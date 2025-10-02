فقدان الاتصال بالصحافي الجزائري مهدي مخلوفي المشارك في أسطول الصمود

- أعلنت قناة الشروق الجزائرية عن فقدان الاتصال بالصحافي مهدي مخلوفي، الذي اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لأسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، معبرة عن قلقها من غياب المعلومات حول ظروف اعتقاله. - استنكرت القناة الاعتداء على حرية الصحافة، مطالبة بالإفراج الفوري عن مخلوفي، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعية المجتمع الدولي للتحرك لحماية الصحافيين. - أكدت الشروق أن استهداف الصحافيين لن يثنيها عن مواصلة رسالتها الإعلامية والإنسانية، مشددة على دعمها للقضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.

أعلنت قناة الشروق الجزائرية فقدانها الاتصال، ليل الأربعاء- الخميس، بالصحافي مهدي مخلوفي الذي كان على متن سفينة أمستردام ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، بعد اختطافه برفقة ناشطين آخرين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مؤسسة الشروق، في بيان صادر الخميس: "بكثير من الاستهجان والاستنكار بلغنا خبر اعتقال الزميل مهدي مخلوفي الذي كان يؤدي مهمته الصحافية في مرافقة الناشطين المشاركين في الأسطول لكسر الحصار على غزة"، وعبّرت عن قلقها من "غياب معلومات عن ظروف اعتقال واقتياد الزميل مهدي مخلوفي".

واستنكرت القناة الجزائرية ما وصفته بـ"الاعتداء الجبان والانتهاك الصارخ لحرية الصحافة، وللسلوك غير الأخلاقي لمحتل دأب على العبث بالقانون الدولي"، وطالبت بالإطلاق الفوري لسراح مهدي مخلوفي دون قيد أو شرط، وحمّلت القناة الاحتلال وحكومته المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وحثّت الشروق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والهيئات المعنية بالدفاع عن الصحافيين على التحرك من أجل حماية المتضامنين، وأكدت أن" استهداف الصحافيين لن يثنينا عن مواصلة رسالتنا الإعلامية والإنسانية، والاعتقال لن يثنينا عن نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وقال منظمو أسطول الصمود العالمي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت قوارب وسفناً على متنها نشطاء أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة، ليل الأربعاء، وإن وضع من هم على متنها غير مؤكد. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صباح اليوم، أن نشطاء أسطول الصمود في طريقهم إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.