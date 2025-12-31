- تعتزم فرنسا إطلاق حملة لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية، مع اقتراح قانون لمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي اعتباراً من سبتمبر المقبل، بهدف الحد من تعرضهم لمحتوى غير ملائم والتنمر الإلكتروني. - تتضمن مسودة القانون الفرنسي مواد تجرّم تقديم خدمات التواصل الاجتماعي للأطفال دون الخامسة عشرة، وتدعو لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وسط دعم من الرئيس إيمانويل ماكرون. - أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مبادرة لحماية المراهقين، تتطلب موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاماً للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي، بانتظار موافقة الجمعية الوطنية.

تعتزم فرنسا إطلاق حملة جديدة لحماية الأطفال من الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية، مع اقتراح لمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي اعتباراً من سبتمبر/ أيلول من العام المقبل، وفق مسوّدة قانون. وأشارت الحكومة إلى أن الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت على نحو غير مقيّد يتعرضون لـ"محتوى غير ملائم" وقد يعانون من التنمّر الإلكتروني أو يواجهون تغيّرات في أنماط نومهم.

وتشير المسوّدة الفرنسية إلى "تأكيد دراسات وتقارير المخاطر المتعددة الناجمة عن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية لدى المراهقين"، وتتضمّن مادتين: إحداهما تُجرّم "تقديم منصة إلكترونية خدمة تواصل اجتماعي عبر الإنترنت لقصّر دون الخامسة عشرة"، والثانية تدعو إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.

هل يمكن منع الأطفال حقاً؟

يدعم الرئيس إيمانويل ماكرون المبادرة، إذ قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن على البرلمان أن يبدأ مناقشة مقترح بهذا المنحى في يناير/كانون الثاني. وقال ماكرون إن الحماية الرقمية للقُصّر أولوية لحكومته، لكن تطبيقها والامتثال للقانون الدولي يشكلان تحدّياً. ودخل حظر استخدام الهواتف المحمولة في دور رعاية الأطفال والمدارس الإعدادية حيز التنفيذ عام 2018، لكنه نادراً ما يُطبّق.

وأقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة العليا للبرلمان، في هذا الشهر مبادرة لحماية المراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات الرقمية والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تشترط نيل موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاماً للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي. وأُحيل النص الذي أقرّه مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية التي يتعيّن عليها الموافقة عليه لكي يصبح قانوناً.

(فرانس برس، العربي الجديد)