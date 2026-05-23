فيلم "فيورد" يتوّج بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

- الجوائز والأفلام الفائزة: في الدورة الـ79 لمهرجان كان السينمائي، فاز فيلم "فيورد" للمخرج كريستيان مونجيو بالسعفة الذهبية، بينما حصل فيلم "مينوتور" للمخرج أندريه زفياغينتسيف على جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وفاز الثنائي خافيير كالفو وخافيير أمبروسي بجائزة الإخراج عن فيلم "الكرة السوداء". - المواقف السياسية والانتقادات: شهد المهرجان انتقادات سياسية حادة، حيث هاجم المخرج بيدرو ألمودوفار قادة عالميين وعبّر عن دعمه لفلسطين، وانتقد بول لافيرتي هوليوود لوضعها ممثلين في "القائمة السوداء". - الجدل حول التأثيرات السياسية: أثارت عريضة ضد فانسان بولوريه جدلاً واسعًا، حيث اتهم بترويج أفكار يمينية متطرفة، مما أثار قلق العاملين في السينما من تأثير هذه الأيديولوجيات على المحتوى السينمائي.

منحت لجنة تحكيم الدورة الـ79 لمهرجان كان السينمائي السبت، السعفة الذهبية لفيلم "فيورد" للمخرج الروماني كريستيان مونجيو، ليحصد بذلك سعفته الذهبية الثانية بعد تلك التي نالها في العام 2007 عن فيلمه "أربعة أشهر وثلاثة أسابيع ويومان". ويتناول "فيورد" الانتهاكات التي تُرتكب باسم المبادئ التقدمية، عبر قصة عائلة إنجيلية متدينة تنتزع خدمات رعاية الطفل النرويجية أطفالها منها. والفيلم مستوحى من قصة حقيقية.

وقال المخرج البالغ 58 عاماً إن "المجتمعات منقسمة ومتطرفة، وهذا الفيلم التزام ضد كل أشكال الأصولية". وصرح مونجيو، الذي أصبح السبت عاشر مخرج سينمائي يفوز بسعفتَين ذهبيتَين في مهرجان كان لوكالة فرانس برس: "يجب أن تكون التوقعات أعلى بكثير تجاه مجتمع تقدمي يعتبر أنه وجد الإجابات الصحيحة للمستقبل ويرى نفسه دائما في مرتبة أسمى".

وفاز المخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف بجائزة لجنة التحكيم الكبرى المرموقة عن فيلم "مينوتور"، وهو فيلم روائي طويل يتناول تدهور المجتمع الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، كما حاز الثنائي الإسباني خافيير كالفو وخافيير أمبروسي على جائزة الإخراج عن فيلم "الكرة السوداء"، الذي يروي قصة من خلال ثلاث شخصيات وثلاث حقب زمنية مختلفة، يميزها انقطاع التواصل.

واختارت لجنة التحكيم المكونة من تسعة أعضاء برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك لأهم جائزة في المهرجان، فيلم "فيورد" من بين 22 فيلما لمخرجين من ​صانعي السينما المخضرمين.

أما في ما يتعلق بالتمثيل، فاجأت لجنة التحكيم الجميع بمنح الجائزة لممثلَين هما بطلا فيلم "كاورد" للمخرج البلجيكي لوكاس دونت والذي يروي قصة شغف خفي بين جنود شبان وسط فوضى ساحات معارك الحرب العالمية الأولى. وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى الجائرة النسائية لفئة أفضل ممثلة بحيث اختارت لجنة التحكيم أيضا ثنائيا، ومنحتها للنجمة البلجيكية فيرجيني إيفيرا والممثلة اليابانية تاو أوكاموتو عن دوريهما في فيلم "سودان" للمخرج ريوسوكي هاماغوتشي، وهو سرد حزين عن دار للمسنين في فرنسا.

وفاز بجائزة أفضل إخراج فيلما "لا بولا نيغرا" (La Bola Negra) الذي يتناول تجربة المثليين في بلد عانى طويلا من الفاشية، و"فاذرلاند" الذي يروي عودة الكاتب الألماني توماس مان من منفاه عام 1949. وفاز فيلم "نوتر سالو" (Notre Salut) للمخرج الفرنسي إيمانويل ماري بجائزة أفضل سيناريو.

سينما ودراما كن لوتش من كان: لا يمكننا الصمت على إبادة الشعب الفلسطيني

انحاز مهرجان كان هذا العام إلى سينما المؤلّف، بعيداً عن الإنتاجات الهوليوودية الكبرى، وعرفت الأخيرة استبعاداً متعدد الأوجه؛ فليس سينماها غابت فقط، وإنما كل خطابها الذي ينطوي على المنافقة وازدواجية المعايير، وهذا ما أشار إليه عدد من الفنانين الذي حضروا.

