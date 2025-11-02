فقدان 13 من الصحافيين السودانيين في الفاشر

- سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، مما أدى إلى ارتكاب مجازر وقتل وتشريد الآلاف، واختفاء 13 صحافياً سودانياً، وفق تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية. - المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقدر مقتل مئات المدنيين والمقاتلين العزل خلال الهجوم، مع استمرار اختفاء الصحافيين، بينهم معمر إبراهيم الذي ظهر في فيديو محاطاً بمسلحين. - انقطاع الإنترنت وشبكات الهاتف يعقد معرفة مصير الصحافيين المفقودين، بينما تمكن بعضهم من الفرار، ولا تزال الأخبار تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المدنيين الفارين.

بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، تلقت لجنة حماية الصحافيين تقارير من منظمات حقوقية محلية عدة تفيد باختفاء ما لا يقل عن 13 من الصحافيين السودانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتكبت قوات الدعم السريع مجازر في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد استيلائها عليها الاثنين الماضي، ما قَتَل الآلاف وشرّد آخرين حسب منظمات محلية ودولية، وما زال الأمر مستمراً في المدينة.

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المئات من المدنيين والمقاتلين العزل في السودان ربما يكونون قد قُتلوا خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة منذ فترة طويلة. وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية، سيف ماجانجو: "نقدّر أن عدد القتلى بالمئات من المدنيين والمحتجزين أثناء هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطُرُق الخروج منها، وكذلك في الأيام التي تَلَت السيطرة عليها".

وخلال ذلك اختفى عدد من الصحافيين السودانيين بينهم الصحافي المستقل، معمر إبراهيم، الذي كان آخر أعماله لصالح قناة الجزيرة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، ظهر في مقطع فيديو قصير تداولته قنوات على تطبيق تليغرام مرتبطة بـ"الدعم السريع"، حيث عرّف بنفسه أمام الكاميرا وهو محاط بمسلحين يهدّدونه. وفي اليوم التالي، صرّح متحدث باسم "الدعم السريع" بأنه لا يعرف مكان إبراهيم، لكنه أضاف أنه إذا لم يكن الصحافي مرتبطاً بأي طرف من أطراف النزاع، فلا يرى "سبباً" لبقائه في الفاشر، متجاهلاً طبيعة عمله كصحافي.

مصير الكثير من الصحافيين السودانيين مجهول

قالت لجنة حماية الصحافيين إنها تمكّنت من التحقق من أن الصحافيين السودانيين عبد المجيد الأحناف، ومحمد أحمد نزار، ومحمد سليمان طاهر شعيب، وفيحاء محمد الحلو، ومحيي الدين الصحاف قد تمكّنوا من الفرار من الفاشر والوصول إلى مكان أكثر أماناً؛ أما مصير بقية الصحافيين المفقودين، وهم خالد أبو ورقة، ومجدي يوسف، ومحمد الرفاعي، وتاج السر أحمد سليمان، ومحمد حسين شلبي، وعطا محمد، وإسماعيل محمد أحمد، فلا يزال مجهولاً.

ومع انقطاع الإنترنت وشبكات الهاتف في الفاشر، لا يملك الزملاء والعائلات أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الصحافيون في قبضة قوات الدعم السريع أم ما زالوا على قيد الحياة. ويقول الصحافيون المحليون إن آخر الأخبار تأتي فقط من صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تديرها الجماعة المسلحة أو من المدنيين الفارين من المدينة. ونقلت اللجنة عن أحد الصحافيين السودانيين الذي تمكّن من الفرار من الفاشر، طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: "نحن نغطي الأخبار من داخل الظلام. في كل ساعة نفقد صوتاً آخر".