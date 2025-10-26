من المتوقّع أن يتعافى رضيع تماماً بعد إنقاذه من تحت مركبةٍ انقلبت في أثناء حادث سير، بحسب ما أفادت به السلطات يوم الجمعة، عقب نشر مقطعٍ مصوَّرٍ دراميٍّ يوثّق عملية الإنقاذ على طريقٍ سريعٍ مزدحم.

استجاب الضباط للحادث صباح الخميس بعد ورود بلاغاتٍ تُفيد بأنّ الطفل وأمَّه قد قُذفا خارج السيارة.

ويُظهر مقطع الفيديو المُلتقط من كاميرا جسد أحد الضباط، الذي نشرته شرطة فورت وورث (Fort Worth Police Department)، في ولاية تكساس الأميركية، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أحدَ الضباط يركض باتجاه السيارة المقلوبة ويبدأ بالبحث عن رضيع بينما يُسمَع في الخلفية صرخات امرأةٍ منهارةٍ تنادي طفلها.

استنفر الضابطُ السائقين الذين توقّفوا في المكان لمساعدته على رفع السيارة، قائلاً لهم: "من تحت هنا، علينا تحريك السيارة"، موضحاً أنّه يعتقد أنّ الطفل محصورٌ أسفلها. ثم واصل توجيههم، قائلاً: "تابعوا الرفع، تابعوا الرفع"، إلى أن رُفعت السيارة بما يكفي ليمسك الضابط بساق الطفل ويسحبه إلى برّ الأمان.

كان الرضيع فاقداً للوعي، لكنّ أحد الضباط أكّد أنّه شعر بنبضه. حاولوا إنعاشه ودفعه إلى التنفّس، حيث استخدم أحدهم أصابعه للضغط على صدره. وبعد لحظاتٍ بدأ الطفل يُصدر أصواتاً ثم انفجر في البكاء.

وأوضحت الشرطة أنّ الأمّ وطفلها يتوقّع أن يتعافيا بشكلٍ كامل.

وجاء في بيان قسم الشرطة: "على الرغم من أنّ هذا الفيديو قد يكون مؤلماً للمشاهدة، إلّا أنّه مثالٌ مهمٌّ على نوع المواقف التي قد يواجهها ضباطنا في أثناء أداء مهامهم". من جانبه، وصف قائد الشرطة، إيدي غارسيا، الطفل بـ"الملاك الصغير"، وأشاد بشجاعة الضباط في عملية الإنقاذ، كذلك شكر المدنيين الذين توقّفوا للمساعدة.