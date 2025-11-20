وسّعت السلطات الفرنسية نطاق تحقيقها في منصة إكس التي يملكها إيلون ماسك لتشمل "تعليقات نافية للهولوكوست" أنشأها روبوت الدردشة الذكي "غروك" التابع لها، وفق ما أعلنت النيابة العامة في باريس أمس الأربعاء. وذكر "غروك"، في منشور باللغة الفرنسية، الاثنين الماضي، أنّ غرف الغاز في معسكر أوشفيتز بيركيناو النازي "صمّمت للتطهير باستخدام مادة زيكلون ب ضد التيفوس، مع أنظمة تهوية مناسبة لهذا الغرض وليس للإعدامات الجماعية".

وبقيت التعليقات على هذا المنشور مرئية على منصة إكس حتى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش من أمس الأربعاء وتمت مشاهدتها مليون مرة. وقامت ألمانيا النازية بقتل ستة ملايين يهودي أوروبي خلال الحرب العالمية الثانية. وقضى أكثر من مليون شخص في معسكر أوشفيتز بيركيناو الذي بناه النازيون في بولندا أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان معظمهم يهود. وكانت مادة زيكلون ب هي الغاز السام الذي استخدم لقتل السجناء في غرف المعسكر.

وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس إنّ "التعليقات النافية للهولوكوست التي نشرها (غروك) على منصة إكس، أُدرجت في التحقيق الذي يجريه قسم الجرائم الإلكترونية في مكتب النيابة العامة في باريس". وفي يوليو/ تموز، أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقاً في مزاعم مفادها أنّ "إكس" عدّلت خوارزميتها للسماح "بتدخل أجنبي". وقالت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية وجماعة مكافحة التمييز "إس أو إس راسيزم" إنهما ستقدمان شكاوى بشأن منشور لغروك "ينكر جرائم ضد الإنسانية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول المحادثات مع روبوت غروك. ففي شهر أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الأميركية التراجع عن خطتها لاعتماد روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" في خدماتها. وجاء هذا القرار بعد العاصفة التي أثارتها منشورات "غروك" حول الاحتلال الإسرائيلي، إذ أشار الروبوت إلى النفوذ اليهودي العالمي وأقرّ بأنّ إسرائيل "كيان استعماري عنصري".

(فرانس برس، العربي الجديد)