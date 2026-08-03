- أثار قرار خفض تمويل مرصد جودريل بنك احتجاجات واسعة من الأوساط العلمية والفنية، حيث وقع أكثر من مئة شخصية بارزة رسالة تدعو للتراجع عن القرار، محذرين من تأثيره على الأبحاث الفلكية. - القرار جاء بعد إعلان هيئة البحوث والابتكار البريطانية سحب تمويل شبكة e-Merlin، مما يهدد بإغلاق المرصد رغم أن الوفر المالي المتوقع لا يتجاوز 2.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً. - يحذر العلماء من تأثير القرار على 28 وظيفة و3 آلاف باحث، ويأتي ضمن تخفيضات أوسع في بريطانيا لمواجهة التكاليف المرتفعة.

أثار قرار خفض الحكومة البريطانية تمويل مرصد جودريل بنك (Jodrell Bank Observatory) البريطاني، أحد أبرز المراكز العالمية في علم الفلك الراديوي، موجة احتجاج واسعة في الأوساط العلمية والفنية والثقافية، بعدما وقع أكثر من مئة فنان وكاتب وعالم رسالة مفتوحة تدعو الحكومة البريطانية إلى التراجع عن القرار، محذرين من أن إغلاق المرصد سيحرم العالم من أحد أهم مرافق رصد الكون.

ومن بين الموقعين على الرسالة فرقة "نيو أوردر" (New Order) الموسيقية وعازف فرقة "كوين" برايان ماي، والممثل جيريمي أيرونز، ورائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد، وشاعر بريطانيا الرسمي سيمون أرميتاج. ووجه الموقعون نداءً إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، ورئيس هيئة البحوث والابتكار البريطانية (UKRI) إيان تشابمان، مطالبين بالحفاظ على المرصد وشبكة التلسكوبات الراديوية التابعة له.

جاءت الدعوة عقب إعلان هيئة البحوث والابتكار البريطانية سحب تمويل شبكة e-Merlin، وهي المنشأة الوطنية البريطانية لعلم الفلك الراديوي في جودريل بنك، مع انتهاء اتفاقية التمويل الحالية في مارس/آذار 2028. ورأى الموقعون على الرسالة أن القرار لا يمكن تبريره، إذ إن الوفر المالي المتوقع لا يتجاوز 2.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً، و"التضحية" بمرصد يحمل هذا الثقل العلمي والتاريخي من أجل هذا المبلغ تمثل خطوة "قصيرة النظر". وحذرت الرسالة من أن إغلاق المنشأة يعني عملياً "اقتلاع بعضٍ من أوضح العيون التي تراقب السماء في العالم"، في إشارة إلى القدرات العلمية الفريدة التي يتمتع بها المرصد.

يُعد مرصد جودريل بنك، الواقع في مقاطعة تشيشير، أحد أشهر المراكز الفلكية في العالم، ويضم تلسكوب لوفيل المصنف ضمن المباني البريطانية من الدرجة الأولى، وهو أكبر تلسكوب راديوي في المملكة المتحدة. ولعب التلسكوب دوراً محورياً في تاريخ استكشاف الفضاء، إذ تابع إطلاق القمر الصناعي السوفييتي "سبوتنيك" عام 1957، قبل أن يصبح جزءاً أساسياً من مشاريع دولية لدراسة المجرات وتكوين النجوم والكواكب خارج المجموعة الشمسية، كما يحتضن المقر الجديد لمرصد مصفوفة الكيلومتر المربع (SKAO)، المشروع العلمي العالمي الذي يهدف إلى رسم خريطة لأول مليار سنة من عمر الكون، بالتعاون مع تلسكوبات في جنوب أفريقيا وغرب أستراليا.

حول العالم مبنى هوفر... مصر القديمة على طريق سريع في لندن

ويحذر العلماء من أنّ وقف التمويل سيؤدي إلى توقف أعمال الرصد في مرصد جودريل بنك بالكامل، ما لم يُعثر على مصادر تمويل بديلة. ولا تقتصر التداعيات على الجانب العلمي، إذ يهدّد القرار 28 وظيفة داخل المرصد، كما يطاول نحو 3 آلاف باحث يعتمدون على منشآته في أعمالهم العلمية.

القرار واحد ضمن سلسلة أوسع من التخفيضات التي طاولت عشرات المراصد والأجهزة والمشاريع العلمية في بريطانيا، وسط توقعات بأن تؤدي إلى فقدان نحو 800 وظيفة في القطاع البحثي.

وعلى الرغم من أن ميزانية هيئة البحوث والابتكار البريطانية تبلغ نحو 10 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، فإنّ التخفيضات الأخيرة تأتي ضمن برنامج تقشف تنفذه مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC) الذي يسعى إلى تقليص النفقات بعد ارتفاع تكاليف عدد من المشاريع العلمية، وزيادة أسعار الكهرباء ورواتب العاملين، فضلاً عن تأثير تقلبات أسعار الصرف على التعاونات العلمية الدولية.

وشدد الموقعون على الرسالة على أنّ قيمة مرصد جودريل بنك لا تقتصر على الأبحاث الفلكية، بل تمتد إلى مجالات تتعلق بالأمن والسلامة على المستوى العالمي، فالمرصد يشارك في تتبع الحطام الفضائي، ورصد العواصف الشمسية المدمرة، ومراقبة الأقمار الصناعية والكويكبات.

لم يقتصر التقليص على "جودريل بانك"، بل شمل عدداً من أبرز المشاريع الفلكية الدولية التي تشارك فيها بريطانيا. ودافع مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا عن قراراته، مؤكداً أنه أجرى "عملية دقيقة لتحديد الأولويات"، بهدف توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تحقق أكبر قدر من القدرة العلمية والتأثير والقيمة على المدى الطويل بالنسبة للمملكة المتحدة.