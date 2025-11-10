فيلم "كان يا ما كان في غزة" ضمن منافسة مهرجان القاهرة السينمائي

- اختير الفيلم الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة" للمنافسة في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الـ46، حيث يتناول قصة يحيى وأسامه في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في غزة. - الفيلم من إخراج الأخوين عرب وطرزان ناصر، وقد عُرض في مهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة أفضل إخراج، وتم تصويره في الأردن بسبب الأوضاع الأمنية. - يُعد مهرجان القاهرة السينمائي من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويُقام سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

اختار القائمون على الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة" ضمن قائمة الأفلام الـ14 المتنافسة في قسم المسابقة الدولية للمهرجان، المقرّرة إقامته بين 12 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

الفيلم من إخراج الأخوين عرب وطرزان ناصر، وقد عرض خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي في مايو/ أيار الماضي، حيث حصلا على جائزة أفضل إخراج في قسم "نظرة ما". ويمتد فيلم "كان يا ما كان في غزة" على مدار 87 دقيقة، ويتتبع قصة يحيى، الشاب الجامعي المنغلق والحالم، الذي تتقاطع حياته مع أسامة، صاحب مطعم يتمتع بدهاء، في ظل الانهيارين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعيشانهما في القطاع المحاصر. ينخرط الاثنان معاً في تجارة المخدرات، متخفيين خلف توصيلات ساندويتشات الفلافل، قبل أن يواجههما الشرطي أبو سامي، الذي يجسد نموذجاً للسلطة الفاسدة والهيمنة المتضخمة.

وأوضح المخرجان عرب وطرزان ناصر في تصريحات سابقة أن الفيلم اعتمد على بطولة رجالية بالكامل، ليس تحيزاً للرجل، وإنما لإبراز غياب الدفء والعاطفة في واقع اجتماعي ممزق، خصوصاً بعدما فقد أحد الممثلين في الفيلم والدته وشقيقته في الضفة الغربية.

ووفق صناع الفيلم، فقد انتهت كتابة السيناريو قبل نحو 10 سنوات، بينما بدأ التحضير الفعلي عام 2021. وكان من المقرر تصويره في 2023، إلّا أن اندلاع الحرب أدى إلى تأجيل المشروع. وجرى تنفيذ نحو 90% من المشاهد في مخيم الوحدات بالعاصمة الأردنية عمان، خلال 28 يوماً فقط من التصوير، بدلاً من الخطة الأصلية التي كانت تمتد إلى 50 يوماً، بسبب مخاوف أمنية دفعت فريق العمل لتكثيف ساعات التصوير.

و"كان يا ما كان في غزة" إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، بمشاركة من قطر والأردن، ويشارك في بطولته كل من نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، مجد عيد، وآخرون.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي أعلن عن مشاركة 13 فيلماً آخر في المسابقة الدولية، إلى جانب الفيلم الفلسطيني، من بينها: "اغتراب" و"الأشياء التي تقتلها" و"ثريا حبي" و"زنقة مالقة" و"ضايل عنا عرض".

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويقام سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.