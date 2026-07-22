فرنسا تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 15 عاماً

- فرنسا تقود أوروبا في حماية الأطفال: أصبحت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع القاصرين تحت سن 15 من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع بدء تطبيق القانون في سبتمبر 2023، ويمتد ليشمل الحسابات الحالية في يناير 2027. - تطبيق القانون ومسؤولية المنصات: يتطلب القانون من المنصات التحقق من أعمار المستخدمين، مع إغلاق حسابات من هم دون 15 عاماً، ويشمل حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. - اهتمام دولي وتجارب مشابهة: تتابع دول أوروبية أخرى التجربة الفرنسية، بينما تدرس المفوضية الأوروبية فرض قيود مماثلة، وأستراليا سبقت بفرض حظر على المستخدمين تحت 16 عاماً.

صارت فرنسا أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع القاصرين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أقرّ البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر على القاصرين تحت سن 15 عاماً الوصول إلى هذه التطبيقات، بحسب وكالة فرانس برس.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدخول الحظر حيّز التطبيق ابتداءً من سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل إن "فرنسا تقود أوروبا في مجال حماية أطفالنا ومراهقينا، معتبراً أن القانون "خطوة كبيرة إلى الأمام".

وجاء إقرار القانون بعدما صدّق عليه مجلس الشيوخ، الثلاثاء، قبل أن يوافق عليه أعضاء الجمعية الوطنية بأغلبية 279 صوتاً مقابل 81 في اليوم نفسه. وشكر ماكرون أعضاء البرلمان على إقرار التشريع، وأضاف: "صار على المجلس الدستوري أن يبتّ في القانون، ثم يحين وقت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذا التدبير إلى واقع وحماية أطفالنا على الإنترنت".

وبحسب القانون، سيطبّق الحظر على مرحلتين، إذ سيمنع في البداية من هم تحت سن الـ15 من إنشاء حسابات جديدة بدءاً من سبتمبر المقبل، قبل أن يمتد الحظر ليشمل الحسابات الموجودة مسبقاً ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2027. كذلك، يسمح دخول القانون حيّز التنفيذ بتطبيق أحد بنوده الأخرى الذي ينص على حظر استعمال الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية، آن لو إيناف، قبل التصويت، إن الجدول الزمني "واقعي"، لأن أدوات التحقّق من العمر "متوفرة بالفعل"، فيما يجري تطوير أدوات أخرى، مؤكدةً أن مسؤولية تطبيق القانون تقع على عاتق المنصات. وأضافت للصحافيين: "على مدى أربعة أشهر، سيتعين على الجميع في فرنسا إثبات أعمارهم. وإذا تبين أن المستخدم دون الـ15، فسيُغلق حسابه".

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وكانت هيئة الصحة العامة الفرنسية قد خلصت العام الماضي إلى أنّ منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"سناب شات" تضرّ بصحة المراهقين، وخصوصاً الفتيات. وعلى الرغم من اتفاق أعضاء البرلمان على تنظيم استخدام القاصرين للمنصات، إلا أن مجلسيه اختلفا على آلية التطبيق. وفيما فضّل مجلس الشيوخ اعتماد نظام من مستويين يميّز بين منصات تحظر بالكامل، وأخرى يسمح باستعمالها بموافقة الأهل، كانت الجمعية الوطنية ميّالة إلى فرض حظرٍ شامل على جميع التطبيقات، وهو ما اتفق عليه في النهاية.

ووفق "فرانس برس"، ستكون تجربة الحظر الفرنسية موضع متابعة دقيقة من دول أوروبية أخرى تناقش إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة. وتدرس المفوضية الأوروبية بدورها فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. وكشفت أخيراً عن تطبيق للتحقّق من أعمار المستخدمين. وقالت رئيسة المفوضية، أوروسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن الشبكات الاجتماعية للقاصرين يجب أن تُتاح تدريجياً.

وصارت أستراليا في ديسمبر/ كانون الأوّل 2025 أوّل دولة في العالم تُلزم كبرى منصات التواصل مثل "تيك توك" و"يوتيوب" و"سناب شات" وغيرها بحذف حسابات المستخدمين تحت سن 16 عاماً، تحت طائلة مواجهة غرامات مالية كبيرة.