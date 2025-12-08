فرنسا تعيد ديناصور جوبي إلى منغوليا

08 ديسمبر 2025
من هيكل تاربوصور باتار في باريس، 8 ديسمبر 2025 (فيسبوك)
سلّمت فرنسا اليوم الاثنين هيكلاً عظمياً لديناصور عمره 70 مليون عام إلى منغوليا، كان قد نُهِب من صحراء جوبي وصادرته الجمارك الفرنسية، في إطار سعي الدولة الآسيوية لاستعادة آثارها المفقودة. وصادر مسؤولون فرنسيون أحفورة نادرة للغاية لديناصور تاربوصور باتار، الذي يُعتبر ابن العم الآسيوي للتيرانوصور ريكس المخيف، عام 2015.

وسلّمت وزيرة الحسابات العامة أميلي دي مونتشالين الهيكل العظمي، إلى جانب قطع أخرى مثل بيض الديناصورات، إلى وزيرة الثقافة والرياضة المنغولية أوندرام شينبات، في حفل أقيم في باريس. وقالت دي مونتشالين: "هذه ثمرة تحقيق طويل ودقيق للغاية. إنها استعادة كنز علمي وثقافي".

ونُهِب هيكل الديناصور العظمي من صحراء جوبي قبل مروره بكوريا الجنوبية، وصادرته الجمارك في وسط فرنسا في فبراير/شباط 2015. وقالت شينبات، شاكرةً فرنسا على تسليمه: "بالنسبة لي ولكل الشعب المنغولي من المهم جداً استعادة أحافير الديناصورات لدينا". وأضافت أن الأحافير ستُعرض في متحف تخطط منغوليا لافتتاحه قريباً. وصرّحت لوكالة فرانس برس: "حتى ذلك الحين، ستُعاد هذه الأحافير وتُدرس وتُرمم".

وصرّحت مديرة الاتصالات في الجمارك الفرنسية صوفي هوكيريل، لقناة فرانس 2 التلفزيونية، بأن عثور المسؤولين على هيكل عظمي "كامل" لديناصور كان "اكتشافاً استثنائياً". وأضافت أن قيمة الهيكل قُدِّرت بحوالي 700 ألف يورو (أكثر من 800 ألف دولار أميركي بأسعار الصرف الحالية) عند مصادرته. لكن منذ ذلك الحين، شهد السوق ازدهاراً هائلاً، لذا يمكن القول إنه يساوي اليوم ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

