألا تخشين أن تفقد شجرة التفاح طعمتها إن نمت في غير تربتها؟

تتشكّل هويّة الشخصيات عند فخر الدين في المقام الأوّل من الغياب، غياب الأب الماديّ أو الروحيّ وغياب الأرض المحتلة أو المنسيّة وغياب الذاكرة. يتحد هذا الثلاثيّ ليخلق شخصيّة الابن الضّالّ بمعنى واسع. الضّلال ليس خطأ أخلاقيّاً، بل هو حالة الوجود نفسها تحت ضغط الأصل المفقود.

ثمة تأثير عميق في رؤية فخر الدّين ناتجٌ عن الروحانيّة الزمنيّة للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي والشخصيّة التشيخوفيّة للتركي نوري جيلان. من البداية، يرث الإيقاع البطيء المتأمّل والاهتمام بالعناصر الطّبيعيّة (الماء والنّار والضّباب، إلخ...) بوصفها كائناتٍ حيّةٍ وعاكساتٍ للحالة النفسيّة. تتحوّل الأشياء العاديّة إلى رموزٍ مقدّسة.

مشهد الإبريق الذي يغلي في فيلم "الغريب" ليس مجرّد لحظةٍ منزليّة. هناك؛ حيث يغلي الماء على الموقد في صمتٍ مطبقٍ، نسمع دقّات قلب الوحشة وانفجار الكبت الذي لا يصل إلى صوت. هذا المشهد يحمل في طيّاته ذكرى تلك اللحظة في فيلم تاركوفسكي "المرآة"، إذ تجلس الفتاة على الطاولة وتبدأ كأس الماء بالاهتزاز والتحرّك بمحض إرادةٍ غامضة. في الحالتَين، يتجسّد العجيب والمقدّس في صميم اليوميّ، وتتحوّل المادة العادية إلى ناقلةٍ للروحانيّات والقلق الوجوديّ. الماء عند تاركوفسكي يهزّ الحاضر، وعند فخر الدّين يغلي ليعبّر عن الماضي الذي لا ينتهي.

أمّا نوري جيلان، فيعطي فخر الدّين مفتاح سينما الإطار والانتظار. يتشابه العالمان في حبّ التّصوير الطّويل الهادئ للطّرق الجبليّة والمساحات الفارغة، إذ يضيع الإنسان في الكادر بين السماء والأرض. شخصيّات جيلان مثل شخصيّات فخر الدين، تحاصر بالسّكوت وبحدودٍ جغرافيّةٍ (سياج الجولان، ساحل الجزيرة النّائية) تحوّل الحياة إلى مشهدٍ من الانتظار المجهض. الفرق الجوهريّ أنّ جيلان يصوّر الغربة في وطنه الأصل، بينما يصوّر فخر الدّين غربة الغربة نفسها، ليتضاعف الفقدان.

ينتقل فخر الدين (المقيم حالياً في هامبورغ) مع "يونان"، إلى الفصل الثاني من ثلاثيته، الذي يمكن وصفه بالغريب بين الغرباء. إذا كان "الغريب" تحدث عمّن لا يستطيع مغادرة أرضه، فإن "يونان" يتناول من لا يستطيع العودة إليها. البطل هنا هو منير، كاتب سوري يعيش في المنفى الألماني، ويعاني من ضيق تنفس مجهول السبب وحبسةٍ عن الكتابة، فيما تبتعد عنه ذاكرة أمه المصابة بالخرف.

هذه المقدمة السريريّة البسيطة تخفي وراءها عاصفة نفسية، تدفع منير إلى السفر إلى جزيرة لانغنيس النائية في بحر الشمال، حاملاً معه مسدساً ونية بالانتحار.

على هذه الجزيرة (الهاليغ) تغمر مياه البحر الأرض في ظاهرة تسمى "لاند أونتِر" (الأرض تحت الماء)، يلتقي منير بفاليسكا (أسطورة السينما الألمانية هانا شيغولا)، المرأة العجوز التي تدير نزلاً بسيطاً. من خلال تفاعلات قليلة الكلمات ولكنها عميقة التأثير، ومشاهد الطبيعة الهائجة التي تصل ذروتها بعاصفة تاريخية تغمر الجزيرة، يبدأ جليد عزلة منير بالذوبان. العاصفة هنا ليست حدثاً درامياً فحسب، بل هي استعارة بصرية مذهلة عن الغمر الذي يعيشه المنفي: غمر الذكريات والحنين واليأس، يليه ظهور بطيء لقطع أرض جديدة، وكأنّ الروح تتنفس من جديد.

