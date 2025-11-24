فنانون يقاطعون متحف ماكسي الإيطالي احتجاجاً على حرب الإبادة

أعلن عدد من الفنانين انسحابهم من معرض "السنوات التفاعلية" الذي ينظّمه المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين (ماكسي MAXXI) في روما، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تورّط المؤسسة في تبييض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين". وجاء القرار عبر رسالة مفتوحة، نُشرت على موقع Nero الثقافي، ووقّعها الفنانون، إلى جانب مجموعات إيطالية ناشطة في حركة المقاطعة (BDS) وحملات التضامن مع فلسطين.

وأشار البيان إلى أنّ متحف ماكسي يرتبط بشراكات مع جهات تُعدّ متواطئة في حرب الإبادة على غزة، في مقدمتها شركة الطاقة الإيطالية "إيني" التي حصلت على رخصة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في المياه المقابلة للقطاع، فيما تتّهمها المجموعات الناشطة بتزويد إسرائيل بالنفط خلال الهجمات. ويؤكد البيان أن قبول مؤسسة ثقافية مرموقة بمثل هذه الشراكات يجعلها شريكاً في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية ودعم اقتصاد الاحتلال.

كما انتقد الفنانون تعاون متحف ماكسي مع شركة ليوناردو، إحدى أكبر مصنّعي الأسلحة في أوروبا والمورّدة لتقنيات عسكرية متطورة تُستخدم في العمليات الإسرائيلية، إضافة إلى شركات عاملة في مجالات الأقمار الصناعية والمراقبة مثل Telespazio وe-GEOS، وهما جزء أساسي من سلسلة التزويد العسكري والتكنولوجي الذي تعتمد عليه إسرائيل، وفق الرسالة.

ويرى الفنانون أنّ هذه الشراكات ليست تفصيلاً تقنياً، بل جزء من توجّه مؤسساتي يوفّر غطاءً ثقافياً لرواية تتجاهل جذور الصراع، وتُساهم في تقديم رؤية مبتورة عن الواقع. وذكّر البيان بفعاليات سابقة احتضنها المتحف تجاهلت السياق الاستعماري للقضية الفلسطينية، بينها معرض عن مدينة تل أبيب، واحتفاليات بالذكرى الـ75 لتأسيس إسرائيل، قُدّمت من دون أي إشارة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وضمّت قائمة الموقعين أسماء فنية بارزة، مثل تانيا بروغويرا، وفيل كولينز، ودورا غارسيا، الذين أكدوا أنّ مشاركتهم في المعرض باتت "مستحيلة أخلاقياً"، معتبرين أنّ المتحف تخلّى عن مسؤوليته العامة، بعد تجاهله الدعوات إلى اتخاذ موقف واضح من المجازر في غزة. وجاء في البيان: "الحياد في مثل هذه اللحظات شكل من أشكال التواطؤ، والفن لا يمكن أن يعمل بمعزل عن السياق السياسي والإنساني الذي تقوم ضمنه المعارض والمؤسسات الثقافية".

الاحتجاجات لم تقتصر على الفنانين؛ إذ تأتي المقاطعة ضمن حملة بدأت منذ أشهر في إيطاليا، حيث شهدت البلاد تحرّكات واسعة شارك فيها طلاب وأساتذة وعمال موانئ وسكك حديدية، رفضوا توريد السلاح لإسرائيل، أو مرور السفن المرتبطة بها، عبر الموانئ الإيطالية. وترى المجموعات الناشطة أنّ المؤسسات الثقافية أصبحت جزءاً من شبكة تجمع بين التمويل الثقافي وصناعات الأمن والتسليح، وأنّ كشف هذا التداخل بات ضرورة ملحّة.

من جهته، اكتفى القيّم على المعرض، الناقد الفرنسي نيكولا بوريّو، بالقول إنّ الموقعين على البيان لم يكونوا جميعهم جزءاً من المعرض فعلياً، من دون توضيح ما إذا كانت أعمال الفنانين المنسحبين قد أزيلت، أو ما إذا كان المتحف سيعيد النظر في شراكاته المثيرة للجدل.

وعلى الرغم من أن عدد المنسحبين محدود، فإن الخطوة تسلّط الضوء على نقاش واسع داخل الوسط الفني العالمي حول دور المؤسسات الثقافية في زمن الحروب. فعدد كبير من الفنانين يعيدون التفكير في علاقتهم بالمؤسسات التي تعتمد على تمويل عسكري، فيما يرى مختصون أنّ المقاطعة قد تتحوّل إلى أداة ضغط فعلية تدفع المتاحف الغربية إلى مراجعة مصادر تمويلها وصورتها أمام جمهور بات أكثر حساسية تجاه العدالة والحقوق الإنسانية.

وتلقّى موقف الفنانين دعماً من مجموعات إيطالية ناشطة إلى جانب القضية الفلسطينية، معتبرة أنّ المتحف جزء من منظومة ثقافية استسلمت للنموذج النيوليبرالي الذي يمزج الثقافة بصناعات الأمن والتسليح، وأنّ المقاطعة محاولة لكسر هذا النموذج، وكشف مدى اختراقه القطاع الثقافي، خصوصاً مع صعود اليمين المتطرف، وتزايد الإنفاق العسكري على حساب التعليم والثقافة.

الحدث يطرح أيضاً أسئلة حول مستقبل العلاقة بين الفنانين والمؤسسات الغربية، ومدى تأثير هذه المقاطعات في شبكات العرض العالمية. فالمقاطعة، كما يؤكد الفنانون، ليست موقفاً رمزياً، بل فعل مقاومة يمنع الفن من التحوّل إلى واجهة تجميلية لسلطة تستفيد من الدمار.

في المحصلة، يكشف انسحاب الفنانين الستة أنّ المشهد الثقافي الغربي لم يعد قادراً على تجاهل ما يحدث في غزة، وأنّ المعايير الأخلاقية أصبحت تفرض ضغطاً غير مسبوق على المؤسسات الكبرى. وما بين روما وغزة، يعود الفن ليؤكد أن الإبداع لا يمكن فصله عن أسئلة العدالة والحرية وحقوق الإنسان.