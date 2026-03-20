فيلم سينمائي عن دمى لابوبو الصينية بعد رواجها الواسع

- أعلنت شركة "بوب مارت" عن تعاونها مع "سوني" لإنتاج فيلم يجمع بين التصوير الحيّ والمؤثرات الحاسوبية، مستندًا إلى شعبية دمى لابوبو التي ابتكرها كاسينغ لونغ عام 2015، والتي اكتسبت شهرتها بعد ظهورها كإكسسوارات على حقائب نجمات مثل ريانا. - يهدف الفيلم إلى نقل "عالم لابوبو الخيالي إلى الشاشة الكبيرة"، مع وعد بتجربة سينمائية فريدة تجمع بين السرد الإبداعي والجاذبية العالمية، دون تحديد موعد صدوره. - تُباع دمى لابوبو في "صناديق مفاجأة" بأسعار تصل إلى آلاف الدولارات، مما يعكس القوة الثقافية المتنامية لبكين، حيث باعت "بوب مارت" أكثر من 100 مليون دمية عالميًا.

بعد تحقيقها شعبيةً جارفةً ورواجاً هائلاً، ستظهر دمى لابوبو الصينية قريباً على شاشة السينما، وذلك بعد إعلان الشركة المصنّعة لها "بوب مارت"، أمس الخميس، عن تعاونها مع شركة سوني لإنتاج فيلم حول الوحوش ذات الأنياب، في عمل من المتوقع أن يجمع بين التصوير الحيّ والمؤثرات الحاسوبية (سي جي آي).

وابتكر الفنان كاسينغ لونغ من هونغ كونغ شخصية لابوبو عام 2015، لكنّها لم تحقّق شهرتها الواسعة إلّا بعد تسع سنوات، حين ظهرت كإكسسوارات على حقائب نجمات ومغنيات مثل ريانا ودوا ليبا، وتسبّبت في طوابير ضخمة من المشترين أمام متاجر "بوب مارت" حول العالم. وكشفت الشركة عن مشروع الفيلم الجديد في باريس، أمس الخميس، بحضور كاسينغ لونغ والمخرج بول كينغ، المعروف بفيلميه "ونكا" و"بادينغتون". وسيتولى بول كينغ كتابة السيناريو مع ستيفن ليفنسون الحائز جائزة توني المسرحية.

وفي حين لم تعلن "بوب مارت عن موعد صدور الفيلم، إلّا أنها أكدت أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من الشهرة الفيروسية للدمى من خلال نقل "عالم لابوبو الخيالي إلى الشاشة الكبيرة"، معتبرةً أن التعاون مع "سوني بيكتشرز" محطة مهمة، واعدةً بـ"تجربة سينمائية فريدة تجمع بين السرد الإبداعي، والرؤية الفنية، والجاذبية العالمية المستدامة".

وتُباع دمية لابوبو بسعر يصل إلى نحو 40 دولاراً أميركياً بكميات محدودة داخل "صناديق مفاجأة"؛ أي إنّ المشتري لا يعرف مسبقاً النموذج الذي سيحصل عليه، وتصل أسعار بعض الدمى النادرة إلى آلاف الدولارات. وتحوّلت هذه الدمى، بحسب وكالة فرانس برس، إلى دليل على تنامي القوة الثقافية والناعمة لبكين، بنظر بعض المسؤولين الصينيين.

وباعت شركة بوب مارت أكثر من 100 مليون دمية لابوبو حول العالم خلال العام الماضي، وهي تملك في الوقت الحالي أكثر من 600 متجر في أكثر من 30 دولة ومنطقة.