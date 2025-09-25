فيلم لمؤسسات إعلامية كبرى يطالب بدخول الصحافيين إلى غزة

- أطلقت "بي بي سي" وثلاث وكالات أنباء دولية فيلماً قصيراً يدعو إسرائيل للسماح للصحافيين الأجانب بدخول غزة، لتقاسم العبء مع الصحافيين الفلسطينيين ونقل الحقائق للعالم. - الفيلم، الذي عُرض في نيويورك، يتضمن لقطات تاريخية لأحداث عالمية، ويبرز التحديات التي يواجهها الصحافيون في مناطق النزاع مثل أوكرانيا وغزة. - منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 2023، مُنع الصحافيون الأجانب من الدخول، مما أدى إلى معاناة الصحافيين المحليين من ظروف قاسية، وسط دعوات دولية للسماح لهم بالوصول.

أطلقت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" وثلاث وكالات أنباء دولية فيلماً قصيراً يدعو إسرائيل إلى عدم منع الصحافيين الأجانب من دخول غزة. الفيلم أطلقته "بي بي سي" و"فرانس برس" و"أسوشييتد برس" و"رويترز"، وهو بصوت الصحافي المخضرم في الهيئة البريطانية، ديفيد ديمبلبي، الذي يقول: "يجب الآن السماح للصحافيين الدوليين بدخول غزة لتقاسم العبء مع الصحافيين الفلسطينيين هناك، حتى نتمكن جميعاً من نقل الحقائق للعالم".

وعُرض الفيلم لأول مرة في نيويورك، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعالية تستضيفها لجنة حماية الصحافيين، بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعرض الفيلم لقطات لأحداث تاريخية وفظائع التقطها الصحافيون. وتشمل هذه اللقطات مشاهد من إنزال نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، ومجاعة إثيوبيا عام 1984، واحتجاجات ميدان تيانانمن في الصين، والإبادة الجماعية في رواندا، وأزمة اللاجئين السوريين، والحرب في أوكرانيا.

ويعلّق ديمبلبي في الفيلم: "في أوكرانيا، يخاطر الصحافيون من جميع أنحاء العالم بحياتهم يومياً لتغطية معاناة الناس، لكن عندما يتعلق الأمر بغزة، تقع مهمة التغطية الإعلامية على عاتق الصحافيين الفلسطينيين وحدهم، الذين يدفعون ثمناً باهظاً، مما يترك شهوداً أقل". ونقلت "بي بي سي" عن الرئيسة التنفيذية لـ"بي بي سي نيوز"، ديبورا تورنيس، أن "حرباً تدور في غزة، لكن الصحافيين الدوليين ممنوعون من الدخول. يجب أن يُسمَح لنا الآن بدخول غزة. للعمل جنباً إلى جنب مع الصحافيين المحليين، لنتمكن جميعاً من نقل الحقائق للعالم".

مُنع الصحافيون الأجانب من دخول غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عام 2023، التي خلّفت حتى اليوم الخميس 65 ألفاً و502 شهيد، و167 ألفاً و376 مصاباً، و251 شهيداً صحافياً. هذا بينما يطارد الاحتلال المزيد من صحافيي غزة بالقتل، فيما يعانون ما يعانيه أهاليهم من التجويع والتهجير وقطع الإنترنت والاتصالات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها المؤسسات الإخبارية السلطات الإسرائيلية للسماح للصحافيين بدخول القطاع. في يوليو/ تموز أصدرت مؤسسات إعلامية بارزة بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ على الصحافيين في غزة الذين يعانون من ظروف قاسية، بما في ذلك الجوع والنزوح. وفي أغسطس/ آب أيّدت 27 دولة بياناً يدعو إسرائيل إلى السماح الفوري لوسائل الإعلام الأجنبية بالوصول إلى غزة، ودانت الهجمات على الصحافيين هناك.