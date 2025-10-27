- أخبار
فرنسا تحاكم 10 أشخاص بتهمة التعليق على الهوية الجنسية لزوجة ماكرون
- بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة عشرة متهمين بالتنمر الإلكتروني على بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، بعد انتشار شائعات مضللة عن كونها متحولة جنسياً، استناداً إلى دعوى رفعتها في أغسطس 2024.
- المتهمون، ثمانية رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، يواجهون اتهامات بنشر تعليقات مسيئة عن "النوع الاجتماعي" و"الحياة الجنسية" لبريجيت ماكرون، بما في ذلك اتهامات بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
- الشائعات بدأت منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً في 2017، وانتشرت في الولايات المتحدة، حيث رفعت دعوى تشهير ضد المدوّنة الصوتية كانديس أوينز.
بدأت محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، محاكمة عشرة متهمين بالتنمر الإلكتروني على بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، بعدما انتشرت في مختلف أنحاء العالم أنباء مضللة عن كونها متحولة جنسياً. وتأتي هذه المحكمة التي تُعقد في فرنسا استناداً إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس/ آب 2024، إلى جانب دعوى في الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من الجدل والشائعات التي اتسع انتشارها وتناقلتها على نطاق واسع شبكات أصحاب نظرية المؤامرة واليمينيين المتطرفين.
وفي غياب المدعية، مثل ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً أمام المحكمة بتهمة نشر تعليقات مسيئة عدة عن "النوع الاجتماعي" للسيدة الأولى بريجيت ماكرون و"حياتها الجنسية"، من بينها اعتبارهم أن ارتباطها عاطفياً بإيمانويل ماكرون وهو بعد شاب، يندرج في خانة "الاعتداءات الجنسية على الأطفال" نظراً إلى كونها تكبره بسنوات، بحسب النيابة العامة في باريس.
وظهرت هذه الأنباء الكاذبة والمعادية للمتحولين جنسياً منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً عام 2017، وانتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث ادعى الرئيس وزوجته هذا الصيف بتهمة التشهير على المدوّنة الصوتية المحافِظة كانديس أوينز المؤيدة للرئيس دونالد ترامب.
وأعاد عدد من الذين يُحاكمون في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني إيراد منشورات لنجمة البودكاست الأميركية التي يعدّ متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين، وهي مؤلفة سلسلة مقاطع فيديو بعنوان "بيكامينغ بريجيت". ومن أشهر منشوراتها غلاف مزيّف لمجلة "تايم" تظهر عليه بريجيت ماكرون على أنها "رجل العام".
(فرانس برس)