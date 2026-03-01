فيلم "بوغونيا"... في التعاطف مع المذنب

في زمن تتكاثر فيه نظريات المؤامرة وتجد صدى واسعاً في الفضاء الرقمي، يقدّم فيلم "بوغونيا" (Bugonia) معالجة سينمائية جريئة لشخصية تبدو للوهلة الأولى أسيرة أوهامها، لكنها تحمل في طياتها طبقات أعمق من الألم والاحتجاج. ومن خلال نصّ مرشّح لجائزة الأوسكار، يغامر كاتب السيناريو ويل ترايسي بتفكيك صورة "المهووس بنظريات المؤامرة"، مقدّماً بطلاً يثير التعاطف بقدر ما يثير القلق، في عمل يمزج بين الكوميديا السوداء والتشويق النفسي، تحت إدارة المخرج يورغوس لانثيموس.

وأشار ترايسي، في حديثه عن الشخصية الرئيسية التي أدّاها ببراعة لافتة جيسي بليمونز، إلى أن: "أهم ما أردته هو الإحساس بالتعاطف الذي تشعر به تجاه تيدي"، وأردف في تصريح لوكالة فرانس برس: "من السهل جداً تقديم نسخة من هذه القصة يظهر فيها كشخص ذكوري سامّ، منغمس في أفكار العزوبية القسرية ونظريات المؤامرة، بحيث لا يتعاطف معه أحد"، واستطرد: "أردت أن أبذل قصارى جهدي لأجعله رجلاً... تعرّض فعلاً لسوء معاملة من النظام".

ويروي "بوغونيا" قصة تيدي غاتز (بليمونز) الذي، برفقة ابن عمّه محدود الذكاء دون، يختطف المديرة التنفيذية لإحدى شركات الأدوية الكبرى ميشيل فولر (إيما ستون، المرشّحة لجائزة أفضل ممثلة)، لأنه يعتقد أنها كائن فضائي.

في ذهن تيدي، اتخذت ميشيل موقعاً نافذاً على الأرض، يستغله عِرقها الفضائي لتحقيق مآربه. وعلى مدى مشاهد عدّة مقلقة، وإن اتسمت بكوميديا سوداء، يعذّبانها بينما تحاول إقناعهما بأنها إنسانة وأنهما يرتكبان خطأً فادحاً. غير أن الأمور ليست كما تبدو، فشخصية ستون والمؤسسة التي تعمل لديها تطرحان بدورهما تساؤلات، من بينها ما يتعلّق بوفاة والدة تيدي التي كان يكنّ لها حباً عميقاً.

ويأخذ المخرج يورغوس لانثيموس المشاهدين ببراعة في هذه الرحلة، فيوسّع دائرة التعاطف مع تيدي ثم يكافئه، حتى مع ازدياد سلوك الأخير غرابةً وتطرّفاً. ويشدّد ترايسي على أن ذلك خيار مقصود، لأن تيدي ليس، أو ليس فقط، مختلاً، ولفت إلى أن: "لديه وجهة نظر، وفي الواقع يتبيّن أنه كان على حق في أمور كثيرة"، وتابع: "أعتقد أن لديه مظالم مشروعة".

السيناريو، الذي ينافس في فئة أفضل نص مقتبس، هو إعادة صياغة لفيلم "سيف ذا غرين بلانيت" (Save the Green Planet)، وهو عمل صدر عام 2003 للكاتب الكوري جانغ جون-هوان.

وبيّن ترايسي أنه أراد احترام العمل الأصلي، من دون أن يشعر بأنه مقيّد به، موضحاً: "حاولت ألّا أكون وفياً أكثر من اللازم. لم أرد أن يكون الفيلم الأصلي حاضراً في ذهني على نحوٍ يخيّم عليّ"، وأضاف: "لذلك تعاملت معه بحرية كبيرة، وشققت طريقي الخاص".

وقد أسفر هذا النهج عن نص جذب انتباه لانثيموس، المرشّح لجائزة الأوسكار ستّ مرات، والذي حصد فيلمه الخيالي لعام 2023 "بور ثينغز" (Poor Things) أربع جوائز أوسكار، بينها جائزة أفضل ممثلة لستون.

وأعرب ترايسي عن سعادته بانضمام المخرج اليوناني إلى المشروع، الذي كان قد كتبه قبل نحو 18 شهراً من ارتباط اسم لانثيموس به، مؤكداً: "عندما انضم إلى العمل... لم يُدخل تعديلات كبيرة على النص"، واستكمل: "أعتقد أنني اكتشفت أنني، من دون قصد، كتبت نصاً يحمل سمات لانثيموس، لأن حساسيتنا الفنية كانت متقاربة جداً".

ويشمل ذلك الحرص على الحفاظ على الغموض والدقة اللذين طبع بهما ترايسي عمله، وأوضح: "أعتقد أنه أراد الحفاظ على عنصر الغموض، وأن يصنع فيلماً يتيح لك، بعد مغادرة الصالة، أن تذهب إلى العشاء مع من شاهدته معهم، فيكون لكلٍّ منكم تفسير مختلف تماماً لمعنى النهاية".

من جهته، رأى جيرسكين فندريكس، المرشّح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن "بوغونيا"، أن لانثيموس يقدّم أعمالاً استثنائية بفضل الثقة التي يمنحها لمعاونيه. وأكد في تصريح لوكالة فرانس برس: "يمنحك كل المعلومات التي يعتقد أنك تحتاجها. قد تكون معلومات قليلة جداً في حالتي كانت ثلاث كلمات ثم يترك لك المجال لتنطلق بها". ومن المقرّر توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود في 15 مارس/آذار.