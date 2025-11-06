"فلسطين 36" يتوّج في مهرجان طوكيو السينمائي

- فاز فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر بالجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، حيث يتناول انتفاضة عام 1936 في فلسطين، وحصل على مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ين ياباني. - عبّرت جاسر عن امتنانها العميق لهذا التتويج، مؤكدة أن الجائزة شرف عظيم لفريق العمل، بينما أشادت حاكمة طوكيو بقوة السينما في تجاوز الحواجز الثقافية. - شهد المهرجان تكريمات متعددة، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الكمبودي "نحن ثمار الغابة"، وجوائز أخرى لأفضل إخراج وتمثيل وإسهام فني.

فاز فيلم "فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر بالجائزة الكبرى لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين، وهي جائزة طوكيو الكبرى لأفضل فيلم ضمن المسابقة الرسمية. يتناول العمل الدرامي التاريخي انتفاضة عام 1936 في فلسطين، وترافق الجائزة مكافأة مالية قيمتها ثلاثة ملايين ين ياباني (نحو 19545 دولاراً أميركياً).

وفي كلمة ألقتها عبر اتصال مباشر بالفيديو، عبّرت جاسر عن امتنانها العميق لهذا التتويج، قائلة: "هذه الجائزة شرف عظيم لنا جميعاً، وتعني الكثير لفريقي ولي شخصياً، بعد الجهد الكبير الذي بذلناه لصنع هذا الفيلم والدفاع عن حقه في الوجود". من جهتها، قالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، التي قدّمت الجائزة، إن السينما "فنّ قادر على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية. وأضافت: "على الرغم من الانقسامات والصراعات والكوارث التي يشهدها العالم، فإن السينما تبقى قوة قادرة على شفاء القلوب".

"فلسطين 36" الذي شاركت شركة ميتافورا في إنتاجه رُشح ضمن القائمة المختصرة الأولى للأفلام الروائية الطويلة في جوائز الفيلم الأوروبي في دورتها الثامنة والثلاثين. ومن المقرر أن يُقام الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز في برلين يوم 17 يناير/كانون الثاني 2026.

وأُعلنت الجوائز مساء أمس الأربعاء في العاصمة اليابانية، حيث نال الفيلم الكمبودي "نحن ثمار الغابة" للمخرج ريثي بان جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 500 ألف ين (نحو 3255 دولاراً). أما جائزة أفضل إخراج فقُسمت بين الثنائي الإيطالي أليسو ريغو دي ريغي وماتّيو زوبّيس عن فيلمهما "وجه أو كتابة؟" الذي يستعيد روح أفلام الغرب الأميركي الكلاسيكية، والمخرج الصيني تشانغ لو عن فيلمه "اللغة الأم"، وهو دراما تدور أحداثها في مقاطعة سيتشوان الصينية. وحصل كل مخرج على 300 ألف ين (نحو 1955 دولاراً).

ونالت جائزة أفضل ممثلة كلٌّ من فوكوتشي موموكو والمخرجة المخضرمة كاواسي ناومي عن أدائهما لدورَي ابنة وأم في صراع نفسي بفيلم "أصداء الأمومة" للمخرج ريوتارو ناكاغاوا. أما جائزة أفضل ممثل فذهبت إلى وانغ تشوانجون عن دوره في فيلم "اللغة الأم".

وحصل فيلم "الأم" للمخرجة المقدونية تيونا ستروغار ميتيفسكا على جائزة أفضل إسهام فني، وهي أيضاً بقيمة 300 ألف ين. ونال فيلم "بلوند" للمخرج يويتشيرو ساكاشيتا جائزة الجمهور، وهو عمل يتناول قصة معلم مدرسة يُزجّ في فضيحة اجتماعية. وفي قسم "آسيا المستقبل"، فاز الفيلم الكوري "هالو" للمخرج روه يونغ وان بجائزة أفضل فيلم (بقيمة مليون ين، أي نحو 6515 دولاراً). أما في مسابقة أفلام الطلاب الآسيويين، فحصل فيلم "عائم" للمخرجة لي جي يون على الجائزة الكبرى (300 ألف ين)، فيما نال فيلما "إلى الأبد ويوم آخر" لتشن لي شوان و"إحياء المحرك" لجونغ هاي إن جائزتي لجنة التحكيم (100 ألف ين لكل منهما). أما جائزة الفيلم الأخلاقي (TIFF Ethical Film Award)، فذهبت إلى فيلم "البيت الأبيض" للمخرج لوتشيانو فيديغال، بقيمة 200 ألف ين (1300 دولار).

كما مُنحت جائزة كيروساوا أكيرا المرموقة لكلٍّ من المخرجين لي سانغ إيل وكلوي تشاو، وحصل كل منهما على مليون ين (نحو 6515 دولاراً). وكرّم المهرجان أسطورتي السينما اليابانية يامادا يوجي ويوشيناغا سايوري بجائزة الإنجاز مدى الحياة.