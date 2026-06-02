فيلم "الطيور" لهيتشكوك سيصدر في مسلسل قصير: ليس اقتباساً حرفياً

- بعد 63 عاماً من فيلم "الطيور" لألفريد هيتشكوك، يتم إحياء العمل عبر مسلسل قصير بقيادة النجمة سارة سنوك، مع سيناريو من توم سبيزيالي، مستلهماً من قصة دافني دو مورييه، ويركز على ثيمة "انقلاب الطبيعة ضد الإنسان" في سياق أزمة المناخ. - تدور الأحداث في ألاسكا حول القاضية مايرا ماسي التي تواجه لغز جريمة مروّع، حيث تهاجم الطيور البشر، مما يحول مهمتها إلى معركة للبقاء. - يشارك في الإنتاج التنفيذي أسماء بارزة مثل سنوك وسبيزيالي وهيمان، ويعزز المشروع الشراكة بين هيداي ويونيفرسال، ليقدم رؤية حديثة للعمل الكلاسيكي.

بعد مرور 63 عاماً على عرض فيلم الرعب الكلاسيكي "الطيور" (The Birds) للمخرج ألفريد هيتشكوك، أحد أشهر وأبرز أفلام الرعب في تاريخ السينما، يستعد فريق لإحياء العمل من خلال مسلسل قصير قيد التسويق حالياً.

يقود المشروع الجديد عدد من الأسماء البارزة، إذ تتولى النجمة الأسترالية الحائزة على جائزة إيمي سارة سنوك، المعروفة بأدوارها في مسلسلي "الخلافة" (Succession) و"كل هذا بسببها" (All Her Fault)، بطولة العمل، بينما يكتب السيناريو توم سبيزيالي، المعروف بمشاركته في مسلسلي "ذا ليفتوفرز" (The Leftovers) و"ووتشمن" (Watchmen).

يمثّل "الطيور" ثمرة تعاون بين يونيفرسال إنترناشيونال ستوديوز وهيداي تيليفجن (للمنتج ديفيد هيمان)، ليعيد إحياء إرث شركة يونيفرسال بيكتشرز المنتجة للفيلم الأصلي عام 1963. وقد ظل المشروع قيد التطوير لأكثر من عام، إذ يستلهم أحداثه مباشرة من القصة القصيرة للروائية دافني دو مورييه، مبتعداً عن الاقتباس الحرفي لفيلم هيتشكوك.

وبحسب تصريحات رئيسة التطوير في هيداي سو غيبس، يركز العمل على ثيمة "انقلاب الطبيعة ضد الإنسان"، في إسقاط معاصر يلامس أزمة التغير المناخي الحالية.

تنتقل الأحداث من كورنوال الإنكليزية وبوديغا باي في كاليفورنيا (مواقع القصة والفيلم الأصليين) إلى ألاسكا المعزولة، مسقط رأس الكاتب توم سبيزيالي. تدور الحكاية حول البطلة الجديدة مايرا ماسي (سارة سنوك)، وهي قاضية متنقلة تعود إلى بلدتها لحضور جلسة روتينية حول وفاة مفترضة، لتُفاجأ بالعثور على جثة صديقة طفولتها مقتولة بالرصاص.

يدمج المسلسل لغز الجريمة بالرعب المروّع حين تبدأ أسراب الطيور في مهاجمة البشر، لتتحول مهمة مايرا من تحقيق قضائي إلى معركة شرسة للبقاء، معتمدة بالكامل على نفسها، في اختلاف جوهري عن بطلة هيتشكوك السابقة (تيبي هيدرن) التي كانت تنتظر من ينقذها.

يجمع المسلسل أسماء مهمّة من صنّاع التلفزيون؛ إذ يتولى الإنتاج التنفيذي كل من سنوك، وسبيزيالي، وهيمان، وجينيفر غابلر رولينغز. وتأتي مشاركة سارة سنوك بعد فوزها بجوائز إيمي وتوني وAACTA، وتصدرها لبطولة مسلسل "كل هذا بسببها" لصالح منصة بيكوك التابعة ليونيفرسال.

في المقابل، يمتلك سبيزيالي سجلاً حافلاً تُوّج بجائزة إيمي عن "ووتشمن"، ويشارك حالياً بإنتاج "بليد رانر 2099" (Blade Runner 2099). كما يُعزز المشروع الشراكة الناجحة بين هيداي ويونيفرسال بعد مسلسل "آبلز نيفير فول" (Apples Never Fall)، مدعوماً بخبرة هيمان الذي يُشرف حالياً على إنتاج مسلسل "هاري بوتر" الجديد.

يأتي "الطيور" لينهي سلسلة محاولات غير مكتملة لإعادة إحياء العمل، شملت مشروع فيلم عام 2007 بطولة ناعومي واتس وإخراج مارتن كامبل، ومسلسل لمنصة بي بي سي أُعلن عنه عام 2017 بقلم كونور ماكفرسون؛ ليصبح المسلسل الجديد النسخة الأوفر حظاً لتقديم هذه الكلاسيكية برؤية حديثة تواكب تطلعات المشاهد المعاصر.