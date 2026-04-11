فندق "سيرينا إسلام أباد".. مسرح للمفاوضات والمتناقضات

- فندق "سيرينا إسلام أباد" أصبح مركزاً دبلوماسياً مهماً لاستضافة المحادثات الحساسة بين الولايات المتحدة وإيران، بفضل موقعه الاستراتيجي بجوار وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وترتيباته الأمنية المشددة. - يتميز الفندق بتصميم يجمع بين التراث الباكستاني والحداثة، ويضم 105 غرف فاخرة ومرافق متعددة تشمل ستة مطاعم وقاعة احتفالات كبرى، مما يجعله مناسباً للفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية. - يمتلك الفندق شبكة الآغا خان للتنمية، مما يضيف بُعداً للمخاطر في ظل التوترات الطائفية، ومع ذلك، تبقى الاعتبارات الأمنية هي الأهم للولايات المتحدة، بينما تتعامل إيران بحذر مع هذه الحساسية.

مع استضافة باكستان المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، تحوّل فندق "سيرينا إسلام أباد" (Serena Hotel Islamabad) إلى مركز دبلوماسي مغلق لاستقبال الوفود، في ظل تحضيرات مكثفة لمفاوضات تُعد من الأكثر حساسية في المنطقة.

يُعدّ فندق "سيرينا إسلام أباد" واحداً من أبرز فنادق العاصمة الباكستانية وأكثرها ارتباطاً بالعمل الدبلوماسي واللقاءات الحساسة، إذ يجمع بين الفخامة العالية والهوية المعمارية المحلية، إلى جانب ترتيبات أمنية مشددة جعلته خياراً مفضلاً للوفود الرسمية والدبلوماسيين، خصوصاً في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.

تصميم يجمع بين التراث والتقنيات الحديثة

شُيّد الفندق وفق أعلى معايير البناء، مع اعتماد واضح على المواد المحلية التي تعكس الهوية الثقافية الباكستانية، بدءاً من الرخام المنحوت يدوياً، وصولاً إلى الأثاث المصمم خصيصاً والأقمشة التقليدية. كما تبرز الأسقف الخشبية المزخرفة والمطلية يدوياً أحدَ أبرز عناصر التصميم الداخلي، ما يمنح المكان طابعاً فنياً فريداً. هذا المزج بين الحرفية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لا يقتصر على الشكل الجمالي، بل يمتد إلى أنظمة الخدمة والسلامة وفق المعايير العالمية في قطاع الضيافة.

ويضم الفندق 105 غرف فاخرة، استُوحي تصميمها من الطرازين السواتي والبنجابي، مع إدماج تقنيات حديثة مثل التلفزيون التفاعلي وخدمات الإنترنت. ولا تقتصر مرافقه على الإقامة، بل تشمل ستة مطاعم تقدم تجارب متنوعة، وقاعة احتفالات كبرى تتسع لنحو ألف شخص، ما يجعلها مناسبة للفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية. كما يحتوي على مرافق متكاملة للأعمال والاجتماعات، ضمن مساحة تمتد على ستة أفدنة من الحدائق المصممة على مستويات متعددة. وقد روعي في تصميمه أيضاً عامل السلامة، إذ بُني ليقاوم الزلازل في بلد يُعد من المناطق النشطة زلزالياً.

وينتمي الفندق إلى سلسلة "سيرينا" التي تديرها شركة "خدمات الترويج السياحي المحدودة" التابعة لصندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية (AKFED)، وهو الذراع الاقتصادية لشبكة الآغا خان للتنمية (AKDN). وتُعد هذه الشبكة واحدة من أبرز المنظومات التنموية الدولية غير الربحية، حيث تعمل في مجالات متعددة تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الصناعية، والسياحة، والبنية التحتية، إلى جانب برامج دعم المجتمعات الريفية وترميم التراث الثقافي. وفي باكستان تحديداً، تمتد أنشطتها لتشمل مؤسسات تعليمية وصحية واسعة، ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية.

من فندق فاخر إلى مركز دبلوماسي حساس

اكتسب الفندق بعداً سياسياً وأمنياً متزايداً، خاصة بعد تفجير فندق "ماريوت" في إسلام أباد عام 2008 الذي أسفر عن نحو 60 قتيلاً وأكثر من 260 جريحاً. هذا الهجوم شكّل نقطة تحول، إذ بدأ الدبلوماسيون والبعثات الأجنبية البحث عن مواقع أكثر أماناً، ليبرز "سيرينا" خياراً مفضلاً بفضل موقعه في قلب "المنطقة الحمراء" في إسلام أباد، بجوار وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المحصنة وإجراءاته الأمنية المشددة. ومنذ ذلك الحين، تحوّل الفندق تدريجياً إلى منصة لاستضافة اللقاءات السياسية الحساسة والاجتماعات غير المعلنة.

فعلى مدى السنوات التالية، استضاف الفندق سلسلة من اللقاءات المرتبطة بالملف الأفغاني، شملت اجتماعات غير معلنة لمسؤولين باكستانيين وأميركيين ضمن جهود التنسيق الأمني. كما احتضن فعاليات ولقاءات متعددة الأطراف، بينها اجتماعات على هامش أنشطة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، إضافة إلى فعاليات اقتصادية مرتبطة بمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO). كذلك استُخدم مراراً لاستضافة وفود رسمية رفيعة واجتماعات ضمن "الحوار الاستراتيجي" بين باكستان والولايات المتحدة، حيث كانت اللقاءات تُعقد بعيداً عن الأضواء داخل قاعات مغلقة ومجهزة لهذا الغرض.

الهوية الدينية للموقع

لا تقتصر حساسية فندق سيرينا إسلام أباد على موقعه ووظيفته، بل تمتد أيضاً إلى هوية مالكيه المرتبطة بشبكة الآغا خان للتنمية التي تمثل الطائفة الإسماعيلية. وفي سياق التوترات الطائفية في باكستان، يضيف هذا العامل بُعداً إضافياً للمخاطر، خصوصاً مع وجود جماعات متشددة تعتبر هذه الهوية هدفاً.

لكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تبقى مسألة الهوية الدينية للفندق ثانوية مقارنة بالاعتبارات الأمنية الميدانية، أما بالنسبة لإيران، فالصورة أكثر تعقيداً. فطهران، التي ترى نفسها حاميةً للمصالح الشيعية، تدرك طبيعة التحديات التي يواجهها الإسماعيليون في باكستان، لكنها مضطرة إلى التعامل بحذر مع هذه الحساسية ضمن سياق المفاوضات.

ويبرز هنا تناقضٌ لافتٌ، إذ تلتقي قوةٌ شيعيةٌ كبرى مع خصمها الأول داخل فندق يملكه زعيم فرع شيعي آخر، وتحت حماية جيش يغلب عليه الطابع السني، في مواجهة جماعات سنية متشددة تعتبر الجميع "مرتدين". وهذا التعقيد يفسّر اعتماد أسلوب الفصل بين الوفود داخل الفندق مراعاةً للاعتبارات الأمنية والثقافية.

وفي حال نجحت "اتفاقية إسلام أباد" وتحولت الهدنة المؤقتة إلى سلام دائم، فقد يُخلّد فندق "سيرينا" باعتباره موقعاً لـ"إنجاز جيوسياسي" نادر. ويرى مراقبون أن ذلك سيكون تجسيداً لرؤية الآغا خان حول باكستان تعددية قادرة على احتضان أكثر الحوارات تعقيداً.