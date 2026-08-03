فيلم "سبايدرمان" الجديد يحقق ثاني أكبر افتتاحية في تاريخ السينما

- حقق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" إيرادات افتتاحية تاريخية بلغت 927 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى افتتاح في تاريخ السينما بعد "أفنجرز: إندغيم"، مع تصدر الصين الأسواق العالمية بإيرادات 121 مليون دولار. - الفيلم هو الظهور الرابع لتوم هولاند في دور الرجل العنكبوت، ويستعرض قصة بيتر باركر في محاربة الجريمة، بمشاركة زندايا في دور حبيبته إم جيه، وحصل على تقييمات عالية من النقاد والجمهور. - تناول الفيلم مواضيع الوحدة والعزلة والتغلب على الصعاب، مما لاقى صدى خاصاً لدى جيل الألفية، وسط أزمة الصحة النفسية والصداقة المتفاقمة بين الشباب.

حقّق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" إيرادات افتتاحية تاريخية تكاد تناهز المليار دولار. هذا يجعلها ثاني أعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ السينما. وعالمياً، حقق الفيلم 572 مليون دولار، وتصدرت الصين الأسواق العالمية بإيرادات بلغت 121 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إلى 927 مليون دولار.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 355 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ليُصبح ثاني أكبر افتتاح في تاريخ شباك التذاكر المحلي بعد فيلم "أفنجرز: إندغيم" عام 2019 الذي حقق 357 مليون دولار، وذلك قبل تعديل الإيرادات وفقاً للتضخم. هذه الرقم القياسي يجعل استوديوهات مارفل تمتلك أكبر أربعة افتتاحيات في تاريخ شباك التذاكر العالمي، وهي فيلم "أفنجرز: إندغيم" (1.22 مليار دولار)، وفيلم "سبايدرمان: يوم جديد" (927 مليون دولار)، وفيلم "أفنجرز: إنفنيتي وور" (640 مليون دولار)، وفيلم "سبايدرمان: لا طريق للوطن" (600 مليون دولار).

و"سبايدرمان" هو الظهور الرابع للممثل توم هولاند في دور الرجل العنكبوت. ويتابع الفيلم الجديد قصة "بيتر باركر"، الشاب ذي القدرات الخارقة الشبيهة بالعناكب، والذي كرّس حياته ليحارب الجريمة. وتشاركه في بطولة الفيلم زوجته زندايا، التي تلعب دور حبيبته إم جيه.

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و"سبايدرمان" أحد أشهر شخصيات "مارفل"، ويتمتع بجاذبية سينمائية لا تزال قائمة حتى مع ظهور علامات الملل لدى الجمهور من أفلام الأبطال الخارقين. وقد لاقى الجزء الأخير استحساناً كبيراً، إذ حصل على تقييم 90% من النقاد و98% من رواد السينما على موقع التقييمات روتن تومايتوز. ونقلت صحيفة ذا غارديان عن رئيس مجلس إدارة شركة سوني بيكتشرز إنترتينمنت، توم روثمان، وصفه فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" بأنه "فيلم يدور أساساً حول الصداقة، وحول أهمية التواصل في حياتنا جميعاً، وهو ما يلامس قلوب المشاهدين من جميع الأعمار وفي جميع أنحاء العالم".

وصرّح مؤسّس شركة أبحاث الترفيه "إيناكت إنسايت"، غريغ دوركين، لوكالة رويترز، بأن المواضيع الرئيسية للفيلم، كالوحدة والعزلة، والتغلب على الصعاب، لاقت صدىً خاصاً لدى جيل الألفية. وأضاف أن "هناك أزمة صحة نفسية حادة بين الشباب في بلادنا، وهي أشد وطأةً على الشباب الذكور. كما نشهد أزمة صداقة. لقد خلّفت الجائحة آثاراً صادمة لم نوثقها بالكامل، فضلاً عن معالجتها. ويتناول هذا الفيلم بعض المواضيع المهمة للغاية".