"فلسطين 36" ضمن القائمة القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي

- فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر يُرشح ضمن القائمة المختصرة لجوائز الفيلم الأوروبي، ويُعتبر تكريمًا للسينما العربية في المحافل الدولية، حيث يُقام حفل توزيع الجوائز في برلين في يناير 2026. - الفيلم يستعرض أحداث عام 1936، مسلطًا الضوء على الثورة العربية ضد الاستعمار البريطاني، ويُعتبر محوريًا لفهم التاريخ والتوترات الحالية، وقد اختارته وزارة الثقافة الفلسطينية لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2026. - يضم الفيلم نخبة من الممثلين الفلسطينيين والعرب والأجانب، مثل جريمي أيرونز وصالح بكري، مما يعزز من قوته الفنية ويجذب اهتمام الجمهور العالمي.

رُشح فيلم "فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر ضمن القائمة المختصرة الأولى للأفلام الروائية الطويلة في جوائز الفيلم الأوروبي (European Film Awards) في دورتها الثامنة والثلاثين. ومن المقرر أن يُقام الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز في العاصمة الألمانية برلين يوم 17 يناير/كانون الثاني 2026، بمشاركة نخبة من أبرز صُنّاع السينما في أوروبا والعالم. وتُعدّ هذه الجائزة أعلى تكريم سينمائي أوروبي.

وأعربت شركة ميتافورا للإنتاج الفني، في بيان، عن "فخرها بالمشاركة في إنتاج هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على الحكاية الفلسطينية، ويُكرّم صوت السينما العربية في المحافل الدولية"، متمنية التوفيق للفريق الإبداعي للفيلم في هذه المحطة المهمة.

في فيلم "فلسطين 36"، تستعيد المخرجة آن ماري جاسر أحداث عام 1936 الذي شهد ثورة عربية على الحكم الاستعماري البريطاني، وهي فترة تعتبرها محورية في فهم التاريخ والتوترات الراهنة في المنطقة. واختارت وزارة الثقافة الفلسطينية فيلم "فلسطين 36" لتمثيل دولة فلسطين في المنافسة عن فئة الفيلم الدولي الطويل في جوائز أوسكار في دورتها الـ98 التي تقام في 15 مارس/ آذار 2026.

وشارك في بطولة "فلسطين 36" عدد من الممثلين الفلسطينيين والعرب والأجانب البارزين، من بينهم جريمي أيرونز، وصالح بكري، وليام كانينغهام، وياسمين المصري، وبيلي هاول، وهيام عباس، وروبرتو أرامايو، وكريم داود، وظافر العابدين، وكامل الباشا.