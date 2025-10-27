- مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يسلط الضوء على أفلام فلسطينية حديثة ضمن برنامج "فلسطين إلى الأبد"، بقيادة رشيد مشهراوي، لتوثيق تجارب غزة ورواية القصص غير المحكية. - الأفلام تتنوع بين وثائقية قصيرة وطويلة، مثل "ألوان تحت السماء" و"أحلام فرح وزهرة"، وتعرض وجهات نظر متعددة حول الحياة في غزة، مع التركيز على توثيق الذاكرة الجماعية. - أفلام أخرى مثل "وين صرنا؟" و"مذكّرات من فلسطين" و"ما بعد" تستعرض قصصاً فلسطينية عن الفقدان والصمود، وتتناول قضايا الهوية والذاكرة والتحديات الشخصية.

مهرجان تلو آخر، ودورة تلو دورة، يزداد حضور فلسطين وناسها، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي يُفترض بها أن تكون منتهية منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بأفلامٍ متنوّعة، تعاين غالبيتها الساحقة الحاصل في القطاع في العامَين الفائتَين.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي معنيّ بهذا أيضاً، عبر تنظيمه برنامج "فلسطين إلى الأبد"، وفيه أفلام حديثة الإنجاز، أحدها عمل جماعي بإشراف الفلسطيني رشيد مشهراوي، "من المسافة صفر وأقرب" (2025)، الذي يُعرض منه في وهران أفلامٌ عدّة، منها: "ألوان تحت السماء" لريما محمود، و"أحلام فرح وزهرة" لمصطفى النبيه، و"غزة إلى الأوسكار" لعلاء دمو، و"حسن" لمحمد الشريف، و"حكايات غير مكتملة" لنضال دمو، و"أحلام صغيرة جداً" لاعتماد وشاح.

يذكر بيان صادر عن إدارة المهرجان أنّ مشهراوي أطلق تلك المبادرة، الخاصة بأفلام غزة، في حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، "انطلاقاً من قناعة تقول إنّ الأصوات الحقيقية لأهل غزة نادراً ما تُسمع، ما يُبرز الحاجة إلى توثيق تجاربهم، ورواية القصص غير المحكية، وحفظ الذاكرة الجماعية". فبعد النجاح الذي حقّقته أفلام قصيرة عدّة في مهرجانات عربية ودولية، وإمكانية بثّها في قنوات تلفزيونية، برزت فكرة مبادرة جديدة، باسم "من المسافة صفر وأقرب"، الذي يتكوّن من "ثمانية أفلام وثائقية قصيرة، تتراوح مدتها بين 20 و30 دقيقة، إضافةً إلى فيلمَين وثائقيَين طويلين". وذكر البيان أنّه يمكن عرض كلّ فيلم على نحوٍ مستقل: "يتيح هذا النهج تقديم وجهات نظر عدّة، وابتكار أساليب متنوّعة في الإنتاج والتصوير، تمتد غالباً على فترات أطول، وتشمل مواقع مختلفة في أنحاء غزة".

أمّا الأفلام الأخرى، فمُنتجة بين عامَي 2023 و2025: "وين صرنا؟" (2024، 79 د.) للتونسية درة زروق: عائلة فلسطينية، مُقتلعة من غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تواجه الفقدان والصمود والأمل، بينما تحلم بالعودة إلى وطن، مزّقه الدمار والمنفى. و"مذكّرات من فلسطين" (2023، 60 د.) للفرنسي سيرج لوبيرون: تعود ليلى شهيد، التي لم تتوقّف يوماً عن الحديث عن فلسطين، إلى الوراء، لمشاركة المشاهدين/المشاهدات ذكريات نقلتها إليها والدتها، سيرين الحسيني شهيد (1920 ـ 2009)، قبل تحوّلها إلى كتاب "ذكريات من القدس" (أو "ذكريات القدس"، تحرير جين سعيد مقدسي، مقدمة إدوارد سعيد، الطبعة العربية الأولى، نوفل ـ بيروت، 2000)، المُعتَمِد على أرشيف ثريّ: "تتشابك قصة هذه العائلة العريقة، المنخرطة في الحركة الوطنية الفلسطينية، مع قصة شعب بكامله، في نحو قرن من الزمن".

هناك أخيراً "ما بعد" (2024، 34 د.) للفلسطينية مها حاج، الفائز بجائزتَي أفضل فيلم قصير للمؤلّف ولجنة تحكيم الشباب المستقلّة، في الدورة 77 (7 ـ 17 أغسطس/آب 2024) لمهرجان لوكارنو السينمائي (العرض الدولي الأول): يعيش الزوجان سليمان ولبنى في مزرعة منعزلة. يُجريان مناقشات ساخنة ومستمرة حول خيارات أولادهما الخمسة، في حياتهم ويومياتهم ومشاغلهم. في يومٍ، يصل شخص غريب غير مدعو إلى منزلهما، ليكشف حقيقة مروّعة عن ماضيهما، ما يُشكّل تحدّياً كبيراً لهما.