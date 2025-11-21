فيلمان إيرانيان يحصدان جائزتين في المهرجان الدولي للسينما الوثائقية

- في الدورة 38 من مهرجان الأفلام الوثائقية في أمستردام، فاز فيلمان إيرانيان بجوائز مرموقة. "الثعلب والقمر الزهري" حصل على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الدولية، و"الماضي مستقبل مستمر" نال جائزة أفضل فيلم في فئة إنفيجن، مع جائزة نقدية لكل منهما بقيمة 15 ألف يورو. - "الثعلب والقمر الزهري" يروي قصة ثريا، المراهقة الأفغانية في إيران، التي توثق رحلتها للهجرة إلى أوروبا بكاميرا هاتفها، مشيدًا بشجاعة التصوير والشراكة الخلّاقة. - "الماضي مستقبل مستمر" يركز على مريم التي تتابع والديها في طهران عبر كاميرات مراقبة، ويمتاز بنص تأملي يعكس الشعور الإنساني بعمق.

تألّق فيلمان إيرانيان ونالا جائزتي أفضل فيلم في قسمين منفصلين في ختام الدورة 38 من المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية (إدفا) في العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الخميس.

وذهبت جائزة أفضل فيلم في قسم المسابقة الدولية إلى "الثعلب والقمر الزهري" للمخرجين مهرداد أسكوي وثريا خلاقي، فيما نال فيلم "الماضي مستقبل مستمر" للمخرجين مرتضى أحمدوند وفيروزة خسرواني جائزة أفضل فيلم في فئة إنفيجن. وبحسب وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، فقد منح كل من الفيلمين، وهما إنتاجان مشتركَان مع دول أخرى، جائزة نقدية قدرها 15 ألف يورو.

يحكي فيلم "الثعلب والقمر الزهري" قصةَ ثريا، وهي مراهقة أفغانية في الـ16 من عمرها تقيم في إيران، ساعيةً منذ خمس سنوات للهجرة إلى أوروبا. يصوّر الفيلم رحلتها الطويلة بأعينها من خلال كاميرا هاتفها، ويمزج بين الواقعي والرسوم المتحركة في سرد بصري مفعم بالشجن والإصرار.

وجاء في بيان لجنة التحكيم بشأن منح الجائزة لهذا الفيلم أنه "في زمن يتّسم بالقسوة، يفتح هذا العمل نافذة على قوة الفن والأمل". وأشادت اللجنة بشجاعة التصوير في ظروف محفوفة بالمخاطر، وبالشراكة الخلّاقة بين المخرج الإيراني المعروف والفتاة الأفغانية الموهوبة. وقالت اللجنة إن "الطاقة المتألقة التي تنبع من الشخصية الرئيسية تمكّنها من استعادة هويتها وسط المنفى والعنف الأسري، ومن أن تزهر رغم القمع، لتجد في فنّها عزاء وسكينة. إنه سفر ذاتي يرصد تشكّل فنانة أفغانية، وستظل أعمالها تتردّد صدى طويلاً".

ويُعتبر المخرج مهرداد أسكوي، الذي حضر المهرجان برفقة بطلة فيلمه، من أبرز الأسماء في السينما الوثائقية الإيرانية، وقد حصد سابقاً جوائز عالمية رفيعة لمساهماته الإنسانية والفنية.

الفيلم المؤلف من 76 دقيقة هو إنتاج مشترك بين إيران وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة والدنمارك، وقد استغرق إنجازه سبع سنوات. وهو يُقدّم صورة شخصية لثريا الفنانة التي سجّلت بهاتفها أحداث سنوات الخوف والقلق والفرار والبحث الدؤوب عن الحرية.

وكتبت ثريا خلاقي عبر حساباتها على منصات التواصل بعد عرض الفيلم: "كان شعوراً غريباً… كأن روحي وقفت عارية أمام أكثر من 500 مشاهد"، مشيرةً إلى أنه "حين انتهى الفيلم وتصاعد التصفيق، تساءلت في داخلي: لماذا خضت كل هذا العناء؟ ربما بسبب سبع سنوات من الخوف والضرر والاضطراب والهروب والصمود والبناء… ثم البناء من جديد". وختمت حديثها بالقول إنه "لم تكن الليلة ليلة العرض الأول فقط، بل كانت لحظةَ إدراك من أين بدأت، وإلى أين وصلت."

أما لجنة التحكيم الخاصة بفيلم "الماضي مستقبلٌ مستمرّ" فقد قالت في بيانها إنه "يتميّز بنصّ بديع يرفع موضوعه إلى مستوى تأملي أوسع، حيث يذوب الزمان والمكان في خط سردي واحدٍ متّصل ومعلق في آن. لقد ابتكر صانعو الفيلم واقعاً سينمائياً يتجلّى فيه الشعور الإنساني حقيقةً فنيةً نابضة."

يركّز هذا الفيلم على شخصية مريم، وهي امرأة فرت من إيران قبل عقود لتستقر في الولايات المتحدة، فيما بقي والداها في طهران. ومع تقدمهما في السنّ وتزايد الاضطرابات السياسية، تتزايد مخاوفها عليهما، فتقنعهما بتركيب كاميرات مراقبة في كلّ غرفة من المنزل كي تظلّ على اتصال بصري دائم بهما من بعيد.

ويتألف العمل في الغالب من مشاهد تلك الكاميرات، مع مزجها بلقطات من أرشيف عائلتها ومقاطع من طفولتها، ليشكّل وحدة زمنية متشابكة بين الماضي والذاكرة والحنين.

وسبق لفيروزة خسرواني، التي أخرجت الفيلم بالاشتراك مع أحمدوند، أن فازت عام 2020 بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن عملها "راديوغرافيا عائلة" في المهرجان ذاته، مؤكدةً استمرار حضور السينما الإيرانية في الساحة العالمية برؤيةٍ إنسانية عميقة تجمع الحقيقة بالشعور البصري.