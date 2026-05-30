فنانون يرفضون الاحتفال مع ترامب في ذكرى استقلال الولايات المتحدة

تلقى مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنظيم احتفال موسيقي حاشد بمشاركة نجوم بارزين بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة ضربة جديدة الجمعة، بعدما انضم ثلاثة فنانين إلى قائمة المنسحبين من الفعالية بسبب التوترات السياسية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت مشاركة عدد من الأسماء الفنية البارزة في سلسلة حفلات "فريدوم 250" (Freedom 250)، المقررة بين 25 يونيو/حزيران و10 يوليو/تموز في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، غير أن الحدث يواجه صعوبات متزايدة مع توالي انسحاب المشاركين. إذ انضم نجم الروك بريت مايكلز ونجمة موسيقى الكانتري مارتينا ماكبرايد إلى فرقة "ذا كومودورز" (The Commodores) ومجموعتين أخريين في إعلان عدم المشاركة، ما أبقى أربعة أسماء فقط من التشكيلة الأصلية التي أُعلنت الأربعاء.

وتشمل القائمة المتبقية فانيلا آيس، وفرقة "سي + سي ميوزيك فاكتوري" (C+C Music Factory)، وفلو رايدا، والعضو الباقي على قيد الحياة من ثنائي "ميلي فانيلي" (Milli Vanilli)، المعروفين على نطاق واسع بفضيحة الغناء المتزامن مع تسجيلات مسبقة قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وكتب مايكلز، قائد فرقة "بويزن" (Poison) الشهيرة بأغنية "إيفري روز هاز إتس ثورن" (Every Rose Has Its Thorn)، في منشور عبر "فيسبوك" إنه اتخذ "قراراً صعباً بالانسحاب من هذا العرض"، وأضاف: "لم تكن حفلاتي يوماً مرتبطة بالسياسة، بل كانت دائماً مساحة يجتمع فيها الناس للاستمتاع ونسيان ضغوط الحياة لبضع ساعات"، وتابع: "ما قُدم لنا باعتباره احتفالاً بالوطن تحول للأسف إلى شيء أكثر انقساماً بكثير مما وافقت على أن أكون جزءاً منه".

وعندما سُئل مسؤول في البيت الأبيض عن الانسحابات، أكد لوكالة فرانس برس أن "هذا ليس حدثاً تابعاً للبيت الأبيض"، محيلاً الاستفسارات إلى منظمي احتفالات "فريدوم 250".

وتصر منظمة "فريدوم 250" على أنها جهة غير حزبية وغير سياسية. وتصف نفسها بأنها شراكة بين القطاعَين العام والخاص تعمل بالتعاون مع فريق عمل في البيت الأبيض مكلف بالإشراف على احتفالات الذكرى، وكان ترامب قد أنشأ هذا الفريق العام الماضي للإعداد لاحتفالات هذا الصيف.

لكن ترامب سعى علناً إلى ترك بصمته الخاصة على المناسبة، ولا سيما من خلال تنظيم نزال عنيف في الفنون القتالية المختلطة داخل حلبة أُنشئت خصيصاً في حديقة البيت الأبيض يوم 14 يونيو الذي يوافق عيد ميلاده الثمانين.

كما أعلنت المغنية الحائزة جوائز عدة مارتينا ماكبرايد أنها لن تشارك في فعالية "معرض الولايات الأميركية العظيم" (Great American State Fair) الشهر المقبل. وقالت لمتابعيها عبر منصة إكس: "عُرضت عليّ فرصة للمشاركة في حدث غير حزبي، لكن اتضح أن ذلك لم يكن دقيقاً".

وينضم هذان الفنانان إلى عدد آخر من المشاركين الذين انسحبوا من البرنامج أو نفوا أساساً شائعات مشاركتهم، ومن بينهم مغني الراب يونغ إم سي (Young MC)، صاحب الأغنية الشهيرة "باست إيه موف" (Bust a Move)، والموسيقي موريس داي، وفرقة "ذا تايم" (The Time) التي تعاونت سابقاً مع برينس، إضافة إلى فرقة السول الحائزة جائزة غرامي "ذا كومودورز". وكتبت الفرقة عبر "إنستغرام" مساء الخميس: "لن تشارك فرقة ذا كومودورز في هذا الحدث"، مضيفة: "نحن ندعم ما فيه مصلحة جميع الأميركيين".

في المقابل، أكد فانيلا آيس، صاحب أغنية "آيس آيس بيبي" (Ice Ice Baby) الشهيرة عام 1990، أنه لا يزال ملتزماً بالمشاركة، وقال لموقع "تي إم زي": "لن أنجر إلى هذا الجدل. أنا هنا للاحتفال مع أميركا"، مضيفاً أنه كان سيوافق أيضاً على الغناء للرئيس السابق جو بايدن

، أو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أو حتى في إيران إذا طُلب منه ذلك.

ومع استمرار انسحاب الفنانين، سخر الحزب الديمقراطي الجمعة من الحدث، إذ نشر صورة للفنانين التسعة الذين أُعلن عن مشاركتهم، واضعاً علامة "إكس" فوق صور الفنانين الخمسة الذين انسحبوا.

في المقابل، استضافت واشنطن مساء الأربعاء المغني بروس سبرينغستين، أحد أبرز منتقدي ترامب، الذي أعلن عودته إلى منطقة واشنطن في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول للمشاركة في مهرجان "القوة للشعب" (Power to the People Festival). ويضم ذلك المهرجان كلاً من فرقة فو فايترز (Foo Fighters)، وديف ماثيوز، وجوان بايز، وفرقة بابليك إنيمي (Public Enemy)، إلى جانب عدد من الأسماء الفنية البارزة الأخرى.