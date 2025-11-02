- فاز فيلم "الوقت الذي يحتاجه" للمخرجة الإيطالية فرانشيسكا كومينشيني بجائزة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الثلاثين، بينما حصل الفيلم الفرنسي البلجيكي "موسيقى تصويرية لانقلاب" على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم. - نالت جيوفانا بينيدِتّي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المملكة"، وفاز المغربي سعد موفق بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "سوناتا ليلية"، بينما حصل فيلم "فيرميغليو" على جائزة النقد. - تأسس مهرجان تطوان عام 1985 لتعزيز الحوار الثقافي بين صناع الأفلام في المتوسط، ويهدف لدعم الإبداع السينمائي وتشجيع الأصوات الجديدة والمخرجات النساء.

فاز فيلم "الوقت الذي يحتاجه" (The Time It Takes) للمخرجة الإيطالية فرانشيسكا كومينشيني بجائزة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الثلاثين، التي أُسدِل الستار عليها اليوم السبت في المغرب.

ونال الفيلم الفرنسي البلجيكي "موسيقى تصويرية لانقلاب" (Soundtrack to a Coup d’État) الجائزة الخاصة للجنة التحكيم، كذلك نوَّهت اللجنة بالفيلم المغربي "المرجة الزرقاء" للمخرج داوود أولاد السيد.

أما جائزة أفضل ممثلة، فذهبت إلى جيوفانا بينيدِتّي عن دورها في الفيلم الفرنسي "المملكة" (Le Royaume) للمخرج جوليان كولونا، فيما حصل المغربي سعد موفق على جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم "سوناتا ليلية" (Sonata Nocturna) للمخرج عبد السلام الكلاعي.

ونالت جائزة النقد، التي تحمل اسم الناقد الراحل مصطفى المسناوي، فيلم "فيرميغليو" (Vermiglio) أو "عروس الجبال" للمخرجة الإيطالية مورا ديلبيرو. أما جائزة العمل الأول، ففاز بها المخرج الإسباني أنطون ألفاريس عن الفيلم الوثائقي "غيتار الفلامنكو" (Guitarra Flamenca). واختُتم المهرجان بتكريم الممثلة الإسبانية عايدة فولك في حفل الختام.

تأسّس مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط سنة 1985 بمبادرة من جمعية أصدقاء السينما بتطوان، ليكون فضاءً يجمع صُنّاع الأفلام من ضفّتي المتوسط في إطار من الحوار الثقافي والتبادل الفني. ومنذ دورته الأولى، حرص المهرجان على التعريف بالسينما المتوسطية التي كثيراً ما تُهمَّش في السوق العالمية، مكرّساً نفسه أحدَ أقدم المهرجانات السينمائية في شمال المغرب وأهمها. كذلك يهدف إلى تشجيع الإبداع السينمائي في المنطقة ودعم الأصوات الجديدة والمخرجات النساء، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات فكرية تواكب العروض الرسمية للأفلام.

(رويترز، العربي الجديد)