فرنسا تستدعي إيلون ماسك للمرة الثانية للتحقيق في قضية "إكس"

- استدعى القضاء الفرنسي إيلون ماسك للتحقيق في باريس بشأن اتهامات تتعلق بمنصة "إكس"، تشمل التدخل في الشؤون السياسية الفرنسية وإنكار الهولوكوست ونشر محتوى إباحي مولّد بالذكاء الاصطناعي للأطفال. - داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب "إكس" في فبراير 2026، مما دفع السلطات لاستدعاء ماسك وليندا ياكارينو للرد على التهم، مع إمكانية توجيه تهم غيابياً إذا لم يحضرا. - يواجه ماسك ومنصة "إكس" توترات مع الولايات المتحدة وتحقيقات في أوروبا، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية بسبب انتهاكات للقوانين الرقمية.

استدعى القضاء الفرنسي الملياردير إيلون ماسك إلى التحقيق في باريس مجدّداً، بعد فتح إجراءات قضائية ضدّه في إطار تحقيق واسع يتعلق بمنصته للتواصل الاجتماعي إكس، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الفرنسي، الخميس.

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت تحقيقاً في يناير/ كانون الثاني 2025 للنظر في الاتهامات الموجهة لمنصة إكس بالتدخل في الشؤون السياسية الفرنسية، ثم وسّعت نطاق التحقيق لاحقاً ليشمل اتهامات بإنكار الهولوكوست ونشر صور ومقاطع إباحية مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للأطفال.

وفي فبراير/ شباط 2026، داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب شركة إكس في باريس بحثاً عن أدلة تتعلّق بالتحقيق، ومن ثم استدعي ماسك لحضور مقابلة طوعية مع مكتب المدّعي العام الفرنسي في إبريل/ نيسان الماضي، لكنّه تخلّف عنها، وهو ما دفع الجهات القانونية الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

من جهتها، وصفت "إكس" المداهمة آنذاك بأنها "عمل تعسفي يندرج ضمن إطار الاستعراض المسرحي لقوات إنفاذ القانون"، لكنّها لم تعلّق حتى الآن على الخطوات الفرنسية الجديدة.

وقال مكتب المدعي، الخميس، إنّ التحقيق قد تحول الآن إلى تحقيق جنائي رسمي، وأضاف أن إيلون ماسك مدعو، إلى جانب الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو، للرد على التهم الأولية الموجهة إليهما. مع الإشارة إلى إمكانية توجيه تهم جنائية أولية غيابياً في حال تخلّفهما عن الحضور.

ويأتي التحرّك الفرنسي ليزيد من حدّة التوتر مع الولايات المتحدة التي اعترضت أكثر من مرة على كيفية إدارة فرنسا للتحقيق حول "إكس"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، كما رفضت وزارة العدل الأمريكية، الشهر الماضي، التعاون مع التحقيق الفرنسي، ووصفته بأنه "إجراء جنائي مشحون سياسياً يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية لمنصة تواصل اجتماعي على نحوٍ غير مشروع من خلال الملاحقة القضائية".

وتواجه منصة إكس في أوروبا تحقيقات ودعاوى قضائية عدّة، إذ فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية على الشركة بقيمة 140 مليون يورو بسبب انتهاكاتها للقوانين الرقمية الأوروبية، كما أنّها تواجه تحقيقات منفصلة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول نشر مستخدمي منصة إكس صوراً إباحية لقاصرين مولّدة بواسطة أداة غروك للذكاء الاصطناعي التابعة لها.