- تعهدت إسرائيل بمنع أسطول الصمود العالمي من الوصول إلى غزة، محاولاً تشويه سمعته بربطه بحركة حماس، لكن تم كشف كذب هذه الادعاءات عبر تدقيق بسيط. - استغلت الدعاية الإسرائيلية اسم جورج غالاوي، البرلماني السابق، لربط الأسطول بحماس، لكن غالاوي نفى أي علاقة له بالحركة أو الأسطول، مؤكداً دعمه لفلسطين حرة. - انتقدت صحيفة ناشيونال الإسكتلندية صمت الإعلام تجاه الأكاذيب الإسرائيلية، محذرة من خطر يواجه المدنيين على متن الأسطول، داعيةً العالم للانتباه إليهم.

تعهدت إسرائيل بمنع أسطول الصمود العالمي من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر. وحاولت الدعاية الإسرائيلية تشويه سمعة الأسطول أمام الرأي العالمي من خلال الادعاء مراراً وتكراراً بأن مهمته مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن في كل مرة يُفتضح كذب الدعاية الإسرائيلية من خلال عمليات تدقيق وتمحيص بسيطة.

فضيحة جورج غالاوي

يوم الثلاثاء الماضي حاولت الدعاية الإسرائيلية الربط بين أسطول الصمود العالمي وحركة حماس، من خلال استغلال اسم المذيع الإسكتلندي والبرلماني السابق، جورج غالاوي، واصفةً إياه بأنه أحد قادة الحركة. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية حينها على "إكس" صورتين بدائرة حمراء حول رجل، زاعمةً أنه عضو فلسطيني في حماس. وتُظهر إحدى الصور غالاوي إلى جانب أحد قادة حماس، لكنه التقى بالحركة عام 2009 عندما كان عضواً في البرلمان البريطاني، وهو مولود في مدينة دندي الإسكتلندية وليس فلسطينياً أصلاً، في إثبات جديد لكذب الدعاية الإسرائيلية الذي لا يتوقف.

غالاوي يردّ على الدعاية الإسرائيلية

ردّ غالاوي عبر "إكس" قائلاً: "نشرت الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء صوري مع دائرة مستهدفة حول رأسي، في محاولة تشهير سخيفة وقاتلة ضد غريتا تورنبرغ والأسطول المتجه إلى غزة"، "للعلم: لا علاقة لي بحماس أو الأسطول"، "أتمنى من الله أن يُعجّل وصول الأسطول، وأدعو إلى فلسطين حرة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط".

وعلّقت صحيفة ناشيونال الإسكتلندية على افتضاح هذه الكذبة مذكرةً بصمت الإعلام تجاه أكاذيب الدعاية الإسرائيلية. وقالت: "كل ما يفعله الصمت هو السماح لإسرائيل بمواصلة حملة التشهير دون رادع، مما يُبرر بدوره اعتراضها واحتجازها للمدنيين على متن الأسطول في نهاية المطاف". وأضافت: "من على متن أسطول الصمود العالمي في خطر، وهم بحاجةٍ إلى أن ينتبه العالم إليهم".