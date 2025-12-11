فوتوشوب إكسبرس بالمجان داخل تشات جي بي تي.. وتعديل "بي دي إف" أيضاً

11 ديسمبر 2025
أتاحت شركة أدوبي أداة تعديل الصور "فوتوشوب إكسبرس" وتعديل المستندات "أكروبات" بالمجان داخل روبوت الدردشة تشات جي بي تي. هذا سيسمح للمستخدمين منذ الآن بتعديل الصور والمستندات من نوع "بي دي إف" من دون الحاجة إلى فتح تطبيق منفصل.

وبات بالإمكان الآن تعديل الصور باستخدام ميزات "فوتوشوب إكسبرس" مثل القص، وإزالة الخلفية، والتنقيح، والفلاتر، وغير ذلك من التعديلات. كما بات بالإمكان تعديل ملفات "بي دي إف" مثل الدمج، وإضافة التعليقات، والتوقيع، وإخفاء التفاصيل الحساسة، وتحويل الملفات. ويمكن أثناء تنفيذ هذه المهام طلب المساعدة من "تشات جي بي تي" للحصول على أفكار تصميم أو اقتراحات للمحتوى أو تصحيحات.

ويمكن تشغيل أدوات "أدوبي" مباشرةً داخل المحادثة عن طريق تحميل ملف وكتابة ما يريد المستخدم تنفيذه. يمكن قول شيء مثل "فوتوشوب ساعدني في تمويه خلفية هذه الصورة" وهذا سوف يكون كافياً لتفعيل التطبيق داخل المحادثة نفسها. بمجرد تشغيله يمكن للمستخدم الاستمرار في طلب التعديلات.
أوبن إيه آي تجمّد الإعلانات لتطوير "تشات جي بي تي"

وتعرض "أدوبي" إصدارات مختلفة حسب الطلب، كما توفر عناصر واجهة صغيرة يمكن للمستخدم تعديلها بنفسه. مثلاً يمكن لـ"فوتوشوب إكسبرس" عرض أشرطة للسطوع والتباين، ما يتيح ضبط الصورة بدقة داخل "تشات جي بي تي". بالطريقة نفسها تعمل ميزات "أكروبات" داخل "تشات جي بي تي"، لكن سيحتاج المستخدم لتسجيل الدخول إلى حساب "أدوبي" لحفظ الملفات أو تحميلها. ومع ذلك، استخدام الأدوات داخل "تشات جي بي تي" مجاني تماماً.

