فيلم "ميرسي" يطيح بصدارة "أفاتار" في شباك تذاكر أميركا الشمالية

حقق فيلم الخيال العلمي والتشويق "ميرسي" (Mercy)، من بطولة كريس برات، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه إيراداتٍ بلغت 11 مليون دولار، وفقاً لتقديرات الجهات المختصّة، منهياً بذلك سيطرة "أفاتار: فاير آند آش" (Avatar: Fire and Ash) التي استمرت خمسة أسابيع على صدارة ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية. ويؤدي برات في هذا الفيلم، الذي أنتجته "أمازون إم جي إم ستوديوز"، دور رجلٍ يُحاكَم بتهمة قتل زوجته، ويكون مصيره بين يدي قاضٍ يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" إلى أن العاصفة الشتوية القاسية التي تشهدها مساحة كبيرة من الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض إجمالي إيرادات نهاية الأسبوع. ورأى أن ما حققه "ميرسي" في عروضه الأولى "بداية جيدة جداً في ظل الأحوال الجوية القاسية التي أدت إلى إغلاق دور السينما في ثلثَي الولايات المتحدة، والتزام الناس بمنازلهم". وأضاف: "قد يتبيّن يوم الاثنين أن الأرقام النهائية أدنى، بعد أن نرى آثار البرد والثلوج".

وأوضحت التقديرات التي أصدرتها شركة "إكزيبيتر ريليشنز" أن "أفاتار: فاير آند آش"، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام المخرج جيمس كاميرون الضخمة، احتل المركز الثاني في الولايات المتحدة وكندا بعائدات بلغت هذا الأسبوع سبعة ملايين دولار، أُضيفت إلى المجموع التراكمي لإيراداته. وارتفع هذا المجموع بذلك إلى 378,5 مليون دولار محلياً، بالإضافة إلى مليار دولار إضافي في الخارج، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" (Zootopia 2) من إنتاج ديزني والمرشح لجائزة أوسكار، بإيرادات بلغت 5,7 ملايين دولار، متجاوزاً عتبة الأربعمئة مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا. وحل رابعاً فيلم "ذا هاوس مايد" (The Housemaid) من إنتاج شركة لايونزغيت، بإيرادات بلغت 14,9 مليون دولار، وهو فيلم مقتبس من رواية فريدا مكفادين الأكثر مبيعاً، وتدور أحداثه حول شابةٍ (سيدني سويني) تعمل لدى زوجين ثريين (أماندا سيفريد وبراندون سكلينار) يخفيان أسراراً مظلمة. وجاء في المركز الخامس فيلم "28 ييرز ليتر: ذا بون تمبل" (28 Years Later: The Bone Temple)، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرعب عن الموتى الأحياء، بإيرادات بلغت 3,6 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال ضمن قائمة الأفلام العشرة الأولى: فيلم "مارتي سوبريم" (Marty Supreme) حقق 3,5 ملايين دولار. فيلم "ريتورن تو سايلنت هيل" (Return to Silent Hill) حقق 3,3 ملايين دولار. فيلم "لورد أوف ذا رينغز: ذا فيلوشيب أوف ذا رينغ" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) حقق مليوني دولار في إعادة طرح. وأخيراً فيلم "هامنِت" (Hamnet) حقق مليوني دولار، و"برايمت" (Primate) حقق 1,6 مليون دولار.

(فرانس برس)