فيديو "سبيد" و"بي تي إس" يحقق 300 مليون مشاهدة في يومين

- حقق مقطع "ريل" قصير على إنستغرام، نشره نجم البث "سبيد"، 327 مليون مشاهدة في يومين، حيث يوثق لحظة لقائه بفرقة "بي تي أس" الكورية، مما أثار حماساً متبادلاً بين الطرفين. - رغم الشائعات حول تحطيم المقطع للرقم القياسي، إلا أن مقاطع أخرى، مثل مقطع ديبيكا بادوكون مع "هيلتون"، تجاوزت ملياري مشاهدة، مما يبرز التنافس الشديد في عالم الفيديوهات القصيرة. - على تيك توك، سجل فيديو زاك كينغ رقماً قياسياً بموسوعة غينيس، محققاً 2.4 مليار مشاهدة، حيث يظهر كينغ في خدعة بصرية مرتدياً زي هوغورتس من "هاري بوتر".

يسهل تخيل تحقيق المقاطع القصيرة ملايين المشاهدات، فهي مصممة من أجل الوصول إلى الجماهير العريضة، بما في ذلك تلك التي لا تتابع الناشر ولا تعرفه. لكن يصعب تخيّل أن يحقق مقطع قصير مئات الملايين من المشاهدات في فترة قصيرة جداً. ومع ذلك، هذا ما نجح في تحقيقه مقطع "ريل" في "إنستغرام" بالغ القِصَر، نشره نجم البث "سبيد"، يوثّق للحظة لقائه بأعضاء فرقة موسيقى الكيبوب "بي تي أس".

وفي المقطع تظهر حالة من الحماس المتبادل بين "سبيد" وأعضاء "بي تي أس" بعدما رأوا بعضهم أخيراً. وبالإضافة إلى تبادل التحايا والتقاط الصور، بلغ الحماس بـ"سبيد" حد القيام بشقلبة أمام إعجاب الفرقة. وهو المقطع الذي حصد حتى حدود كتابة هذه السطور 327 مليون مشاهدة، في يومين فقط، إلى جانب أكثر من 25 مليون إعجاب و164 ألف تعليق.

وبالرغم من الشائعات التي تَلَت المقطع حول تحطيمه للرقم القياسي لمشاهدات "ريلز" في "إنستغرام"، إلا أن مقاطع أخرى قد حقّقت أضعاف هذا الرقم، في قمتها مقطع الممثلة الهندية، ديبيكا بادوكون، مع سلسلة فنادق "هيلتون"، والذي حصد ما لا يقل عن ملياري مشاهد حتى الآن. وتأتي بعده مقاطع عدة تتجاوز مشاهداتها المليار مشاهدة.

أما في تطبيق "تيك توك"، فقد دخل فيديو من إبداع نجم الإنترنت زاك كينغ موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره المقطع الأكثر مشاهدة على "تيك توك"، بما يقارب 2.2 مليار مشاهدة. وقد واصل المقطع حصد المشاهدات لتبلغ حتى كتابة هذه السطور 2.4 مليار مشاهدة. ويُظهر الفيديو، الذي يحمل عنوان "رفضوا طلبي للالتحاق بهوغورتس، لكنني وجدتُ طريقة لأصبح ساحراً"، زاك مرتدياً زي هوغورتس من عالم "هاري بوتر"، بينما يطير في شوارع المدينة على عصا مكنسة، قبل أن يُكشف زيف الخدعة.