فيلم فيورد للمخرج مونجيو يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

منحت لجنة تحكيم الدورة الـ79 لمهرجان كان السينمائي السبت، السعفة الذهبية لفيلم "فيورد" للمخرج الروماني كريستيان مونجيو، ليحصد بذلك سعفته الذهبية الثانية بعد تلك التي نالها في العام 2007 عن فيلمه "أربعة أشهر وثلاثة أسابيع ويومان". ويتناول "فيورد" الانتهاكات التي تُرتكب باسم المبادئ التقدمية، عبر قصة عائلة إنجيلية متدينة تنتزع خدمات رعاية الطفل النرويجية أطفالها منها. والفيلم مستوحى من قصة حقيقية.

وقال المخرج البالغ 58 عاما إن "المجتمعات منقسمة ومتطرفة، وهذا الفيلم التزام ضد كل أشكال الأصولية". وصرح مونجيو الذي أصبح السبت عاشر مخرج سينمائي يفوز بسعفتَين ذهبيتَين في مهرجان كان لوكالة فرانس برس "يجب أن تكون التوقعات أعلى بكثير تجاه مجتمع تقدمي يعتبر أنه وجد الإجابات الصحيحة للمستقبل ويرى نفسه دائما في مرتبة أسمى".

وفاز المخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف بجائزة لجنة التحكيم الكبرى المرموقة عن فيلم "مينوتور"، وهو فيلم روائي طويل يتناول تدهور المجتمع الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، كما حاز الثنائي الإسباني خافيير كالفو وخافيير أمبروسي على جائزة الإخراج عن فيلم "الكرة السوداء"، الذي يروي قصة من خلال ثلاث شخصيات وثلاث حقب زمنية مختلفة، يميزها انقطاع التواصل.

واختارت لجنة التحكيم المكونة من تسعة أعضاء برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك لأهم جائزة في المهرجان، فيلم "فيورد" من بين 22 فيلما لمخرجين من ​صانعي السينما المخضرمين.

أما في ما يتعلق بالتمثيل، فاجأت لجنة التحكيم الجميع بمنح الجائزة لممثلَين هما بطلا فيلم "كاورد" للمخرج البلجيكي لوكاس دونت والذي يروي قصة شغف خفي بين جنود شبان وسط فوضى ساحات معارك الحرب العالمية الأولى. وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى الجائرة النسائية لفئة أفضل ممثلة بحيث اختارت لجنة التحكيم أيضا ثنائيا، ومنحتها للنجمة البلجيكية فيرجيني إيفيرا والممثلة اليابانية تاو أوكاموتو عن دوريهما في فيلم "سودان" للمخرج ريوسوكي هاماغوتشي، وهو سرد حزين عن دار للمسنين في فرنسا.

وفاز بجائزة أفضل إخراج فيلما "لا بولا نيغرا" ("La Bola negra") الذي يتناول تجربة المثليين في بلد عانى طويلا من الفاشية، و"فاذرلاند" الذي يروي عودة الكاتب الألماني توماس مان من منفاه عام 1949. وفاز فيلم "نوتر سالو" (Notre salut) للمخرج الفرنسي إيمانويل ماري بجائزة أفضل سيناريو.

وبهذا يسدل الستار على فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الذي شهد حضورا لافتا لنخبة من أبرز نجوم السينما العالمية، بعد منافسة حظيت بتنوع كبير لمواضيع الأفلام العديدة المشاركة.