ولم تغب فلسطين عن المهرجان وحفل ختامه، إذ استحضر المخرج الكندي زافييه دولان قصيدة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" للشاعر الفلسطيني محمود درويش (1941 ــ 2008) قبل تقديم جائزة أفضل مخرج.

في هذا السياق، أنهى عضو لجنة تحكيم المهرجان، السيناريست والكاتب الاسكتلندي بول لافيرتي، المؤتمر الصحافي للجنة التحكيم يوم 12 مايو/أيار الحالي، بمهاجمة هوليوود بسبب إدراج ممثلين مثل سوزان ساراندون ضمن "القائمة السوداء"، بعد تعبيرهم عن معارضتهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قال بول لافيرتي: "أليس من المثير للاهتمام أن نرى أشخاصاً مثل سوزان ساراندون وخافيير بارديم ومارك روفالو قد وُضعوا في القائمة السوداء بسبب آرائهم المعارضة لقتل النساء والأطفال في غزة؟ العار على العاملين في هوليوود الذين يفعلون ذلك". وأضاف: "كلّ احترامي وتضامني الكامل معهم. إنهم أفضل من فينا، وأنا أكنّ لهم إعجاباً كبيراً".

سينما ودراما بيدرو ألمودوفار في مهرجان كان: ترامب ونتنياهو وبوتين وحوش

بدوره، هاجم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفهم بأنّهم "وحوش"، في مؤتمر صحافي سبق عرض فيلمه الجديد "بيتر كريسماس" (Bitter Christmas) في مهرجان كان السينمائي، الأربعاء الماضي. قال ألمودوفار: "بصفتنا أوروبيين، على عاتقنا واجب أن نكون بمثابة درع واقٍ من هؤلاء الوحوش أمثال ترامب ونتنياهو وبوتين"، مؤكّداً أن على أوروبا "ألّا تخضع أبداً لترامب". وجاء تصريح المخرج الذي كان يعلّق دبوساً كتب عليه "فلسطين حرّة".

ولم يكن للمخرج البريطاني كن لوتش ليفوّت المناسبة من دون أن يشير إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ إذ قال المخرج الذي سيبلغ التسعين بعد أشهر، الخميس الماضي: "أسوأ ما في الأمر ليس عنف الأشرار، وإنما صمت الأخيار". أضاف لوتش: "عندما نرى القمع والثراء الفاحش مقابل الفقر المدقع، وعندما نرى الحروب وجرائم الحرب؛ ولنقل بوضوح: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكننا أن نصمت ولن نصمت".

قضية أخرى حضرت بقوة في المهرجان لهذا العام، وصارت ساحة سجال أشعل الوسط السينمائي؛ فأثارت عريضة تستهدف فانسان بولوريه، المساهم الرئيسي في مجموعة "كانال+"، غضب رئيس المجموعة ماكسيم سعادة الذي أعلن أنه لم يعد يرغب في التعاون مع 600 من الموقّعين على العريضة. وأثار تصريحه استغراباً بين العاملين في المجال السينمائي الذين تخوّفوا من وجود "قائمة سوداء" في قطاع تشكل "كانال+" المموّل الرئيسي له.

ومُذ ذاك الحين، وقّع نحو ثلاثة آلاف شخص آخر العريضة، بينهم بعض النجوم العالميين مثل خافيير بارديم وجولييت بينوش، وعدد قليل من الشخصيات البارزة في السينما الفرنسية. قال الموقعون عليها إن استحواذ بولوريه الكامل على "يو جي سي" سيمثل "استيلاءً فاشياً على الخيال الجماعي"، واتهموا إمبراطوريته الإعلامية بترويج أفكار "رجعية ويمينية متطرفة".

أشار العاملون في قطاع السينما إلى أن كثيرين منهم باتوا يعتمدون، بدرجات متفاوتة، على أموال بولوريه لتمويل مشاريعهم أو حتى رواتبهم، لكنهم رأوا ضرورة "كسر الصمت الذي يُفرض تدريجياً على القطاع". واتهموه بقيادة "مشروع رجعي يميني متطرف" عبر قنواته التلفزيونية ودور النشر التابعة له. أضاف الموقعون أن تأثير هذا "الهجوم الأيديولوجي" على المحتوى السينمائي لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنهم حذروا من أن ذلك "لن يدوم".

وحذّروا من صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي دعا إلى تفكيك مؤسسات أساسية في قطاع السينما الفرنسي، بينها المركز الوطني للسينما. وتساءلوا: "هل نريد المخاطرة بمستقبل لا تُموَّل فيه سوى أفلام دعائية تخدم أيديولوجيا معينة؟".