"فلسطين 36" في بيروت: "تجربة سينمائية مؤثّرة"

- عرض فيلم "فلسطين 36" في لبنان: بعد عرضه الأول في مهرجان تورنتو، يُعرض الفيلم في صالات لبنانية، مستعيدًا لحظات مؤثرة من التاريخ الفلسطيني عام 1936 وانتفاضة القرى ضد الانتداب البريطاني. - أهداف الفيلم ورسالة المخرجة: تسعى آن ـ ماري جاسر إلى سد الفجوة المعرفية حول تبعات السياسات البريطانية وتوجيه المسؤولية إلى بريطانيا، مع رفع الوعي بالأثر الدائم للانتداب البريطاني. - التاريخ والسياق السياسي للفيلم: يركز الفيلم على الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ضد الاستعمار البريطاني، ويُظهر تعقيد الموقف التاريخي من خلال السرد الجماعي، مسلطًا الضوء على صعود الحركة الصهيونية وتدفق اللاجئين اليهود.

بعد أشهرٍ على عرضه الدولي الأول في الدورة الـ50 (4 ـ 14 سبتمبر/أيلول 2025) لمهرجان تورنتو السينمائي، يُعرض "فلسطين 36" (2025) لآن ـ ماري جاسر في صالات لبنانية، يُعلن عنها وعن موعد إطلاقه جماهيرياً لاحقاً. لكنّ مؤسّسة دلّول للفنون (DAF)، وباسل دلّول، يرغبان في الاحتفال به، وبالسينما والثقافة والتاريخ الفلسطيني، عبر عرضه مساء 21 مايو/أيار الحالي، في صالة سينما متروبوليس في بيروت، بعد كلمة ترحيبية لباسل، تليها كلمة للمخرجة عبر الفيديو.

بحسب نص الخبر الموزّع إعلامياً وصحافياً، يستعيد "فلسطين 36" (119 دقيقة) إحدى "أكثر اللحظات تأثيراً في التاريخ الفلسطيني، عبر تجربة سينمائية قوية ومؤثّرة"، علماً أنّه "حظي باهتمام دولي بفضل سرده الآسر، وعمقه التاريخي، والأداءات المتميزة لفريق تمثيل عربي ودولي بارز".

إنّه عام 1936، والقرى الفلسطينية، الخاضعة للانتداب البريطاني، تنتفض على الحكم الاستعماري. يوسف يتنقّل بين قريته الريفية وأحياء القدس المتوترة، حالماً بمستقبل يتجاوز حالة الاضطراب المتصاعدة. لكنّ التاريخ لا يرحم. ومع تزايد أعداد المهاجرين اليهود، الفارّين من معاداة السامية بأوروبا، وتوحّد الفلسطينيين في أكبر وأطول انتفاضة ضد 30 عاماً من السيطرة البريطانية، تنجرف الأطراف كلّها إلى مواجهة حتمية، تُشكّل لحظة مفصلية للإمبراطورية البريطانية، ولمستقبل المنطقة بأكملها.

تقول آن ـ ماري جاسر، في لقاء مع وكالة فرانس برس في سبتمبر/أيلول الماضي، إنّه "لا يمكن فهم أين نحن اليوم من دون فهم ما حدث عام 1936"، موضحة أنّها أرادت، عبر فيلمها الروائي الطويل الخامس هذا، والذي شاركت شركة ميتافورا في إنتاجه، "سدّ الفجوة المعرفية المحيطة بتبعات السياسات البريطانية في فترة الانتداب، قبل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948"، ومُضيفة أنّها أرادت "وضع البريطانيين أمام مسؤولياتهم".

كما أعربت عن سعادتها حينها بالترحيب الكبير الذي لقيه العرض العالمي الأول للفيلم، واصفة الأجواء بأنها "جنونية"، ومُرجعةً ذلك، جزئياً، إلى الغضب المتصاعد إزاء الحرب في قطاع غزة، بدءاً من "7 أكتوبر" (2023) ردّاً على "طوفان الأقصى". وأكّدت أنّها تأمل أن يساهم الفيلم "في رفع مستوى الوعي بالأثر الدائم للانتداب البريطاني"، قائلة إنّها مصدومة بعدد الأشخاص الذين يسألونها "هل كان البريطانيون في فلسطين؟".

أمّا الصحافية آن ـ فريديريك إيبير ـ دولبّك فتكتب (10 إبريل/نيسان 2026)، في Le Devoir (صحيفة يومية تصدر باللغة الفرنسية في كيبيك بكندا)، أنّ "فلسطين 36" الذي "يركّز على الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ضد الاستعمار البريطاني، وظهور نضال منظّم من أجل الاستقلال الفلسطيني، يتردّد صداه بشكل مؤلم اليوم، إذْ تسعى المخرجة إلى إظهار مسؤولية بريطانيا عن نظام الاحتلال، الذي يعانيه شعبها عقوداً عدّة".

بينما يكتب نوربر كروتس (مؤرّخ وناقد سينمائي) في Le Temps (يومية سويسرية باللغة الفرنسية أيضاً) التالي (18 مارس/آذار 2026): "على غرار "اللي باقي منك" (2025) لشيرين دعيبس، وفيه "سردٌ متعدّد الأجيال، يبدأ بحرب 1948 العربية الإسرائيلية (النكبة)، يأتي فيلم فلسطيني طموح آخر"، مُشيراً إلى أنّ جاسر "تعود بالزمن إلى الوراء، لإعادة بناء فترة الانتداب بفلسطين بين عامي 1923 و1948"، واصفاً فلسطين بأنّها "محمية بريطانية، أنشأتها عصبة الأمم (السابقة على الأمم المتحدة) في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وسقوط الإمبراطورية العثمانية". يتساءل: أهذا "منبع كلّ شرّ؟". يكتب: "دعونا نسمّيها لحظة محورية، تميّزت بصعود الحركة الصهيونية، والتدفق الهائل للاجئين اليهود من أوروبا الوسطى، الذين قدموا لاستيطان أراضٍ، وإن كانت قليلة السكّان آنذاك، إلا أنها لم تكن خالية من السكان".

ويرى كروتس أنّه، "لإبراز تعقيد الموقف برمّته"، اختارت المخرجة "أسلوب السرد الجماعي، مع نحو 15 دوراً رئيسياً". ومع ذلك، "ينصبّ التركيز الرئيسي على قرية رمزية واحدة، في شمالي البلد.