يضيف فخر الدين طبقة سردية معقدة وعميقة عبر حكاية الراعي التي ترويها والدة منير. هذه الحكاية تظهر في مشاهد منفصلة بلون ذهبي دافئ (بعكس الألوان الباردة للجزيرة)، تروي قصة راعٍ ملعون بلا فم ولا أنف ولا أذنين، لا يملك في العالم سوى قطيعه من الأغنام وزوجته الجميلة والحزينة. منير العاجز عن إيجاد إلهامٍ لروايته، يحاول عبثاً تذكر نهاية هذه القصة من أمه التي تنسى التفاصيل.

هذا الراعي هو المرآة الأسطورية لمنير. كلاهما بلا وسيلة اتصال حقيقية (الراعي بلا حواس، ومنير يعجز عن الكلام بلغة جديدة أو الكتابة بلغة قديمة). كلاهما يحمل قلباً مثقلاً بالحزن الذي لا يعرف أحد سببه. الأهم من ذلك، أن نهاية الحكاية، التي تُكشف لاحقاً، تقول إنّ الراعي عاد إلى مكان لم يغادره قط، ووجد أن كل شيء بقي على حاله. هذه هي الكوابيس الأكبر للمنفي، الخوف من أنّ الوطن الذي يحلم به قد تجمّد في زمن مضى، أو أنّ العودة إليه، إن حصلت، ستكون إلى شبح وليس إلى مكان حي. ذاكرة الأم المتآكلة تصبح استعارة لذاتية منير الهشة التي تخشى النسيان التام.

الشّخصيّة عند فخر الدين ليست كائناً مستقلّاً، بل هي فراغٌ يحدّده ما فقد، وهذا الفراغ هو الّذي يجعلها غريبة عن نفسها قبل أن تكون غريبة عن محيطها، محاصرة في زنزانة وهم المكان والزمان الذي لا يتغيّر، كالرّاعي الّذي يعود إلى مكانٍ لم يغادره قطّ.

عنوان الفيلم، "يونان"، هو المفتاح الأخير. يونان هو النبي الذي أُلقي في البحر وابتلعه الحوت، ليقضي في جوفه ثلاثة أيام بلياليها في الظلمة والتأمل قبل أن يلفظه إلى البر حياً من جديد. جزيرة العاصفة هي جوف الحوت الذي يختبر فيه منير عزلته ويواجه يأسَه. فاليسكا وابنها كارل (توم فلاشيها) والمجتمع الصغير للجزيرة هم الأمل الضئيل، اللمسة الإنسانية التي تمنعه من الانتحار النهائي.

الفيلم، بتصويره الذي يلتقط قسوة وجمال بحر الشمال، وبموسيقى سعاد بشناق الحزينة، وبأداء جورج خباز الصامت والمعبر، لا يقدم حلولاً سحرية، ومنير لا يشفى من منفاه. العودة إلى هامبورغ في النهاية تمثل استمراراً للحياة مع جرح مفتوح. ما يقدمه الفيلم هو إمكانية الخلاص المؤقت، الذي يأتي ليس من خلال محو الغربة، بل من قبولها جزءاً من الوجود، ومن خلال اكتشاف أن مسافات قليلة من التواصل الإنساني الصامت يمكن أن تكون طوق نجاة. "يونان" هو شهادة سينمائية فريدة عن اللحظة التي تلي النزوح وعن صراع الذاكرة مع النسيان وعن البحث المستحيل، وعن الوطن لحظة التنفس، ذلك حين يصبح الوطن الجغرافي حلماً بعيداً أو ذكرى مشوشة. إنه، بحسب المتنبي، ذلك الصراع الأبدي؛ إذ يغالب المرء الشوق، ويكتشف أن الوصل نفسه قد يكون أغرب من الهجر.