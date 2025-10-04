فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني

- فضل شاكر، الذي كان مختبئاً في مخيم عين الحلوة بعد اعتزاله المفاجئ عام 2012، سلم نفسه للجيش اللبناني بعد صدور حكم غيابي بسجنه 22 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب، رغم نفيه التورط في القتال واعتباره ظهوره المسلح "غلطة عمره". - في السنوات الأخيرة، أظهر شاكر رغبة في العودة إلى الساحة الفنية، حيث أصدر أغانٍ ناجحة من داخل عزلته، مثل "أحلى رسمة" و"كيفك عفراقي"، مما أثار تساؤلات حول مستقبله الفني. - يبقى السؤال: هل ستنتهي قضية شاكر بمحاكمة سريعة تتيح له العودة إلى الغناء، أم أن الأحكام الصادرة ستعقّد الأمور؟

علم "العربي الجديد" أن الفنان فضل شاكر سلّم نفسه قبل قليل إلى فرع الجنوب التابع لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عند أحد الحواجز المحيطة بمخيم عين الحلوة، حيث كان يقطن في السنوات الأخيرة.

وكان صاحب "بياع القلوب" متوارياً في مخيم عين الحلوة، وذلك بعدما فاجأ الجمهور، عام 2012 بإعلان اعتزاله، وظهر لاحقاً بلحية وسلاح، مؤيداً لجماعة الشيخ أحمد الأسير، التي خاضت مواجهات مسلحة ضد الجيش اللبناني في عبرا، وكان ذلك عام 2013.

صدر بحق فضل شاكر حكم غيابي بالسجن 22 عاماً، بتهم عدة منها "المشاركة في أعمال إرهابية". لاحقاً، نفى شاكر تورطه في القتال، واعتبر ظهوره المسلح "غلطة عمره"، مشيراً إلى أنه لم يحمل السلاح في وجه الجيش اللبناني، بل انجر إلى خيارات خاطئة تحت تأثير انفعالات دينية وسياسية.

في السنوات الثلاث الأخيرة، بدا أن شاكر جاهز للعودة إلى الساحة الفنية، فبدأ بإصدار أغانٍ مسجلة من داخل عزلته في عين الحلوة، قبل أن يعود في الأشهر الأخير بقوة، مع مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً، أبرزها "أحلى رسمة"، و"كيفك عفراقي".

فهل دخلت قضية فضل شاكر فصولها الأخيرة؟ وهل يواجه محاكمة سريعة، تنتهي بعودته إلى الغناء والحفلات من الباب العريض؟ أم أن الأحكام الصادرة بحقه ستعقّد القضية؟